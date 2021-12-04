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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Байер Л
7:1
Конец матча

Стадион:
Гройтер Фюрт
0'
1:0
12' Гол
Адли Амин
2:0
17' Гол
Тапсоба Эдмон
2:1
33' Гол
Дуджак Джереми
38' Желтая карточка
Левелинг Джейми
3:1
45' Гол
Инкапье Пьеро
4:1
49' Гол
Шик Патрик
5:1
69' Гол
Шик Патрик
6:1
74' Гол
Шик Патрик
7:1
76' Гол
Шик Патрик
90'+1
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
33
Инкапье
Пьеро
8
Андрих
Роберт
25
Паласиос
Эксекиэль
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
31
Адли
Амин
14
Шик
Патрик
1
Функ
Мариус
32
Барри
Абдурахман
22
Гризбек
Себастьян
4
Бауэр
Максимилиан
15
Виллемс
Джетро
28
Дуджак
Джереми
13
Кристиансен
Макс
21
Тильман
Тимоти
40
Левелинг
Джейми
11
Абиама
Диксон
10
Хргота
Бранимир
Байер Л
4-2-3-1
Гройтер Фюрт
4-3-3

История личных встреч

Байер Л
Гройтер Фюрт

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
Б
0:0
Б
2:0
ТМС
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 12 0.86
Вирц Флориан 5 0.36
Диаби Мусса 5 0.36
Адли Амин 2 0.14
Андрих Роберт 2 0.14
Фримпонг Жереми 1 0.07
Демирбай Керем 1 (1) 0.07
Беллараби Карим 1 0.07
Амири Надим 1 0.07
Тапсоба Эдмон 1 0.07
Инкапье Пьеро 1 0.07
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Та Джонатан 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 (3) 0.29
Левелинг Джейми 3 0.21
Иттен Седрик 2 0.14
Тильман Тимоти 1 0.07
Дуджак Джереми 1 0.07
Майерхёфер Марко 1 0.07
Абиама Диксон 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 7 0
Демирбай Керем 4 0
Фримпонг Жереми 4 0
Андрих Роберт 2 1
Баккер Митчел 3 0
Аларио Лукас 2 0
Та Джонатан 2 0
Вирц Флориан 2 0
Арангис Чарлес 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Адли Амин 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 6 0
Кристиансен Макс 4 0
Гризбек Себастьян 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Хргота Бранимир 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Левелинг Джейми 2 0
Виргевер Ник 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Абиама Диксон 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
4
25%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

13
29
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
15%
3
10%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
5
38%
4
14%
31-45
3
23%
7
24%
46-60
1
8%
5
17%
61-75
1
8%
6
21%
76-90

Забито

16
8
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
3
19%
0
0%
1-15
5
31%
1
13%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
3
19%
3
38%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
33%
2
15%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Забито

32
16
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
7
22%
1
6%
1-15
6
19%
2
13%
16-30
3
9%
2
13%
31-45
5
16%
3
19%
46-60
6
19%
4
25%
61-75
5
16%
4
25%
76-90

Пропущено

22
42
14 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
5
23%
5
12%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
7
32%
8
19%
31-45
3
14%
8
19%
46-60
3
14%
7
17%
61-75
2
9%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1
Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1
РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 14 10 2 2 42 - 13 32
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 14 10 1 3 33 - 19 31
3. Байер Л Заявка 14 8 3 3 35 - 19 27
4. Унион Берлин Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
5. Хоффенхайм Заявка 14 7 2 5 30 - 22 23
6. Фрайбург Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
7. Майнц Заявка 14 6 3 5 20 - 14 21
8. Вольфсбург Заявка 14 6 2 6 15 - 20 20
9. Кёльн Заявка 14 4 7 3 23 - 23 19
10. Бохум Заявка 14 6 1 7 15 - 22 19
11. Боруссия М Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
12. РБ Лейпциг Заявка 14 5 3 6 25 - 18 18
13. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 6 4 18 - 20 18
14. Герта Заявка 13 4 2 7 13 - 27 14
15. Аугсбург Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16. Штуттгарт Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
17. Арминия Заявка 14 1 7 6 10 - 20 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 1 13 12 - 46 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 9 22
2. Бавария 0:0 Заявка 7 6 0 1 23 - 5 18
3. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
5. Майнц Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
6. РБ Лейпциг Заявка 7 5 0 2 21 - 9 15
7. Кёльн Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
8. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
9. Бохум Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
12. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
13. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
14. Штуттгарт Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
2. Бавария 0:0 Заявка 7 4 2 1 19 - 8 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
4. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
6. Боруссия Д 0:0 Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
9. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
10. Бохум Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
11. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
12. Арминия Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
13. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
14. Боруссия М Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
15. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
16. Аугсбург Заявка 7 0 3 4 3 - 11 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
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Прогнозы 136
Байер Л 99.3% (135)
X 0.7% (1)
Гройтер Фюрт 0% (0)
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Где смотреть матч Байер Л 7:1 Гройтер Фюрт онлайн


Прогнозы на матч Байер Л 7:1 Гройтер Фюрт

Исход игры
Байер Л
99.3% (135)
Ничья
0.7% (1)
Гройтер Фюрт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.24% (70)
Меньше
47.76% (64)
Обе команды забьют
Да
35.82% (48)
Нет
64.18% (86)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
42.6% (58)
3:1 Байер Л
19.9% (27)
3:0 Байер Л
13.2% (18)
2:1 Байер Л
11% (15)
1:0 Байер Л
3.7% (5)
4:0 Байер Л
3.7% (5)
4:1 Байер Л
2.9% (4)
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