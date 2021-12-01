Первый тайм

41' Каборе Исса из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

41' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Матч возобновлен

40' Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

35' Дингом Тристан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Г О О О О Л - Н'Гессан Куаме забивает с левой ноги!

30' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

28' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Матч возобновлен

26' Каборе Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Монкондю Томас нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.

24' Труа выполняет удар от ворот.

23' Самюэль Лорик из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

22' Лорьян выполняет удар от ворот.

22' Н'Гессан Куаме оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Труа выполняет удар от ворот.

17' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Лорьян

16' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Лорьян

14' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Лорьян выполняет удар от ворот.

14' Дингом Тристан не смог попасть в створ ударом издали

12' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

7' Г О О О О Л - Рипар Рено забивает с правой ноги!

6' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Моффи Теремас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Эрго Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Труа начинает с центра поля