Франция: Лига 1 2021-2022
1:2
Второй тайм: 59'
Стадион: Габриэль Монтпье
9' Желтая карточкаГастьен Йоан
0:1
12' Гол в свои воротаГастьен Йоан
15' Желтая карточкаДансо Кевин
37' Желтая карточкаАйдара Массадио
38' Желтая карточкаОжье Флоран
1:1
41' ГолМаньен Йоанн
1:2
47' ГолФофана Секо
56' Желтая карточкаКлаусс Жонатан
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
15
Мюинга
Арно
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
24 Доссу ЖодельНападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Менди АриалЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Yadaly Diaby
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
-
27 Боли ШарльПолузащитник
- Нападающий
-
25 Жан КорентенНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
9'
12'
0:1
15'
37'
38'
41'
1:1
47'
1:2
56'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
История личных встреч
Клермон
Ланс
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
21.1%
68.4%
10.5%
4 победы 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|7
|0.44
|Рашани Эльбасан
|4
|0.25
|Бертомье Жезон
|1
|0.06
|Н'Симба Виталь
|1
|0.06
|Ожье Флоран
|1
|0.06
|Доссу Жодель
|1
|0.06
|Маньен Йоанн
|1
|0.06
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Зедатка Аким
|0
|0
|Телль Жордан
|0
|0
|Аллевина Джим
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франковски Пшемыслав
|4
|0.25
|Саид Уэсли
|4
|0.25
|Фофана Секо
|4
|0.25
|Мюинга Арно
|4 (1)
|0.25
|Сотока Флориан
|3 (2)
|0.19
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.19
|Клаусс Жонатан
|2
|0.13
|Какута Гаэль
|2
|0.13
|Банза Симон
|1
|0.06
|Медина Факундо
|1
|0.06
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Айдара Массадио
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|3
|2
|Ожье Флоран
|3
|0
|Абдул-Самед Салис
|3
|0
|Зедатка Аким
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Н'Симба Виталь
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|3
|1
|Дукуре Шейк
|3
|1
|Медина Факундо
|4
|0
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Сотока Флориан
|3
|0
|Мюинга Арно
|1
|1
|Саид Уэсли
|2
|0
|Клаусс Жонатан
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Какута Гаэль
|1
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Жан Корентен
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Гради Жонатан
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Вух Кристофер
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
33%
1
8%
76-90
Забито
8
17
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
13%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
4
50%
3
18%
76-90
Пропущено
21
7
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
10%
1
14%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
5
24%
3
43%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Забито
16
27
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
2
13%
3
11%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
1
6%
6
22%
31-45
4
25%
5
19%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
4
25%
5
19%
76-90
Пропущено
30
19
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
10%
4
21%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
6
20%
7
37%
31-45
6
20%
2
11%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
8
27%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1
Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1
Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Ланс - Стандард 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 15
|41
|2.
|Марсель
|1:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 13
|29
|3.
|Ланс
|2:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|4.
|Ренн
|0:2 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 14
|28
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 12
|27
|6.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|31 - 22
|23
|7.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|8.
|Лион
|0:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 22
|22
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 23
|22
|10.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 21
|22
|11.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|12.
|Лилль
|2:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 22
|21
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|17 - 18
|19
|14.
|Нант
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 21
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 25
|15
|17.
|Клермон
|1:2 Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 31
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 32
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|18 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|0:2 Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Марсель
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|6.
|Лион
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|11.
|Лилль
|2:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|13.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|15.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|16.
|Реймс
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|17.
|Клермон
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|5.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Реймс
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|8.
|Ренн
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Лилль
|2:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|12.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|13.
|Лион
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|14.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|19.
|Клермон
|1:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Клермон 1:2 Ланс
Исход игры
Клермон
9.2% (12)
Ничья
28.2% (37)
Ланс
62.6% (82)
Тотал 2.5
Больше
50% (64)
Меньше
50% (64)
Обе команды забьют
Да
74.22% (95)
Нет
25.78% (33)
Популярный счёт
1:2 Ланс
41.2% (54)
1:1 Ничья
23.7% (31)
0:1 Ланс
13% (17)
0:2 Ланс
4.6% (6)
1:0 Клермон
4.6% (6)
2:1 Клермон
3.1% (4)
1:3 Ланс
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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