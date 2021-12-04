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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Зандхаузен
0:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Падерборн
0'
0:1
5' Гол
Мехлем Марсель
16' Желтая карточка
Ван дер Верфф Яспер
0:1
17' Не забитый пенальти
Теструт Паскаль
30'
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
15
Хён
Иммануэль
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
17
Ценга
Эрик
19
Айдини
Басхким
26
Бахманн
Яник
22
Рицмайер
Марсель
7
Суку
Себио
37
Теструт
Паскаль
21
Хут
Янник
25
Коррейя
Марсель
2
Хюнемайер
Уве
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
10
Юстван
Юлиан
6
Шустер
Марко
8
Шалленберг
Рон
28
Карльс
Йонас
5
Мехлем
Марсель
27
Чуни
Марвин
7
Овусу
Принс-Осеи
Зандхаузен
4-1-4-1
Падерборн
3-4-1-2

История личных встреч

Зандхаузен
Падерборн

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
3:3
К
1:2
Б2
1:0
Б2
0:6
Б2
2:0
Б2
3:2
Б2
1:3
Б2
3:0
Б3
1:2
Б3
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теструт Паскаль 5 (1) 0.31
Хён Иммануэль 3 0.19
Эшвайн Александер 2 0.13
Бахманн Яник 2 0.13
Суку Себио 1 0.06
Зикер Арне 1 0.06
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0.06
Рицмайер Марсель 1 0.06
Дикмайер Деннис 0 0
Бенсоп Чарлисон 0 0
Ценга Эрик 0 0
Диаките Умар 0 0
Конте Кристиан 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 13 (1) 0.81
Платте Феликс 6 0.38
Прёгер Кай 4 0.25
Штайперманн Марко 2 0.13
Юстван Юлиан 1 0.06
Шалленберг Рон 1 0.06
Мехлем Марсель 1 0.06
Хеуэр Яннис 1 0.06
Шустер Марко 0 0
Коллинс Джамилу 0 0
Хюнемайер Уве 0 0
Ялчин Робин 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рицмайер Марсель 4 1
Ценга Эрик 5 0
Диаките Умар 2 1
Дикмайер Деннис 3 0
Эшвайн Александер 3 0
Хён Иммануэль 3 0
Теструт Паскаль 2 0
Суку Себио 2 0
Жиров Александр 2 0
Уахим Анас 2 0
Айдини Басхким 2 0
Бенсоп Чарлисон 1 0
Древес Патрик 1 0
Окороджи Чима 1 0
Ренен Николай 1 0
Бахманн Яник 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Верфф Яспер 6 0
Михель Свен 5 0
Коллинс Джамилу 3 1
Хюнемайер Уве 2 0
Шалленберг Рон 2 0
Ялчин Робин 1 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Платте Феликс 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Мехлем Марсель 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
18
2 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
4
22%
1-15
2
40%
7
39%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
20%
2
11%
46-60
1
20%
1
6%
61-75
1
20%
1
6%
76-90

Пропущено

17
6
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
4
24%
3
50%
46-60
2
12%
2
33%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

12
10
1 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
4
33%
3
30%
61-75
4
33%
3
30%
76-90

Пропущено

15
12
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
6
40%
2
17%
76-90

Забито

17
28
3 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
0
0%
4
14%
1-15
3
18%
8
29%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
4
24%
3
11%
46-60
5
29%
29%
4
14%
61-75
5
29%
29%
4
14%
76-90

Пропущено

32
18
9 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
5
16%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
6
19%
6
33%
46-60
6
19%
4
22%
61-75
11
34%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1
Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Ян - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Вюрцбург Кикерс - Зандхаузен 1:2
Падерборн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1
Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Аякс - Падерборн 4:1 Ганновер 96 - Падерборн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 15 10 2 3 34 - 18 32
2. Дармштадт Заявка 16 9 2 5 38 - 20 29
3. Падерборн 1:0 Заявка 16 8 5 3 30 - 17 29
4. Ян Заявка 15 8 4 3 33 - 20 28
5. Нюрнберг 1:0 Заявка 16 7 6 3 22 - 15 27
6. Гамбург Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
7. Шальке 04 Заявка 15 8 2 5 28 - 19 26
8. Хайденхайм Заявка 15 7 3 5 16 - 20 24
9. Вердер Заявка 16 6 5 5 25 - 22 23
10. Карлсруэ Заявка 15 5 6 4 25 - 21 21
11. Ганза 0:0 Заявка 16 5 4 7 18 - 25 19
12. Фортуна Заявка 16 5 4 7 22 - 23 19
13. Хольштайн Киль 0:1 Заявка 16 4 5 7 17 - 27 17
14. Динамо Дрезден Заявка 15 5 1 9 16 - 21 16
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16. Ганновер 96 Заявка 15 3 5 7 10 - 22 14
17. Зандхаузен 0:1 Заявка 16 3 3 10 16 - 34 12
18. Ингольштадт 0:0 Заявка 16 1 4 11 9 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 7 7 0 0 22 - 4 21
2. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
3. Нюрнберг 1:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 6 17
4. Ян Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
5. Хайденхайм Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
6. Гамбург Заявка 8 3 5 0 16 - 9 14
7. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 19 - 13 13
8. Динамо Дрезден Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
9. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
10. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
11. Хольштайн Киль 0:1 Заявка 8 3 1 4 8 - 14 10
12. Падерборн 1:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
13. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
14. Ганза 0:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
15. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт 0:0 Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен 0:1 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1:0 Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
2. Шальке 04 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
4. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Санкт-Паули Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
6. Ганза 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Дармштадт Заявка 8 3 2 3 17 - 14 11
9. Вердер Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
10. Нюрнберг 1:0 Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
11. Зандхаузен 0:1 Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
12. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
13. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
14. Хольштайн Киль 0:1 Заявка 8 1 4 3 9 - 13 7
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
16. Ганновер 96 Заявка 8 1 3 4 6 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт 0:0 Заявка 9 1 1 7 5 - 22 4
Лучшие коэффициенты
Зандхаузен
Ничья
Падерборн
3.60
3.94
2.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Зандхаузен 0:1 Падерборн онлайн


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