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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Нюрнберг
1:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Хольштайн Киль
0'
1:0
6' Гол
Шаффлер Мануэль
27' Желтая карточка
Холтби Льюис
30'
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
16
Шиндлер
Кристофер
4
Сёренсен
Асгер
29
Хандверкер
Тим
14
Краусс
Том
24
Дели
Матс
Мёллер
5
Гайс
Йоханнес
6
Темпельман
Лино
9
Шаффлер
Мануэль
11
Шуранов
Эрик
1
Гелиос
Иоаннис
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
5
Тескер
Штефан
2
Киркесков
Миккель
31
Бартельс
Фин
8
Мюлинг
Александер
10
Холтби
Льюис
16
Зандер
Филипп
29
Меес
Джошуа
17
Пихлер
Бенедикт
Нюрнберг
4-4-2
Хольштайн Киль
4-5-1

История личных встреч

Нюрнберг
Хольштайн Киль

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:3
Б2
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуранов Эрик 4 0.25
Темпельман Лино 3 0.19
Шаффлер Мануэль 3 0.19
Дели Матс Мёллер 2 0.13
Гайс Йоханнес 2 0.13
Валентини Энрико 2 (2) 0.13
Доведан Никола 2 0.13
Краусс Том 1 0.06
Шиндлер Кристофер 1 0.06
Нюрнбергер Фабиан 1 0.06
Думан Тайлан 0 0
Хандверкер Тим 0 0
Шлаймер Лукас 0 0
Борковски Деннис 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 4 (1) 0.25
Меес Джошуа 4 0.25
Мюлинг Александер 2 (1) 0.13
Бартельс Фин 2 0.13
Порат Финн 2 0.13
Резе Фабиан 1 0.06
Арп Янн-Фите 1 0.06
Скрибски Стивен 1 0.06
Нойман Фил 0 0
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доведан Никола 4 1
Темпельман Лино 4 0
Шиндлер Кристофер 3 0
Гайс Йоханнес 3 0
Сёренсен Асгер 3 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Думан Тайлан 2 0
Шаффлер Мануэль 0 1
Валентини Энрико 1 0
Матения Кристиан 1 0
Хюбнер Флориан 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Краусс Том 1 0
Нюрнбергер Фабиан 1 0
Шуранов Эрик 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюлинг Александер 4 0
Эррас Патрик 3 0
Нойман Фил 3 0
Холтби Льюис 2 0
Тескер Штефан 2 0
Арп Янн-Фите 2 0
Бенгер Марсель 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Бартельс Фин 1 0
Киркесков Миккель 1 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Корб Юлиан 1 0
Валь Хауке 1 0
Порат Финн 1 0
Лоренц Симон 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
1
9%
3
33%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
4
57%
4
33%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
4
31%
16-30
2
25%
6
46%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

21
18
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
8
38%
3
17%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
4
19%
4
22%
76-90

Пропущено

15
25
6 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
3
20%
4
16%
1-15
1
7%
4
16%
16-30
2
13%
9
36%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
6
40%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2
Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ульм 1846 - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1
Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 15 10 2 3 34 - 18 32
2. Дармштадт Заявка 16 9 2 5 38 - 20 29
3. Падерборн 1:0 Заявка 16 8 5 3 30 - 17 29
4. Ян Заявка 15 8 4 3 33 - 20 28
5. Нюрнберг 1:0 Заявка 16 7 6 3 22 - 15 27
6. Гамбург Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
7. Шальке 04 Заявка 15 8 2 5 28 - 19 26
8. Хайденхайм Заявка 15 7 3 5 16 - 20 24
9. Вердер Заявка 16 6 5 5 25 - 22 23
10. Карлсруэ Заявка 15 5 6 4 25 - 21 21
11. Ганза 0:0 Заявка 16 5 4 7 18 - 25 19
12. Фортуна Заявка 16 5 4 7 22 - 23 19
13. Хольштайн Киль 0:1 Заявка 16 4 5 7 17 - 27 17
14. Динамо Дрезден Заявка 15 5 1 9 16 - 21 16
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16. Ганновер 96 Заявка 15 3 5 7 10 - 22 14
17. Зандхаузен 0:1 Заявка 16 3 3 10 16 - 34 12
18. Ингольштадт 0:0 Заявка 16 1 4 11 9 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 7 7 0 0 22 - 4 21
2. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
3. Нюрнберг 1:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 6 17
4. Ян Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
5. Хайденхайм Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
6. Гамбург Заявка 8 3 5 0 16 - 9 14
7. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 19 - 13 13
8. Динамо Дрезден Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
9. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
10. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
11. Хольштайн Киль 0:1 Заявка 8 3 1 4 8 - 14 10
12. Падерборн 1:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
13. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
14. Ганза 0:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
15. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт 0:0 Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен 0:1 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1:0 Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
2. Шальке 04 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
4. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Санкт-Паули Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
6. Ганза 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Дармштадт Заявка 8 3 2 3 17 - 14 11
9. Вердер Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
10. Нюрнберг 1:0 Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
11. Зандхаузен 0:1 Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
12. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
13. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
14. Хольштайн Киль 0:1 Заявка 8 1 4 3 9 - 13 7
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
16. Ганновер 96 Заявка 8 1 3 4 6 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт 0:0 Заявка 9 1 1 7 5 - 22 4
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Хольштайн Киль
2.32
3.72
3.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль онлайн


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