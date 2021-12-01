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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
2:0
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
1:0
7' Гол
Рипар Рено
2:0
34' Гол
Н'Гессан Куаме
63' Желтая карточка
Каборе Исса
83' Желтая карточка
Диарра Стефан
90'+6
30
Галлон
Готье
19
Эль-Хаджам
Уалид
8
Жиродон
Джимми
17
Сальмье
Йоанн
29
Каборе
Исса
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
24
Шавалерин
Ксавье
25
Бальде
Мама
5
Дингом
Тристан
20
Рипар
Рено
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
14
Эрго
Жером
6
Абергель
Лоран
23
Монкондю
Томас
10
Ле
Фе
Энцо
20
Лорик
Самуэль
28
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
Труа
3-5-1-1
Лорьян
3-5-2

Ход матча

7'
Рипар Рено
(Дингом Тристан)
1:0
34'
Н'Гессан Куаме
(Дингом Тристан)
2:0
46'
 
Буасгар Кентен
Эрго Жером
63'
Каборе Исса
 
64'
Тузгар Йоанн
Бальде Мама
 
65'
Бьянкон Жулиан
Каборе Исса
 
75'
 
Грбич Адриан
Лорьенте Арман
75'
 
Уттара Данго
Монкондю Томас
76'
Шамбос Дилан
Дингом Тристан
 
77'
Коне Юссуф
Рипар Рено
 
80'
 
Диарра Стефан
Моффи Теремас
83'
 
Диарра Стефан
86'
Нассим Шадли
Эль-Хаджам Уалид
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

История личных встреч

Труа
Лорьян

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Л2
0:1
Л2
0:3
Л2
2:0
ПМЗПИВЛ1
0:0
ПМЗПИВЛ1
2:1
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
2:2
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 3 0.19
Бальде Мама 3 0.19
Тузгар Йоанн 2 0.13
Дингом Тристан 1 0.06
Рипар Рено 1 0.06
Н'Гессан Куаме 1 0.06
Рами Адиль 1 0.06
Эль-Хаджам Уалид 1 0.06
Родригес Жерсон 1 0.06
Бьянкон Жулиан 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.25
Моффи Теремас 2 (1) 0.13
Монкондю Томас 2 0.13
Лапорт Жульен 2 0.13
Ле Гофф Венсан 1 0.06
Грбич Адриан 1 0.06
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Жерсон 5 0
Каборе Исса 3 1
Бьянкон Жулиан 4 0
Жиродон Джимми 2 1
Батлле Лоран 2 0
Шавалерин Ксавье 2 0
Коне Юссуф 2 0
Азамум Карим 2 0
Сальмье Йоанн 2 0
Дингом Тристан 1 0
Тардьё Флориан 1 0
Н'Гессан Куаме 1 0
Галлон Готье 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 5 0
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Дженц Мориц 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Лапорт Жульен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
8 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
38%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
4
21%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
1
10%
4
21%
61-75
2
20%
3
16%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

14
7
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
2
29%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Забито

14
12
11 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
3
21%
3
25%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
6
43%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Пропущено

