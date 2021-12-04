Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Бохум играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Грегорич Михаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Лёвен Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Полтер Себастьян из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

45' Аугсбург выполняет удар от ворот.

44' Винтер Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Бохум

42' Бохум выполняет удар от ворот.

40' Г О О О О Л - Хольтманн Геррит первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

40' Плохо сыграл Гумни Роберт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Зачири Анди получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Зачири Анди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

36' Данило Соарес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Аугсбург выполняет удар от ворот.

36' Лосилья Антони не смог попасть в створ ударом издали

35' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Аугсбург выполняет удар от ворот.

34' Стафилидис Костас не смог попасть в створ ударом издали

33' Калиджиури Даниэль наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

32' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Иаго Лопес из команды Аугсбург делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

30' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Бохум

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Г О О О О Л - Полтер Себастьян из команды Бохум правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

23' Лёвен Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Полтер Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Бохум выполняет удар от ворот.

19' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

18' Дорш Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Аугсбург выполняет удар от ворот.

15' ШТАНГА! Так было близко к голу - Полтер Себастьян нанес удар в каркас ворот!

15' Отличные скиллы показывает Полтер Себастьян , обводя своих соперников

13' Хан Андре бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

13' Игрок Варгас Рубен из команды Аугсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

12' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

10' Игрок Полтер Себастьян из команды Бохум неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

10' Иаго Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Реджбекай Элвис из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Лосилья Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Аугсбург

4' Винтер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Хольтманн Геррит нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

3' Бохум выполняет удар от ворот.

3' Лосилья Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Стафилидис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Данило Соарес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Аугсбург начинает с центра поля