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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Санкт-Паули
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 25000
Шальке 04
0'
2' Желтая карточка
Киере Даниэль-Кофи
1:0
20' Гол
Бургшталлер Гвидо
26' Желтая карточка
Тиау Малик
2:0
39' Гол
Бургшталлер Гвидо
2:1
75' Гол
Саласар Родриго
90' Желтая карточка
Саласар Родриго
90'+5
22
Василь
Никола
19
Цандер
Лука-Милан
4
Цирайс
Филипп
3
Лоуренс
Джеймс
23
Пакарада
Леарт
8
Смит
Эрик
7
Ирвайн
Джексон
30
Хартель
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
34
Матанович
Игорь
9
Бургшталлер
Гвидо
30
Фрайсль
Мартин
33
Тиау
Малик
3
Итакура
Ко
35
Каминьски
Марцин
38
Айдин
Мехмет
10
Саласар
Родриго
4
Палссон
Виктор
24
Дрекслер
Доминик
2
Оуведжан
Томас
21
Пирингер
Марвин
43
Руфат
Дадашев
Санкт-Паули
4-1-2-1-2
Шальке 04
3-5-2

История личных встреч

Санкт-Паули
Шальке 04

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Б
0:2
Б
3:0
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 14 (2) 0.88
Киере Даниэль-Кофи 5 0.31
Диттген Макс 3 0.19
Макиенок Симон 3 0.19
Пакарада Леарт 2 0.13
Беккер Финн 2 0.13
Бухтманн Кристофер 2 0.13
Цандер Лука-Милан 1 0.06
Джигала Адам 1 0.06
Ирвайн Джексон 1 0.06
Байфус Марцель 1 0.06
Хартель Марсель 0 0
Медич Яков 0 0
Матанович Игорь 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 12 0.75
Бюльтер Мариус 6 0.38
Оуведжан Томас 2 0.13
Каминьски Марцин 2 0.13
Саласар Родриго 2 0.13
Дрекслер Доминик 1 0.06
Айдин Мехмет 1 0.06
Пирингер Марвин 1 0.06
Палссон Виктор 0 0
Ранфтль Райнхольд 0 0
Чурлинов Дарко 0 0
Михайлов Ярослав 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 4 0
Медич Яков 3 0
Джигала Адам 2 0
Ирвайн Джексон 2 0
Смит Эрик 2 0
Цандер Лука-Милан 2 0
Хартель Марсель 2 0
Киере Даниэль-Кофи 2 0
Цирайс Филипп 0 1
Пакарада Леарт 1 0
Аремю Афииз 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палссон Виктор 2 1
Каминьски Марцин 3 0
Пирингер Марвин 3 0
Флик Флориан 3 0
Теродде Симон 2 0
Латца Данни 2 0
Дрекслер Доминик 2 0
Бюльтер Мариус 2 0
Саласар Родриго 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Итакура Ко 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Идризи Бленди 1 0
Тиау Малик 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Хопп Мэттью 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
10
10 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
5
21%
1
10%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
2
8%
1
10%
31-45
3
13%
1
10%
46-60
6
25%
3
30%
61-75
5
21%
3
30%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
60%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
2
17%
3
18%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
4
33%
2
12%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
1
8%
7
41%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
21%
4
27%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
3
21%
5
33%
76-90

Забито

36
27
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
7
19%
4
15%
1-15
4
11%
3
11%
16-30
4
11%
2
7%
31-45
7
19%
3
11%
46-60
8
22%
5
19%
61-75
6
17%
10
37%
76-90

Пропущено

19
23
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
16%
5
22%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
21%
1
4%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
6
32%
4
17%
61-75
4
21%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2
Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Санкт-Паули - Герта 2:2
Шальке 04
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0
Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Кёльн - Шальке 04 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 11 2 3 36 - 19 35
2. Дармштадт Заявка 16 9 2 5 38 - 20 29
3. Ян Заявка 15 8 4 3 33 - 20 28
4. Нюрнберг Заявка 16 7 6 3 23 - 16 27
5. Падерборн Заявка 16 7 6 3 30 - 18 27
6. Гамбург Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
7. Шальке 04 Заявка 16 8 2 6 29 - 21 26
8. Хайденхайм Заявка 15 7 3 5 16 - 20 24
9. Вердер Заявка 16 6 5 5 25 - 22 23
10. Карлсруэ Заявка 15 5 6 4 25 - 21 21
11. Ганза Заявка 16 5 4 7 19 - 26 19
12. Фортуна Заявка 16 5 4 7 22 - 23 19
13. Хольштайн Киль Заявка 16 4 5 7 18 - 28 17
14. Динамо Дрезден Заявка 15 5 1 9 16 - 21 16
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16. Ганновер 96 Заявка 15 3 5 7 10 - 22 14
17. Зандхаузен Заявка 16 3 4 9 17 - 34 13
18. Ингольштадт Заявка 16 1 4 11 10 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
3. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
4. Ян Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
5. Хайденхайм Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
6. Гамбург Заявка 8 3 5 0 16 - 9 14
7. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 19 - 13 13
8. Динамо Дрезден Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
9. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
10. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
11. Хольштайн Киль Заявка 8 3 1 4 8 - 14 10
12. Падерборн Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
13. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
14. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
15. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 10 - 8 13
3. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
4. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Санкт-Паули Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
6. Ганза Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Дармштадт Заявка 8 3 2 3 17 - 14 11
9. Вердер Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
10. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
11. Зандхаузен Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
12. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
13. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
14. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
16. Ганновер 96 Заявка 8 1 3 4 6 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
Где смотреть матч Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 онлайн


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