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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
1:2
Второй тайм: 59'

Стадион:
Ланс
0'
9' Желтая карточка
Гастьен Йоан
0:1
12' Гол в свои ворота
Гастьен Йоан
15' Желтая карточка
Дансо Кевин
37' Желтая карточка
Айдара Массадио
38' Желтая карточка
Ожье Флоран
1:1
41' Гол
Маньен Йоанн
1:2
47' Гол
Фофана Секо
56' Желтая карточка
Клаусс Жонатан
59'
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
5
Биллонг
Жан-Клод
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
11
Аллевина
Джим
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
21
Айдара
Массадио
11
Клаусс
Жонатан
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
7
Сотока
Флориан
15
Мюинга
Арно
Клермон
4-3-3
Ланс
3-5-2

Ход матча

9'
Гастьен Йоан
 
12'
0:1
Гастьен Йоан
15'
 
Дансо Кевин
37'
 
Айдара Массадио
38'
Ожье Флоран
 
41'
Маньен Йоанн
(Зедатка Аким)
1:1
47'
1:2
Фофана Секо
(Клаусс Жонатан)
56'
 
Клаусс Жонатан

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Клермон
Ланс

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.1%
68.4%
10.5%
4 победы 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

Л2
1:1
КЛ
2:2
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
3:1
Л2
1:1
Л2
1:1
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
КЛ
3:0
Л2
1:2
Л2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 7 0.44
Рашани Эльбасан 4 0.25
Бертомье Жезон 1 0.06
Н'Симба Виталь 1 0.06
Ожье Флоран 1 0.06
Доссу Жодель 1 0.06
Маньен Йоанн 1 0.06
Гастьен Йоан 0 0
Зедатка Аким 0 0
Телль Жордан 0 0
Аллевина Джим 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франковски Пшемыслав 4 0.25
Саид Уэсли 4 0.25
Фофана Секо 4 0.25
Мюинга Арно 4 (1) 0.25
Сотока Флориан 3 (2) 0.19
Ганаго Игнатиус 3 0.19
Клаусс Жонатан 2 0.13
Какута Гаэль 2 0.13
Банза Симон 1 0.06
Медина Факундо 1 0.06
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 3 2
Ожье Флоран 3 0
Абдул-Самед Салис 3 0
Зедатка Аким 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Н'Симба Виталь 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Аллевина Джим 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 3 1
Дукуре Шейк 3 1
Медина Факундо 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Сотока Флориан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Саид Уэсли 2 0
Клаусс Жонатан 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Какута Гаэль 1 0
Айдара Массадио 1 0
Жан Корентен 1 0
Фофана Секо 1 0
Гради Жонатан 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Вух Кристофер 1 0
Кошта Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
33%
1
8%
76-90

Забито

8
17
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
13%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
4
50%
3
18%
76-90

Пропущено

21
7
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
10%
1
14%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
5
24%
3
43%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Забито

16
27
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
2
13%
3
11%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
1
6%
6
22%
31-45
4
25%
5
19%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
4
25%
5
19%
76-90

Пропущено

30
19
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
10%
4
21%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
6
20%
7
37%
31-45
6
20%
2
11%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
8
27%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1
Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1
Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Ланс - Стандард 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 16 13 2 1 35 - 15 41
2. Марсель 1:0 Заявка 15 8 5 2 22 - 13 29
3. Ланс 2:1 Заявка 16 8 4 4 29 - 21 28
4. Ренн 0:2 Заявка 16 8 4 4 26 - 14 28
5. Ницца 0:0 Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
6. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
7. Монако Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
8. Лион 0:1 Заявка 15 6 4 5 22 - 22 22
9. Монпелье Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
10. Анже Заявка 16 5 7 4 23 - 21 22
11. Брест Заявка 16 5 6 5 23 - 22 21
12. Лилль 2:0 Заявка 16 5 6 5 21 - 22 21
13. Реймс 1:0 Заявка 16 4 7 5 17 - 18 19
14. Нант 0:1 Заявка 16 5 4 7 20 - 21 19
15. Труа Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Лорьян Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Клермон 1:2 Заявка 16 3 4 9 18 - 31 13
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 16 2 6 8 17 - 32 12
20. Метц Заявка 16 2 6 8 18 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн 0:2 Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Ланс 2:1 Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Марсель 1:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
6. Лион 0:1 Заявка 8 4 3 1 15 - 9 15
7. Монпелье Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант 0:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
11. Лилль 2:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
12. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
13. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
14. Ницца 0:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс 1:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
17. Клермон 1:2 Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца 0:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель 1:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Ланс 2:1 Заявка 8 4 1 3 12 - 13 13
5. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Реймс 1:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 10 10
7. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
8. Ренн 0:2 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9. Брест Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Лилль 2:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
11. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
13. Лион 0:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Труа Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Нант 0:1 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон 1:2 Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Клермон 9.2% (12)
X 28.2% (37)
Ланс 62.6% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Ланс
8.00
3.99
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Клермон 1:2 Ланс онлайн


Прогнозы на матч Клермон 1:2 Ланс

Исход игры
Клермон
9.2% (12)
Ничья
28.2% (37)
Ланс
62.6% (82)
Тотал 2.5
Больше
50% (64)
Меньше
50% (64)
Обе команды забьют
Да
74.22% (95)
Нет
25.78% (33)
Популярный счёт
1:2 Ланс
41.2% (54)
1:1 Ничья
23.7% (31)
0:1 Ланс
13% (17)
0:2 Ланс
4.6% (6)
1:0 Клермон
4.6% (6)
2:1 Клермон
3.1% (4)
1:3 Ланс
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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