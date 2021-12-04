Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Millerntor Stadion Зрители: 25000
2' Желтая карточкаКиере Даниэль-Кофи
1:0
20' ГолБургшталлер Гвидо
26' Желтая карточкаТиау Малик
2:0
39' ГолБургшталлер Гвидо
2:1
75' ГолСаласар Родриго
90' Желтая карточкаСаласар Родриго
33
Тиау
Малик
38
Айдин
Мехмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Диттген МаксНападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Айдин МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Воутерс ДрисПолузащитник
-
-
-
40 Keke Topp
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
Ход матча
20'
26'
39'
75'
85'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
5 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 15
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Санкт-Паули
Шальке 04
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|14 (2)
|0.88
|Киере Даниэль-Кофи
|5
|0.31
|Диттген Макс
|3
|0.19
|Макиенок Симон
|3
|0.19
|Пакарада Леарт
|2
|0.13
|Беккер Финн
|2
|0.13
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.13
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.06
|Джигала Адам
|1
|0.06
|Ирвайн Джексон
|1
|0.06
|Байфус Марцель
|1
|0.06
|Хартель Марсель
|0
|0
|Медич Яков
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|12
|0.75
|Бюльтер Мариус
|6
|0.38
|Оуведжан Томас
|2
|0.13
|Каминьски Марцин
|2
|0.13
|Саласар Родриго
|2
|0.13
|Дрекслер Доминик
|1
|0.06
|Айдин Мехмет
|1
|0.06
|Пирингер Марвин
|1
|0.06
|Палссон Виктор
|0
|0
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Джигала Адам
|2
|0
|Ирвайн Джексон
|2
|0
|Смит Эрик
|2
|0
|Цандер Лука-Милан
|2
|0
|Хартель Марсель
|2
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|0
|Цирайс Филипп
|0
|1
|Пакарада Леарт
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палссон Виктор
|2
|1
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Пирингер Марвин
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Теродде Симон
|2
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Итакура Ко
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Идризи Бленди
|1
|0
|Тиау Малик
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
10
10 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
5
21%
1
10%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
2
8%
1
10%
31-45
3
13%
1
10%
46-60
6
25%
3
30%
61-75
5
21%
3
30%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
60%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
2
17%
3
18%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
4
33%
2
12%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
1
8%
7
41%
76-90
Пропущено
14
15
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
21%
4
27%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
3
21%
5
33%
76-90
Забито
36
27
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
7
19%
4
15%
1-15
4
11%
3
11%
16-30
4
11%
2
7%
31-45
7
19%
3
11%
46-60
8
22%
5
19%
61-75
6
17%
10
37%
76-90
Пропущено
19
23
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
16%
5
22%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
21%
1
4%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
6
32%
4
17%
61-75
4
21%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2
Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Санкт-Паули - Герта 2:2
Шальке 04
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0
Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Кёльн - Шальке 04 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 19
|35
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|38 - 20
|29
|3.
|Ян
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 20
|28
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 16
|27
|5.
|Падерборн
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 18
|27
|6.
|Гамбург
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|29 - 21
|26
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 20
|24
|9.
|Вердер
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 22
|23
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|25 - 21
|21
|11.
|Ганза
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|12.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 23
|19
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 28
|17
|14.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 21
|16
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 22
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 34
|13
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|10 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 5
|24
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|4.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|6.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 9
|14
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 13
|13
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|12.
|Падерборн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|3.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|4.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|Ганза
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 14
|11
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4