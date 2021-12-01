Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Ланс

46' Матч возобновлен

45' Абдул-Самед Салис не смог попасть в створ ударом издали

45' Лека Жан-Луи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Дукуре Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Айдара Массадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Гастьен Йоан пробует нанести удар издали, но Жан-Луи Лека держит все под контролем

42' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Клермон

40' Каюзак Янник из команды Ланс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

39' Биллонг Жан-Клод выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Матч возобновлен

38' Мюинга Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Ожье Флоран получил желтую карточку от судьи

37' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Удар от ворот произведет Ланс

37' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Гастьен Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Айдара Массадио получил желтую карточку от судьи

36' Удар от ворот произведет Ланс

35' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Айдара Массадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Ланс выполняет удар от ворот.

32' Байо Мохамед из команды Клермон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Дукуре Шейк пробует нанести удар издали, но Упарин Джоко держит все под контролем

29' Удар от ворот произведет Ланс

28' Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Гастьен Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Клермон

24' Сотока Флориан из команды Ланс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

23' Гастьен Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Франковски Пшемыслав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' [player1] предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Ланс выполняет удар от ворот.

21' Айдара Массадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Дукуре Шейк из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Ланс выполняет удар от ворот.

18' Игрок Доссу Жодель из команды Клермон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

18' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Ланс

16' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Дансо Кевин получил желтую карточку от судьи

15' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

12' Г О О О О Л - Гастьен Йоан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

10' Удар от ворот произведет Ланс

9' Судья подбегает и показывает Гастьен Йоан из команды Клермон отложенную желтую карточку за фол.

9' Биллонг Жан-Клод выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Ланс выполняет удар от ворот.

7' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Джоко Упарин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Начался туман, и видимость стала плохой

1' Ланс начинает с центра поля