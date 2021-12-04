Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Макс-Морлок-Стадион
1:0
6' ГолШаффлер Мануэль
27' Желтая карточкаХолтби Льюис
2:0
63' ГолШуранов Эрик
2:1
88' ГолКорб Юлиан
90' Желтая карточкаТемпельман Лино
90' Желтая карточкаМатения Кристиан
14
Краусс
Том
11
Шуранов
Эрик
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
31
Бартельс
Фин
10
Холтби
Льюис
29
Меес
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
-
33 Шувер МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Klauss
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Вайнер ТимонВратарь
- Защитник
-
23 Корб ЮлианЗащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
38 Nico Carrera
-
Главный тренер: Marcel Rapp
Ход матча
6'
1:0
27'
63'
2:0
70'
88'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
38 Владение мячом, % 62
История личных встреч
Нюрнберг
Хольштайн Киль
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуранов Эрик
|5
|0.31
|Темпельман Лино
|3
|0.19
|Шаффлер Мануэль
|3
|0.19
|Дели Матс Мёллер
|2
|0.13
|Гайс Йоханнес
|2
|0.13
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.13
|Доведан Никола
|2
|0.13
|Краусс Том
|1
|0.06
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.06
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.06
|Думан Тайлан
|0
|0
|Хандверкер Тим
|0
|0
|Шлаймер Лукас
|0
|0
|Борковски Деннис
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|4 (1)
|0.25
|Меес Джошуа
|4
|0.25
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.13
|Бартельс Фин
|2
|0.13
|Порат Финн
|2
|0.13
|Резе Фабиан
|1
|0.06
|Арп Янн-Фите
|1
|0.06
|Скрибски Стивен
|1
|0.06
|Нойман Фил
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доведан Никола
|4
|1
|Темпельман Лино
|4
|0
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Гайс Йоханнес
|3
|0
|Сёренсен Асгер
|3
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Шаффлер Мануэль
|0
|1
|Валентини Энрико
|1
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюлинг Александер
|4
|0
|Холтби Льюис
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Тескер Штефан
|2
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|0
|Бенгер Марсель
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Бартельс Фин
|1
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Порат Финн
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
1
9%
3
33%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
4
57%
4
33%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
4
31%
16-30
2
25%
6
46%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
21
18
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
8
38%
3
17%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
4
19%
4
22%
76-90
Пропущено
15
25
6 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
3
20%
4
16%
1-15
1
7%
4
16%
16-30
2
13%
9
36%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
6
40%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2
Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ульм 1846 - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1
Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 18
|32
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|38 - 20
|29
|3.
|Ян
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 20
|28
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 16
|27
|5.
|Падерборн
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 18
|27
|6.
|Гамбург
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 20
|24
|9.
|Вердер
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 22
|23
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|25 - 21
|21
|11.
|Ганза
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|12.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 23
|19
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 28
|17
|14.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 21
|16
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 22
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 34
|13
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|10 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 4
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|4.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|6.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 9
|14
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 13
|13
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|12.
|Падерборн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|4.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|Ганза
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 14
|11
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4