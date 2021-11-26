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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Ницца

История личных встреч

ПСЖ
Ницца

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

27 матчей

59.3%
14.8%
25.9%
16 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

51.9%
33.3%
14.8%
14 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:4
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 8 (1) 0.53
Ди Мария Анхель 3 0.2
Неймар 3 (1) 0.2
Эррера Андер 3 0.2
Хакими Ашраф 3 0.2
Гуэйе Идрисса 3 0.2
Икарди Мауро 3 0.2
Маркиньос Маркос 3 0.2
Дракслер Юлиан 2 0.13
Месси Лионель 1 0.07
Сарабия Пабло 1 0.07
Данилу Перейра 1 0.07
Вейналдум Джорджиньо 0 0
Паредес Леандро 0 0
Диалло Абду 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 8 (2) 0.53
Делор Анди 5 (1) 0.33
Дольберг Каспер 4 0.27
Будауи Хишем 2 0.13
Клюйверт Джастин 1 0.07
Тюрам Кефрен 1 0.07
Аталь Юсеф 1 0.07
Гессан Эванн 1 0.07
Бар Мельвен 1 0.07
Стенгс Келвин 1 0.07
Тодибо Жан-Клер 1 0.07
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 4 0
Мбаппе Килиан 3 0
Хакими Ашраф 1 1
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Кимпембе Преснел 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Ди Мария Анхель 1 0
Бернат Хуан 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Данилу Перейра 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 4 0
Данте Бонфим 3 0
Делор Анди 3 0
Росарио Пабло 3 0
Тодибо Жан-Клер 3 0
Аталь Юсеф 3 0
Камара Ассан 2 0
Клюйверт Джастин 2 0
Будауи Хишем 2 0
Гессан Эванн 2 0
Бар Мельвен 2 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Гуйри Амин 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
17%
3
23%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
6
33%
5
38%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

16
12
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
6%
2
17%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
4
25%
4
33%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
4
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90

Забито

34
25
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
4
12%
5
20%
1-15
8
24%
0
0%
16-30
4
12%
4
16%
31-45
1
3%
3
12%
46-60
7
21%
4
16%
61-75
10
29%
29%
9
36%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
5
31%
4
33%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
31%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3
РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2
Ницца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2
Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 1 1 35 - 15 40
2. Ренн Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
3. Ницца Заявка 15 8 3 4 26 - 12 26
4. Марсель Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5. Ланс Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
6. Анже Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
7. Лион Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
8. Страсбург Заявка 15 5 5 5 26 - 20 20
9. Монако Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
10. Монпелье Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
11. Нант Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
12. Брест Заявка 15 4 6 5 22 - 22 18
13. Лилль Заявка 15 4 6 5 19 - 22 18
14. Реймс Заявка 15 3 7 5 16 - 18 16
15. Лорьян Заявка 15 3 6 6 13 - 23 15
16. Клермон Заявка 15 3 4 8 17 - 29 13
17. Труа Заявка 15 3 4 8 13 - 23 13
18. Бордо Заявка 15 2 7 6 22 - 32 13
19. Сент-Этьен Заявка 15 2 6 7 17 - 31 12
20. Метц Заявка 15 2 6 7 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
6. Страсбург Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
7. Монпелье Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
9. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
10. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
11. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
12. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
13. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
15. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
16. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
17. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
18. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
6. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
7. Брест Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
10. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
11. Бордо Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
12. Труа Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
13. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
14. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
15. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ницца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2021, осталось 2 дня 14 часов 30 минут.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    ПСЖ 97.5% (39)
    X 2.5% (1)
    Ницца 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Ницца
    1.44
    5.70
    8.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ПСЖ - Ницца онлайн


    Прогнозы на матч ПСЖ - Ницца

    Исход игры
    ПСЖ
    97.4% (38)
    Ничья
    2.6% (1)
    Ницца
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (21)
    Меньше
    46.15% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    48.72% (19)
    Нет
    51.28% (20)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    43.6% (17)
    2:1 ПСЖ
    35.9% (14)
    3:1 ПСЖ
    7.7% (3)
    3:0 ПСЖ
    5.1% (2)
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