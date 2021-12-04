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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Зандхаузен
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 750
Падерборн
0'
0:1
5' Гол
Мехлем Марсель
16' Желтая карточка
Ван дер Верфф Яспер
0:1
17' Не забитый пенальти
Теструт Паскаль
31' Желтая карточка
Рицмайер Марсель
52' Желтая карточка
Карльс Йонас
57' Желтая карточка
Айдини Басхким
64' Желтая карточка
Шалленберг Рон
84' Желтая карточка
Хён Иммануэль
87' Желтая карточка
Хеуэр Яннис
1:1
90' Гол
Айдини Басхким
90'+6
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
15
Хён
Иммануэль
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
17
Ценга
Эрик
19
Айдини
Басхким
26
Бахманн
Яник
22
Рицмайер
Марсель
7
Суку
Себио
37
Теструт
Паскаль
21
Хут
Янник
25
Коррейя
Марсель
2
Хюнемайер
Уве
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
10
Юстван
Юлиан
6
Шустер
Марко
8
Шалленберг
Рон
28
Карльс
Йонас
5
Мехлем
Марсель
27
Чуни
Марвин
7
Овусу
Принс-Осеи
Зандхаузен
4-1-4-1
Падерборн
3-4-1-2

История личных встреч

Зандхаузен
Падерборн

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
3:3
К
1:2
Б2
1:0
Б2
0:6
Б2
2:0
Б2
3:2
Б2
1:3
Б2
3:0
Б3
1:2
Б3
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теструт Паскаль 5 (1) 0.31
Хён Иммануэль 3 0.19
Эшвайн Александер 2 0.13
Бахманн Яник 2 0.13
Суку Себио 1 0.06
Зикер Арне 1 0.06
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0.06
Рицмайер Марсель 1 0.06
Айдини Басхким 1 0.06
Дикмайер Деннис 0 0
Бенсоп Чарлисон 0 0
Ценга Эрик 0 0
Диаките Умар 0 0
Конте Кристиан 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 13 (1) 0.81
Платте Феликс 6 0.38
Прёгер Кай 4 0.25
Штайперманн Марко 2 0.13
Юстван Юлиан 1 0.06
Шалленберг Рон 1 0.06
Мехлем Марсель 1 0.06
Хеуэр Яннис 1 0.06
Шустер Марко 0 0
Коллинс Джамилу 0 0
Хюнемайер Уве 0 0
Ялчин Робин 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рицмайер Марсель 5 1
Ценга Эрик 5 0
Диаките Умар 2 1
Дикмайер Деннис 3 0
Эшвайн Александер 3 0
Хён Иммануэль 3 0
Айдини Басхким 3 0
Теструт Паскаль 2 0
Суку Себио 2 0
Жиров Александр 2 0
Уахим Анас 2 0
Бенсоп Чарлисон 1 0
Древес Патрик 1 0
Окороджи Чима 1 0
Ренен Николай 1 0
Бахманн Яник 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Верфф Яспер 6 0
Михель Свен 5 0
Коллинс Джамилу 3 1
Шалленберг Рон 3 0
Хюнемайер Уве 2 0
Ялчин Робин 1 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Платте Феликс 1 0
Карльс Йонас 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Мехлем Марсель 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
18
2 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
4
22%
1-15
2
40%
7
39%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
20%
2
11%
46-60
1
20%
1
6%
61-75
1
20%
1
6%
76-90

Пропущено

17
6
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
4
24%
3
50%
46-60
2
12%
2
33%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

12
10
1 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
4
33%
3
30%
61-75
4
33%
3
30%
76-90

Пропущено

15
12
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
6
40%
2
17%
76-90

Забито

17
28
3 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
0
0%
4
14%
1-15
3
18%
8
29%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
4
24%
3
11%
46-60
5
29%
29%
4
14%
61-75
5
29%
29%
4
14%
76-90

Пропущено

32
18
9 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
5
16%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
6
19%
6
33%
46-60
6
19%
4
22%
61-75
11
34%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1
Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Ян - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Вюрцбург Кикерс - Зандхаузен 1:2
Падерборн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1
Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Аякс - Падерборн 4:1 Ганновер 96 - Падерборн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 15 10 2 3 34 - 18 32
2. Дармштадт Заявка 16 9 2 5 38 - 20 29
3. Ян Заявка 15 8 4 3 33 - 20 28
4. Нюрнберг Заявка 16 7 6 3 23 - 16 27
5. Падерборн Заявка 16 7 6 3 30 - 18 27
6. Гамбург Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
7. Шальке 04 Заявка 15 8 2 5 28 - 19 26
8. Хайденхайм Заявка 15 7 3 5 16 - 20 24
9. Вердер Заявка 16 6 5 5 25 - 22 23
10. Карлсруэ Заявка 15 5 6 4 25 - 21 21
11. Ганза Заявка 16 5 4 7 19 - 26 19
12. Фортуна Заявка 16 5 4 7 22 - 23 19
13. Хольштайн Киль Заявка 16 4 5 7 18 - 28 17
14. Динамо Дрезден Заявка 15 5 1 9 16 - 21 16
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16. Ганновер 96 Заявка 15 3 5 7 10 - 22 14
17. Зандхаузен Заявка 16 3 4 9 17 - 34 13
18. Ингольштадт Заявка 16 1 4 11 10 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 7 7 0 0 22 - 4 21
2. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
3. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
4. Ян Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
5. Хайденхайм Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
6. Гамбург Заявка 8 3 5 0 16 - 9 14
7. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 19 - 13 13
8. Динамо Дрезден Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
9. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
10. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
11. Хольштайн Киль Заявка 8 3 1 4 8 - 14 10
12. Падерборн Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
13. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
14. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
15. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Шальке 04 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
4. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Санкт-Паули Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
6. Ганза Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Дармштадт Заявка 8 3 2 3 17 - 14 11
9. Вердер Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
10. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
11. Зандхаузен Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
12. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
13. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
14. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
16. Ганновер 96 Заявка 8 1 3 4 6 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
Где смотреть матч Зандхаузен 1:1 Падерборн онлайн


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