Франция: Лига 1 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Стад де л'Об
1:0
7' ГолРипар Рено
2:0
34' ГолН'Гессан Куаме
63' Желтая карточкаКаборе Исса
83' Желтая карточкаДиарра Стефан
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
25
Бальде
Мама
20
Рипар
Рено
30
Нарди
Поль
19
Петро
Лео
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бальде МамаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Нассим ШадлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
-
14 Эрго ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
38 Уттара ДангоНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
Ход матча
7'
1:0
34'
2:0
63'
77'
83'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
История личных встреч
Труа
Лорьян
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|3
|0.19
|Бальде Мама
|3
|0.19
|Тузгар Йоанн
|2
|0.13
|Дингом Тристан
|1
|0.06
|Рипар Рено
|1
|0.06
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.06
|Рами Адиль
|1
|0.06
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.06
|Родригес Жерсон
|1
|0.06
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.25
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.13
|Монкондю Томас
|2
|0.13
|Лапорт Жульен
|2
|0.13
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.06
|Грбич Адриан
|1
|0.06
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Жерсон
|5
|0
|Каборе Исса
|3
|1
|Бьянкон Жулиан
|4
|0
|Жиродон Джимми
|2
|1
|Батлле Лоран
|2
|0
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|Коне Юссуф
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Дингом Тристан
|1
|0
|Тардьё Флориан
|1
|0
|Н'Гессан Куаме
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|5
|0
|Эрго Жером
|1
|2
|Мендес Убулан
|2
|1
|Дженц Мориц
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Лапорт Жульен
|3
|0
|Монкондю Томас
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
8 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
38%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
4
21%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
1
10%
4
21%
61-75
2
20%
3
16%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
14
7
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
2
29%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
2
14%
2
29%
76-90
Забито
14
12
11 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
3
21%
3
25%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
6
43%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Пропущено
24
26
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
13%
2
8%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
7
29%
29%
6
23%
46-60
5
21%
5
19%
61-75
4
17%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2
Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2 Клермон - Труа 2:1
Лорьян
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0
Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 15
|41
|2.
|Марсель
|1:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 13
|29
|3.
|Ланс
|2:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|4.
|Ренн
|0:2 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 14
|28
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 12
|27
|6.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|31 - 22
|23
|7.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|8.
|Лион
|0:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 22
|22
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 23
|22
|10.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 21
|22
|11.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|12.
|Лилль
|2:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 22
|21
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|17 - 18
|19
|14.
|Нант
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 21
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 25
|15
|17.
|Клермон
|1:2 Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 31
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 32
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|18 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|0:2 Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Марсель
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|6.
|Лион
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|11.
|Лилль
|2:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|13.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|15.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|16.
|Реймс
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|17.
|Клермон
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|5.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Реймс
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|8.
|Ренн
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Лилль
|2:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|12.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|13.
|Лион
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|14.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|19.
|Клермон
|1:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Труа 2:0 Лорьян
Исход игры
Труа
34.6% (45)
Ничья
53.8% (70)
Лорьян
11.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
19.84% (25)
Меньше
80.16% (101)
Обе команды забьют
Да
63.49% (80)
Нет
36.51% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (56)
1:0 Труа
21.5% (28)
2:1 Труа
10% (13)
0:0 Ничья
6.9% (9)
1:2 Лорьян
6.2% (8)
0:1 Лорьян
3.8% (5)
2:0 Труа
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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