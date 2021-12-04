Второй тайм

91' Байер Л заслуженно побеждает в отличном матче

91' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

89' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Аста Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Отличные скиллы показывает Диаби Мусса , обводя своих соперников

85' Майерхёфер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Матч возобновлен

84' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

82' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Беллараби Карим видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

82' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Тактическая замена. Жереми Фримпонг уходит с поля и его заменяет Коссуну Одилон

79' Нильсен Ховард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Байер Л нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

76' Г О О О О Л - Шик Патрик забивает с правой ноги!

76' Вирц Флориан разрезает оборону соперника отличным пасом

76' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' ПЕРЕКЛАДИНА! Беллараби Карим упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

74' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

72' Барри Абдурахман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Пьеро Инкапье возвращается на поле.

71' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Пьеро Инкапье получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Пьеро Инкапье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Байер Л нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

70' Отличный командный гол!

68' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Жереми Фримпонг возвращается на поле.

67' Матч возобновится спорным мячом

67' Ох, нехорошо это выглядит. Жереми Фримпонг получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Жереми Фримпонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Майерхёфер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Виллемс Джетро получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Функ Мариус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

59' Жереми Фримпонг из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...

59' Сильный дождь сегодня.

57' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

56' Матч возобновлен

56' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

54' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Барри Абдурахман получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Барри Абдурахман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Диксон Абиама нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Пьеро Инкапье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Отличный командный гол!

49' Г О О О О Л - Шик Патрик забивает с левой ноги!

49' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Диаби Мусса не смог попасть в створ ударом издали

46' Должен был быть гол! Адли Амин имел отличный шанс, но Мариус Функ не дал голу состоятся!

46' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает пас партнеру.

46' Жереми Фримпонг из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...