Германия: Бундеслига 2021-2022
7:1
Конец матча
Стадион: БайАрена
1:0
12' ГолАдли Амин
2:0
17' ГолТапсоба Эдмон
2:1
33' ГолДуджак Джереми
38' Желтая карточкаЛевелинг Джейми
3:1
45' ГолИнкапье Пьеро
4:1
49' ГолШик Патрик
5:1
69' ГолШик Патрик
6:1
74' ГолШик Патрик
7:1
76' ГолШик Патрик
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
31
Адли
Амин
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
31 Адли АминПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Сарпей ХансЗащитник
- Полузащитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Иттен СедрикНападающий
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
1:0
17'
2:0
33'
2:1
38'
45'
3:1
49'
4:1
69'
5:1
74'
6:1
76'
7:1
Статистика матча
-
7 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
История личных встреч
Байер Л
Гройтер Фюрт
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|12
|0.86
|Вирц Флориан
|5
|0.36
|Диаби Мусса
|5
|0.36
|Адли Амин
|2
|0.14
|Андрих Роберт
|2
|0.14
|Фримпонг Жереми
|1
|0.07
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.07
|Беллараби Карим
|1
|0.07
|Амири Надим
|1
|0.07
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.07
|Инкапье Пьеро
|1
|0.07
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Та Джонатан
|0
|0
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|4 (3)
|0.29
|Левелинг Джейми
|3
|0.21
|Иттен Седрик
|2
|0.14
|Тильман Тимоти
|1
|0.07
|Дуджак Джереми
|1
|0.07
|Майерхёфер Марко
|1
|0.07
|Абиама Диксон
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|7
|0
|Демирбай Керем
|4
|0
|Фримпонг Жереми
|4
|0
|Андрих Роберт
|2
|1
|Баккер Митчел
|3
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Та Джонатан
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|6
|0
|Кристиансен Макс
|4
|0
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Левелинг Джейми
|2
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
4
25%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
13
29
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
15%
3
10%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
5
38%
4
14%
31-45
3
23%
7
24%
46-60
1
8%
5
17%
61-75
1
8%
6
21%
76-90
Забито
16
8
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
3
19%
0
0%
1-15
5
31%
1
13%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
3
19%
3
38%
61-75
3
19%
2
25%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
33%
2
15%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Забито
32
16
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
7
22%
1
6%
1-15
6
19%
2
13%
16-30
3
9%
2
13%
31-45
5
16%
3
19%
46-60
6
19%
4
25%
61-75
5
16%
4
25%
76-90
Пропущено
22
42
14 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
5
23%
5
12%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
7
32%
8
19%
31-45
3
14%
8
19%
46-60
3
14%
7
17%
61-75
2
9%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1
Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1
РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|42 - 13
|32
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 19
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|35 - 19
|27
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 22
|23
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|7.
|Майнц
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 14
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 20
|20
|9.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 23
|19
|10.
|Бохум
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 22
|19
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 18
|18
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 20
|18
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 27
|14
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|17.
|Арминия
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|12 - 46
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 9
|22
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 5
|18
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|5.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 9
|15
|7.
|Кёльн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|10.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Арминия
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 8
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|6.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 15
|7
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|9.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 20
|6
|10.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|11.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|12.
|Арминия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|13.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
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Прогнозы на матч Байер Л 7:1 Гройтер Фюрт
Исход игры
Байер Л
99.3% (135)
Ничья
0.7% (1)
Гройтер Фюрт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.24% (70)
Меньше
47.76% (64)
Обе команды забьют
Да
35.82% (48)
Нет
64.18% (86)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
42.6% (58)
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2:1 Байер Л
11% (15)
1:0 Байер Л
3.7% (5)
4:0 Байер Л
3.7% (5)
4:1 Байер Л
2.9% (4)
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