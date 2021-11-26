Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Парк де Пренс
История личных встреч
ПСЖ
Ницца
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
27 матчей
59.3%
14.8%
25.9%
16 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
51.9%
33.3%
14.8%
14 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|0.53
|Ди Мария Анхель
|3
|0.2
|Неймар
|3 (1)
|0.2
|Эррера Андер
|3
|0.2
|Хакими Ашраф
|3
|0.2
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.2
|Икарди Мауро
|3
|0.2
|Маркиньос Маркос
|3
|0.2
|Дракслер Юлиан
|2
|0.13
|Месси Лионель
|1
|0.07
|Сарабия Пабло
|1
|0.07
|Данилу Перейра
|1
|0.07
|Вейналдум Джорджиньо
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|8 (2)
|0.53
|Делор Анди
|5 (1)
|0.33
|Дольберг Каспер
|4
|0.27
|Будауи Хишем
|2
|0.13
|Клюйверт Джастин
|1
|0.07
|Тюрам Кефрен
|1
|0.07
|Аталь Юсеф
|1
|0.07
|Гессан Эванн
|1
|0.07
|Бар Мельвен
|1
|0.07
|Стенгс Келвин
|1
|0.07
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.07
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|4
|0
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Хакими Ашраф
|1
|1
|Неймар
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Кимпембе Преснел
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|4
|0
|Данте Бонфим
|3
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Росарио Пабло
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|3
|0
|Аталь Юсеф
|3
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
13
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
17%
3
23%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
6
33%
5
38%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
16
12
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
6%
2
17%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
4
25%
4
33%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
4
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90
Забито
34
25
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
4
12%
5
20%
1-15
8
24%
0
0%
16-30
4
12%
4
16%
31-45
1
3%
3
12%
46-60
7
21%
4
16%
61-75
10
29%
29%
9
36%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
5
31%
4
33%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3
РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2
Ницца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2
Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|35 - 15
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 12
|26
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 20
|25
|6.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|7.
|Лион
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|8.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|26 - 20
|20
|9.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|10.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|11.
|Нант
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|12.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 22
|18
|13.
|Лилль
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 22
|18
|14.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 18
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 23
|15
|16.
|Клермон
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 29
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 23
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|22 - 32
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 31
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|6.
|Страсбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 8
|14
|7.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|9.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|10.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|11.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|12.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|14.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|16.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|18.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|6.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|8.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|10.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 17
|7
|12.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|13.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|14.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|15.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|16.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|19.
|Клермон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
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Прогнозы на матч ПСЖ - Ницца
Исход игры
ПСЖ
97.4% (38)
Ничья
2.6% (1)
Ницца
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (21)
Меньше
46.15% (18)
Обе команды забьют
Да
48.72% (19)
Нет
51.28% (20)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
43.6% (17)
2:1 ПСЖ
35.9% (14)
3:1 ПСЖ
7.7% (3)
3:0 ПСЖ
5.1% (2)
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