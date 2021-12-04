Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Макс-Морлок-Стадион
1:0
6' ГолШаффлер Мануэль
27' Желтая карточкаХолтби Льюис
14
Краусс
Том
11
Шуранов
Эрик
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
31
Бартельс
Фин
10
Холтби
Льюис
29
Меес
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
-
33 Шувер МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Klauss
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Вайнер ТимонВратарь
- Защитник
-
23 Корб ЮлианЗащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
38 Nico Carrera
-
Главный тренер: Marcel Rapp
Ход матча
6'
1:0
27'
История личных встреч
Нюрнберг
Хольштайн Киль
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуранов Эрик
|4
|0.25
|Темпельман Лино
|3
|0.19
|Шаффлер Мануэль
|3
|0.19
|Дели Матс Мёллер
|2
|0.13
|Гайс Йоханнес
|2
|0.13
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.13
|Доведан Никола
|2
|0.13
|Краусс Том
|1
|0.06
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.06
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.06
|Думан Тайлан
|0
|0
|Хандверкер Тим
|0
|0
|Шлаймер Лукас
|0
|0
|Борковски Деннис
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|4 (1)
|0.25
|Меес Джошуа
|4
|0.25
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.13
|Бартельс Фин
|2
|0.13
|Порат Финн
|2
|0.13
|Резе Фабиан
|1
|0.06
|Арп Янн-Фите
|1
|0.06
|Скрибски Стивен
|1
|0.06
|Нойман Фил
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доведан Никола
|4
|1
|Темпельман Лино
|4
|0
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Гайс Йоханнес
|3
|0
|Сёренсен Асгер
|3
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Шаффлер Мануэль
|0
|1
|Валентини Энрико
|1
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюлинг Александер
|4
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Холтби Льюис
|2
|0
|Тескер Штефан
|2
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|0
|Бенгер Марсель
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Бартельс Фин
|1
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Порат Финн
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
1
9%
3
33%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
4
57%
4
33%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
4
31%
16-30
2
25%
6
46%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
21
18
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
8
38%
3
17%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
4
19%
4
22%
76-90
Пропущено
15
25
6 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
3
20%
4
16%
1-15
1
7%
4
16%
16-30
2
13%
9
36%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
6
40%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2
Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ульм 1846 - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1
Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 18
|32
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|38 - 20
|29
|3.
|Падерборн
|1:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|30 - 17
|29
|4.
|Ян
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 20
|28
|5.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 15
|27
|6.
|Гамбург
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 20
|24
|9.
|Вердер
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 22
|23
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|25 - 21
|21
|11.
|Ганза
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 25
|19
|12.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 23
|19
|13.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 27
|17
|14.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 21
|16
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 22
|14
|17.
|Зандхаузен
|0:1 Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 34
|12
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|16
|1
|4
|11
|9 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 4
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|3.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 6
|17
|4.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|6.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 9
|14
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 13
|13
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|11.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|12.
|Падерборн
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ганза
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|0:1 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|4.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|Ганза
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 14
|11
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|10.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|11.
|Зандхаузен
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|14.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 22
|4