24
26
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
13%
2
8%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
7
29%
29%
6
23%
46-60
5
21%
5
19%
61-75
4
17%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2
Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2 Клермон - Труа 2:1
Лорьян
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0
Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 16 13 2 1 35 - 15 41
2. Марсель 1:0 Заявка 15 8 5 2 22 - 13 29
3. Ланс 2:1 Заявка 16 8 4 4 29 - 21 28
4. Ренн 0:2 Заявка 16 8 4 4 26 - 14 28
5. Ницца 0:0 Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
6. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
7. Монако Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
8. Лион 0:1 Заявка 15 6 4 5 22 - 22 22
9. Монпелье Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
10. Анже Заявка 16 5 7 4 23 - 21 22
11. Брест Заявка 16 5 6 5 23 - 22 21
12. Лилль 2:0 Заявка 16 5 6 5 21 - 22 21
13. Реймс 1:0 Заявка 16 4 7 5 17 - 18 19
14. Нант 0:1 Заявка 16 5 4 7 20 - 21 19
15. Труа Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Лорьян Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Клермон 1:2 Заявка 16 3 4 9 18 - 31 13
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 16 2 6 8 17 - 32 12
20. Метц Заявка 16 2 6 8 18 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн 0:2 Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Ланс 2:1 Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Марсель 1:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
6. Лион 0:1 Заявка 8 4 3 1 15 - 9 15
7. Монпелье Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант 0:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
11. Лилль 2:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
12. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
13. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
14. Ницца 0:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс 1:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
17. Клермон 1:2 Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца 0:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель 1:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Ланс 2:1 Заявка 8 4 1 3 12 - 13 13
5. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Реймс 1:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 10 10
7. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
8. Ренн 0:2 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9. Брест Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Лилль 2:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
11. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
13. Лион 0:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Труа Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Нант 0:1 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон 1:2 Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Лорьенте Арман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 47'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 47'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Труа контролирует мяч.
  • 47'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Труа: 56%, Лорьян: 44%.
  • 45'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Труа пытается что-то создать.
  • Офсайд
    44'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян в офсайде
  • 43'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 42'
    Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Каборе Исса из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Труа пытается что-то создать.
  • 41'
    Каборе Исса из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 41'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 41'
    Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой справа.
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Контроль мяча: Труа: 56%, Лорьян: 44%.
  • Травма, повреждение
    40'
    Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 39'
    Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Эрго Жером из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 39'
    Матч возобновлен
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 37'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Бальде Мама из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    35'
    Дингом Тристан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 34'
    Дингом Тристан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Н'Гессан Куаме забивает с левой ноги!
  • 33'
    Труа начинает контратаку
  • 33'
    Дингом Тристан из команды Труа делает пас партнеру.
  • 33'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 32'
    Труа контролирует мяч.
  • 31'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Эрго Жером
  • 30'
    Контроль мяча: Труа: 58%, Лорьян: 42%.
  • 30'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    29'
    Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой слева.
  • 28'
    Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Моффи Теремас из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Шавалерин Ксавье
  • 26'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    26'
    Каборе Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Контроль мяча: Труа: 53%, Лорьян: 47%.
  • 24'
    Монкондю Томас нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.
  • 24'
    Эрго Жером из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 24'
    Шанс! Петро Лео из команды Лорьян пробил головой, но мимо
  • Угловой
    23'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой слева.
  • 23'
    Самюэль Лорик из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 23'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 22'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 22'
    Н'Гессан Куаме оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Фол, нарушение
    21'
    Мендес Убулан наказан за толчок Бальде Мама
  • 21'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Труа: 53%, Лорьян: 47%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Н'Гессан Куаме из команды Труа поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Труа поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
  • 18'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 17'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 17'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 16'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 15'
    Контроль мяча: Труа: 59%, Лорьян: 41%.
  • 14'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 14'
    Дингом Тристан не смог попасть в створ ударом издали
  • 13'
    Труа контролирует мяч.
  • 12'
    Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Рипар Рено из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 11'
    Труа контролирует мяч.
  • 10'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Труа: 59%, Лорьян: 41%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Жиродон Джимми из команды Труа поставил подножку. Пострадал Лорьенте Арман
  • 7'
    Дингом Тристан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Рипар Рено забивает с правой ноги!
  • 7'
    Дингом Тристан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Труа пытается что-то создать.
  • 6'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Труа: 58%, Лорьян: 42%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Труа поставил подножку. Пострадал Абергель Лоран
  • 5'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Моффи Теремас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Бальде Мама из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Эрго Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Дингом Тристан из команды Труа подал угловой справа.
  • 2'
    Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Н'Гессан Куаме из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Труа начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Труа 34.6% (45)
X 53.8% (70)
Лорьян 11.5% (15)
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Где смотреть матч Труа 2:0 Лорьян онлайн


Прогнозы на матч Труа 2:0 Лорьян

Исход игры
Труа
34.6% (45)
Ничья
53.8% (70)
Лорьян
11.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
19.84% (25)
Меньше
80.16% (101)
Обе команды забьют
Да
63.49% (80)
Нет
36.51% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (56)
1:0 Труа
21.5% (28)
2:1 Труа
10% (13)
0:0 Ничья
6.9% (9)
1:2 Лорьян
6.2% (8)
0:1 Лорьян
3.8% (5)
2:0 Труа
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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