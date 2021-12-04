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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аугсбург
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Бохум
0' 4'
1
Гикевич
Рафал
32
Фрамбергер
Рафаэль
2
Гумни
Роберт
26
Винтер
Фредерик
22
Иаго
Лопес
20
Калиджиури
Даниэль
10
Майер
Арне
30
Дорш
Никлас
16
Варгас
Рубен
28
Хан
Андре
21
Зачири
Анди
21
Эссер
Михаэль
16
Стафилидис
Костас
4
Машович
Эрхан
24
Лабропулос
Василис
3
Данило
Соарес
10
Асано
Такума
38
Лёвен
Эдуард
8
Лосилья
Антони
20
Реджбекай
Элвис
17
Хольтманн
Геррит
40
Полтер
Себастьян
Аугсбург
4-4-2
Бохум
4-5-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

История личных встреч

Аугсбург
Бохум

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

К
2:2
Б2
0:1
Б2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нидерлехнер Флориан 3 0.23
Зачири Анди 2 0.15
Оксфорд Рис 2 0.15
Финнбогасон Альфред 1 0.08
Хан Андре 1 0.08
Гоувелеув Джеффри 1 0.08
Грегорич Михаэль 1 0.08
Педерсен Мадс 1 0.08
Варгас Рубен 0 0
Йенсен Фредрик 0 0
Калиджиури Даниэль 0 0
Иаго Лопес 0 0
Майер Арне 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 3 0.23
Цоллер Симон 2 0.15
Пантович Милош 2 0.15
Блум Данни 2 0.15
Хольтманн Геррит 1 0.08
Лосилья Антони 1 0.08
Новотны Сома 1 0.08
Асано Такума 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Лёвен Эдуард 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 4 0
Хан Андре 4 0
Оксфорд Рис 4 0
Груэсо Карлос 3 0
Варгас Рубен 3 0
Фрамбергер Рафаэль 2 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Стробл Тобиас 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Иаго Лопес 1 0
Зачири Анди 1 0
Дорш Никлас 1 0
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0
Гумни Роберт 1 0
Маркус Вайнцирль 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машович Эрхан 4 0
Теше Роберт 1 1
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Реджбекай Элвис 2 0
Асано Такума 1 0
Данило Соарес 1 0
Лайч Максим 1 0
Антви-Аджей Кристофер 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
75%
76-90

Пропущено

9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
5
56%
4
27%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Пропущено

11
4
9 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
5
45%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
14%
1
8%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
6
46%
76-90

Пропущено

20
19
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
6
30%
2
11%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
4
20%
4
21%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
5
25%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Герта - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1
Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 1:4 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Грайфсвальдер - Аугсбург 2:4 Аугсбург - Кальяри 3:1 Аугсбург - ПСЖ 1:2 Аугсбург - Гамбург 2:2 Бавария - Аугсбург 5:2
Бохум
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1
Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 1 2 42 - 13 31
2. Боруссия Д Заявка 13 10 0 3 33 - 19 30
3. Байер Л Заявка 13 7 3 3 28 - 18 24
4. Унион Берлин Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
5. Фрайбург Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 14 6 3 5 27 - 20 21
7. Вольфсбург Заявка 13 6 2 5 15 - 17 20
8. Кёльн 0:0 Заявка 14 4 7 3 22 - 22 19
9. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
10. Боруссия М Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
11. Майнц Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. РБ Лейпциг Заявка 14 5 3 6 25 - 18 18
13. Бохум 0:0 Заявка 14 5 2 7 12 - 20 17
14. Аугсбург 0:0 Заявка 14 3 5 6 12 - 22 14
15. Герта Заявка 13 4 2 7 13 - 27 14
16. Штуттгарт Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
17. Арминия 0:0 Заявка 14 1 7 6 9 - 19 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 39 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария Заявка 7 6 0 1 23 - 5 18
3. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4. РБ Лейпциг Заявка 7 5 0 2 21 - 9 15
5. Кёльн 0:0 Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
6. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
7. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
8. Бохум 0:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
9. Майнц Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
10. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
11. Аугсбург 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 11 11
12. Штуттгарт Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
13. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия 0:0 Заявка 8 0 5 3 5 - 12 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
2. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
3. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
4. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
9. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
10. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
11. Арминия 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
12. Кёльн 0:0 Заявка 7 0 4 3 5 - 13 4
13. Боруссия М Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
14. Бохум 0:0 Заявка 8 1 1 6 3 - 16 4
15. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
16. Аугсбург 0:0 Заявка 7 0 3 4 3 - 11 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Аугсбург 80.3% (110)
X 17.5% (24)
Бохум 2.2% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Бохум
2.38
3.52
3.33
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Где смотреть матч Аугсбург 0:0 Бохум онлайн


Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 Бохум

Исход игры
Аугсбург
80.3% (110)
Ничья
17.5% (24)
Бохум
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.76% (64)
Меньше
52.24% (70)
Обе команды забьют
Да
61.94% (83)
Нет
38.06% (51)
Популярный счёт
2:1 Аугсбург
40.9% (56)
1:0 Аугсбург
27% (37)
1:1 Ничья
13.9% (19)
2:0 Аугсбург
6.6% (9)
0:0 Ничья
2.2% (3)
3:1 Аугсбург
2.2% (3)
0:1 Бохум
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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