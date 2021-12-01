Второй тайм

96' Труа заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Н'Гессан Куаме из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

92' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Нассим Шадли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Самюэль Лорик из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...

89' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Труа

87' Удар от ворот произведет Труа

87' Мендес Убулан не смог попасть в створ ударом издали

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Труа

78' Лорьян выполняет удар от ворот.

77' Шавалерин Ксавье оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' После штрафного удара,который нанес Лорьенте Арман мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

72' Лорьенте Арман из команды Лорьян делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

71' Лорьян выполняет удар от ворот.

71' Сальмье Йоанн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Абергель Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Вратарь парирует удар, который нанес Моффи Теремас , и мяч снова в игре

69' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Матч возобновлен

67' Эль-Хаджам Уалид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Матч возобновлен

63' Каборе Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Лапорт Жульен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Дингом Тристан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Монкондю Томас из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

56' Лорьян выполняет удар от ворот.

56' Шавалерин Ксавье оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Бальде Мама наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

55' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

52' Ле Фе Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля