Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:1
Первый тайм: 30'
Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald
0:1
5' ГолМехлем Марсель
16' Желтая карточкаВан дер Верфф Яспер
0:1
17' Не забитый пенальтиТеструт Паскаль
17
Ценга
Эрик
26
Бахманн
Яник
21
Хут
Янник
10
Юстван
Юлиан
28
Карльс
Йонас
27
Чуни
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Диаките УмарЗащитник
-
27 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Карльс ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
-
13 Ялчин РобинПолузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
Ход матча
5'
0:1
17'
0:1
История личных встреч
Зандхаузен
Падерборн
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теструт Паскаль
|5 (1)
|0.31
|Хён Иммануэль
|3
|0.19
|Эшвайн Александер
|2
|0.13
|Бахманн Яник
|2
|0.13
|Суку Себио
|1
|0.06
|Зикер Арне
|1
|0.06
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0.06
|Рицмайер Марсель
|1
|0.06
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|Бенсоп Чарлисон
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
|Диаките Умар
|0
|0
|Конте Кристиан
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|13 (1)
|0.81
|Платте Феликс
|6
|0.38
|Прёгер Кай
|4
|0.25
|Штайперманн Марко
|2
|0.13
|Юстван Юлиан
|1
|0.06
|Шалленберг Рон
|1
|0.06
|Мехлем Марсель
|1
|0.06
|Хеуэр Яннис
|1
|0.06
|Шустер Марко
|0
|0
|Коллинс Джамилу
|0
|0
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рицмайер Марсель
|4
|1
|Ценга Эрик
|5
|0
|Диаките Умар
|2
|1
|Дикмайер Деннис
|3
|0
|Эшвайн Александер
|3
|0
|Хён Иммануэль
|3
|0
|Теструт Паскаль
|2
|0
|Суку Себио
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Айдини Басхким
|2
|0
|Бенсоп Чарлисон
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Ренен Николай
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Верфф Яспер
|6
|0
|Михель Свен
|5
|0
|Коллинс Джамилу
|3
|1
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Шалленберг Рон
|2
|0
|Ялчин Робин
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
18
2 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
4
22%
1-15
2
40%
7
39%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
20%
2
11%
46-60
1
20%
1
6%
61-75
1
20%
1
6%
76-90
Пропущено
17
6
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
4
24%
3
50%
46-60
2
12%
2
33%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
12
10
1 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
4
33%
3
30%
61-75
4
33%
3
30%
76-90
Пропущено
15
12
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
6
40%
2
17%
76-90
Забито
17
28
3 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
0
0%
4
14%
1-15
3
18%
8
29%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
4
24%
3
11%
46-60
5
29%
29%
4
14%
61-75
5
29%
29%
4
14%
76-90
Пропущено
32
18
9 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
5
16%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
6
19%
6
33%
46-60
6
19%
4
22%
61-75
11
34%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1
Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Ян - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Вюрцбург Кикерс - Зандхаузен 1:2
Падерборн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1
Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Аякс - Падерборн 4:1 Ганновер 96 - Падерборн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 18
|32
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|38 - 20
|29
|3.
|Падерборн
|1:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|30 - 17
|29
|4.
|Ян
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 20
|28
|5.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 15
|27
|6.
|Гамбург
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 20
|24
|9.
|Вердер
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 22
|23
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|25 - 21
|21
|11.
|Ганза
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 25
|19
|12.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 23
|19
|13.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 27
|17
|14.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 21
|16
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 22
|14
|17.
|Зандхаузен
|0:1 Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 34
|12
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|16
|1
|4
|11
|9 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 4
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|3.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 6
|17
|4.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|6.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 9
|14
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 13
|13
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|11.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|12.
|Падерборн
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ганза
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|0:1 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|4.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|Ганза
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 14
|11
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|10.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|11.
|Зандхаузен
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|14.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 22
|4