Франция: Лига 1 2021-2022
2:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Стад де л'Об
1:0
7' ГолРипар Рено
2:0
34' ГолН'Гессан Куаме
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
20
Рипар
Рено
25
Бальде
Мама
30
Нарди
Поль
19
Петро
Лео
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
-
25 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Нассим ШадлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
38 Уттара ДангоНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
Ход матча
7'
1:0
34'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
История личных встреч
Труа
Лорьян
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|3
|0.19
|Бальде Мама
|3
|0.19
|Тузгар Йоанн
|2
|0.13
|Дингом Тристан
|1
|0.06
|Рипар Рено
|1
|0.06
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.06
|Рами Адиль
|1
|0.06
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.06
|Родригес Жерсон
|1
|0.06
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.25
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.13
|Монкондю Томас
|2
|0.13
|Лапорт Жульен
|2
|0.13
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.06
|Грбич Адриан
|1
|0.06
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Жерсон
|5
|0
|Бьянкон Жулиан
|4
|0
|Жиродон Джимми
|2
|1
|Каборе Исса
|2
|1
|Батлле Лоран
|2
|0
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|Коне Юссуф
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Дингом Тристан
|1
|0
|Тардьё Флориан
|1
|0
|Н'Гессан Куаме
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|5
|0
|Эрго Жером
|1
|2
|Мендес Убулан
|2
|1
|Дженц Мориц
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Лапорт Жульен
|3
|0
|Монкондю Томас
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
6 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
4
24%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
3
30%
4
24%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
2
20%
3
18%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
14
7
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
2
29%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
2
14%
2
29%
76-90
Забито
12
12
9 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
2
17%
3
25%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
5
42%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Пропущено
24
24
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
13%
1
4%
1-15
3
13%
5
21%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
7
29%
29%
6
25%
46-60
5
21%
5
21%
61-75
4
17%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2
Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2 Клермон - Труа 2:1
Лорьян
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0
Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|35 - 15
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 12
|26
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 20
|25
|6.
|Монако
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 19
|23
|7.
|Лион
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|8.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 22
|22
|9.
|Анже
|0:1 Заявка
|16
|5
|7
|4
|22 - 19
|22
|10.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 21
|21
|11.
|Нант
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|22 - 22
|19
|13.
|Лилль
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 22
|18
|14.
|Труа
|2:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|15.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 18
|16
|16.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 25
|15
|17.
|Бордо
|1:1 Заявка
|16
|2
|8
|6
|23 - 33
|14
|18.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|16
|2
|7
|7
|17 - 31
|13
|19.
|Клермон
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 29
|13
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|5.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 9
|15
|6.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|7.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|9.
|Анже
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|10.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|11.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|12.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|14.
|Брест
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|15.
|Труа
|2:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|18.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Бордо
|1:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|6.
|Анже
|0:1 Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|7.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Брест
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|9.
|Бордо
|1:1 Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 18
|8
|10.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|11.
|Метц
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|12.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|13.
|Труа
|2:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|14.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|17.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|18.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Клермон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Труа 2:0 Лорьян
Исход игры
Труа
34.6% (45)
Ничья
53.8% (70)
Лорьян
11.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
19.84% (25)
Меньше
80.16% (101)
Обе команды забьют
Да
63.49% (80)
Нет
36.51% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (56)
1:0 Труа
21.5% (28)
2:1 Труа
10% (13)
0:0 Ничья
6.9% (9)
1:2 Лорьян
6.2% (8)
0:1 Лорьян
3.8% (5)
2:0 Труа
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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