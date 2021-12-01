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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
2:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Лорьян
0'
1:0
7' Гол
Рипар Рено
2:0
34' Гол
Н'Гессан Куаме
42'
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
8
Жиродон
Джимми
17
Сальмье
Йоанн
19
Эль-Хаджам
Уалид
10
Тардьё
Флориан
6
Н'Гессан
Куаме
24
Шавалерин
Ксавье
5
Дингом
Тристан
20
Рипар
Рено
25
Бальде
Мама
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
14
Эрго
Жером
13
Моффи
Теремас
6
Абергель
Лоран
10
Ле
Фе
Энцо
20
Лорик
Самуэль
23
Монкондю
Томас
28
Лорьенте
Арман
Труа
4-1-2-1-2
Лорьян
5-3-2

Ход матча

7'
Рипар Рено
(Дингом Тристан)
1:0
34'
Н'Гессан Куаме
(Дингом Тристан)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

История личных встреч

Труа
Лорьян

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Л2
0:1
Л2
0:3
Л2
2:0
ПМЗПИВЛ1
0:0
ПМЗПИВЛ1
2:1
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
2:2
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 3 0.19
Бальде Мама 3 0.19
Тузгар Йоанн 2 0.13
Дингом Тристан 1 0.06
Рипар Рено 1 0.06
Н'Гессан Куаме 1 0.06
Рами Адиль 1 0.06
Эль-Хаджам Уалид 1 0.06
Родригес Жерсон 1 0.06
Бьянкон Жулиан 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.25
Моффи Теремас 2 (1) 0.13
Монкондю Томас 2 0.13
Лапорт Жульен 2 0.13
Ле Гофф Венсан 1 0.06
Грбич Адриан 1 0.06
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Жерсон 5 0
Бьянкон Жулиан 4 0
Жиродон Джимми 2 1
Каборе Исса 2 1
Батлле Лоран 2 0
Шавалерин Ксавье 2 0
Коне Юссуф 2 0
Азамум Карим 2 0
Сальмье Йоанн 2 0
Дингом Тристан 1 0
Тардьё Флориан 1 0
Н'Гессан Куаме 1 0
Галлон Готье 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 5 0
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Дженц Мориц 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Лапорт Жульен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Силва Игор 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Диарра Стефан 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
6 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
4
24%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
3
30%
4
24%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
2
20%
3
18%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

14
7
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
2
29%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Забито

12
12
9 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
2
17%
3
25%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
5
42%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Пропущено

24
24
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
13%
1
4%
1-15
3
13%
5
21%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
7
29%
29%
6
25%
46-60
5
21%
5
21%
61-75
4
17%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2
Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2 Клермон - Труа 2:1
Лорьян
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0
Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 1 1 35 - 15 40
2. Ренн Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
3. Ницца Заявка 15 8 3 4 26 - 12 26
4. Марсель Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5. Ланс Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
6. Монако 1:0 Заявка 16 6 5 5 21 - 19 23
7. Лион Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
8. Монпелье 1:0 Заявка 16 6 4 6 22 - 22 22
9. Анже 0:1 Заявка 16 5 7 4 22 - 19 22
10. Страсбург 1:1 Заявка 16 5 6 5 27 - 21 21
11. Нант Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
12. Брест 0:0 Заявка 16 4 7 5 22 - 22 19
13. Лилль Заявка 15 4 6 5 19 - 22 18
14. Труа 2:0 Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
15. Реймс Заявка 15 3 7 5 16 - 18 16
16. Лорьян 0:2 Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Бордо 1:1 Заявка 16 2 8 6 23 - 33 14
18. Сент-Этьен 0:0 Заявка 16 2 7 7 17 - 31 13
19. Клермон Заявка 15 3 4 8 17 - 29 13
20. Метц 0:1 Заявка 16 2 6 8 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
5. Страсбург 1:1 Заявка 9 4 3 2 19 - 9 15
6. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
7. Монпелье 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
9. Анже 0:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
10. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
11. Монако 1:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
12. Лорьян 0:2 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
13. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
14. Брест 0:0 Заявка 8 2 4 2 12 - 9 10
15. Труа 2:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
17. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
18. Сент-Этьен 0:0 Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо 1:1 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц 0:1 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Монако 1:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
5. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
6. Анже 0:1 Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
7. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
8. Брест 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
9. Бордо 1:1 Заявка 8 1 5 2 12 - 18 8
10. Монпелье 1:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Метц 0:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
12. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
13. Труа 2:0 Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
14. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
15. Страсбург 1:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
17. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18. Сент-Этьен 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян 0:2 Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Труа 34.6% (45)
X 53.8% (70)
Лорьян 11.5% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Лорьян
2.37
3.44
3.50
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Труа 2:0 Лорьян онлайн


Прогнозы на матч Труа 2:0 Лорьян

Исход игры
Труа
34.6% (45)
Ничья
53.8% (70)
Лорьян
11.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
19.84% (25)
Меньше
80.16% (101)
Обе команды забьют
Да
63.49% (80)
Нет
36.51% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (56)
1:0 Труа
21.5% (28)
2:1 Труа
10% (13)
0:0 Ничья
6.9% (9)
1:2 Лорьян
6.2% (8)
0:1 Лорьян
3.8% (5)
2:0 Труа
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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