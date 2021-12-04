Германия: Бундеслига 2021-2022
0:1
23' ГолПолтер Себастьян
36' Желтая карточкаДанило Соарес
0:2
40' ГолХольтманн Геррит
0:3
45' ГолПолтер Себастьян
1:3
57' ГолГрегорич Михаэль
2:3
86' ПенальтиКалиджиури Даниэль
87' Желтая карточкаРеджбекай Элвис
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
30
Дорш
Никлас
16
Варгас
Рубен
28
Хан
Андре
21
Зачири
Анди
38
Лёвен
Эдуард
10
Асано
Такума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
28 Хан АндреНападающий
-
21 Зачири АндиНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Моравек ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вайнцирль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Асано ТакумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Граве ПаульВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
36'
40'
0:2
45'
0:3
46'
57'
86'
87'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 6
-
13 Угловые 6
-
3 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
История личных встреч
Аугсбург
Бохум
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нидерлехнер Флориан
|3
|0.21
|Зачири Анди
|2
|0.14
|Грегорич Михаэль
|2
|0.14
|Оксфорд Рис
|2
|0.14
|Калиджиури Даниэль
|1 (1)
|0.07
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.07
|Хан Андре
|1
|0.07
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.07
|Педерсен Мадс
|1
|0.07
|Варгас Рубен
|0
|0
|Йенсен Фредрик
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Майер Арне
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|5
|0.36
|Хольтманн Геррит
|2
|0.14
|Цоллер Симон
|2
|0.14
|Пантович Милош
|2
|0.14
|Блум Данни
|2
|0.14
|Лосилья Антони
|1
|0.07
|Новотны Сома
|1
|0.07
|Лёвен Эдуард
|0
|0
|Асано Такума
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|4
|0
|Хан Андре
|4
|0
|Оксфорд Рис
|4
|0
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Фрамбергер Рафаэль
|2
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Стробл Тобиас
|1
|0
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Иаго Лопес
|1
|0
|Зачири Анди
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Маркус Вайнцирль
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машович Эрхан
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Данило Соарес
|2
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
1
14%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
3
43%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
4
33%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
5
42%
5
29%
29%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
3
33%
76-90
Пропущено
11
4
9 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
5
45%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
16
16
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
13%
1
6%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
6
38%
76-90
Пропущено
23
21
15 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
6
26%
2
10%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
6
26%
4
19%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
2
9%
4
19%
61-75
5
22%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Герта - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1
Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 1:4 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Грайфсвальдер - Аугсбург 2:4 Аугсбург - Кальяри 3:1 Аугсбург - ПСЖ 1:2 Аугсбург - Гамбург 2:2 Бавария - Аугсбург 5:2
Бохум
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1
Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|42 - 13
|32
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 19
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|35 - 19
|27
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 22
|23
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|7.
|Майнц
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 14
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 20
|20
|9.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 23
|19
|10.
|Бохум
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 22
|19
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 18
|18
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 20
|18
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 27
|14
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|17.
|Арминия
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|12 - 46
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 9
|22
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 5
|18
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|5.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 9
|15
|7.
|Кёльн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|10.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Арминия
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 8
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|6.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 15
|7
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|9.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 20
|6
|10.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|11.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|12.
|Арминия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|13.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
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Прогнозы на матч Аугсбург 2:3 Бохум
Исход игры
Аугсбург
80.3% (110)
Ничья
17.5% (24)
Бохум
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.76% (64)
Меньше
52.24% (70)
Обе команды забьют
Да
61.94% (83)
Нет
38.06% (51)
Популярный счёт
2:1 Аугсбург
40.9% (56)
1:0 Аугсбург
27% (37)
1:1 Ничья
13.9% (19)
2:0 Аугсбург
6.6% (9)
0:0 Ничья
2.2% (3)
3:1 Аугсбург
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:1 Бохум
1.5% (2)
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