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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Арминия
1:1
Конец матча

Стадион:
Кёльн
0'
0:1
17' Гол
Эзкан Салих
20' Желтая карточка
Кунце Фабиан
31' Желтая карточка
Шиндлер Кингсли
1:1
59' Гол
Ласм Бриан
90'+4
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
19
Притль
Мануэль
16
Кунце
Фабиан
20
Виммер
Патрик
8
Шёпф
Алессандро
11
Окугава
Масая
9
Клос
Фабиан
20
Швебе
Марвин
17
Шиндлер
Кингсли
15
Килиан
Лука
5
Кцихос
Рафаэль
2
Шмиц
Бенно
28
Скири
Эйе
6
Эзкан
Салих
7
Любичич
Деян
18
Дуда
Ондрей
11
Кайнц
Флориан
27
Модест
Антони
Арминия
4-2-3-1
Кёльн
4-2-3-1

Ход матча

17'
0:1
Эзкан Салих
(Кцихос Рафаэль)
20'
Кунце Фабиан
 
31'
 
Шиндлер Кингсли
57'
Ласм Бриан
Кунце Фабиан
 
59'
Ласм Бриан
(Окугава Масая)
1:1
65'
 
Андерссон Себастьян
Модест Антони
65'
 
Тилманн Ян
Дуда Ондрей
70'
 
Эхизибуэ Кингсли
Шиндлер Кингсли
72'
Хак Робин
Виммер Патрик
 
84'
 
Шауб Луис
Кайнц Флориан
84'
Крюгер Флориан
Клос Фабиан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

История личных встреч

Арминия
Кёльн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б
3:1
Б
1:0
Б2
5:1
Б2
1:3
ТМК
0:1
ТМК
2:3
Б2
2:0
Б2
0:1
Б
1:1
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 3 0.21
Клос Фабиан 3 (2) 0.21
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.14
Виммер Патрик 1 0.07
Ласм Бриан 1 0.07
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 8 0.57
Скири Эйе 3 0.21
Кайнц Флориан 2 0.14
Андерссон Себастьян 2 0.14
Ут Марк 2 0.14
Эзкан Салих 2 0.14
Шауб Луис 1 0.07
Дуда Ондрей 1 0.07
Любичич Деян 1 0.07
Лемперте Тим 1 0.07
Шмиц Бенно 0 0
Хектор Йонас 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Тилманн Ян 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Кунце Фабиан 3 0
Виммер Патрик 3 0
Бруннер Седрик 2 0
Ласм Бриан 2 0
Клос Фабиан 1 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Андраде Андреас 1 0
Василиадис Себастиан 1 0
Пипер Амос 1 0
Хак Робин 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Кцихос Рафаэль 3 0
Кайнц Флориан 1 1
Модест Антони 2 0
Андерссон Себастьян 2 0
Шмиц Бенно 2 0
Мере Хорхе 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Ут Марк 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Эзкан Салих 1 0
Тилманн Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
1
8%
5
38%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Забито

4
17
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
6%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
25%
8
47%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
4
44%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Забито

10
24
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
10%
2
8%
1-15
1
10%
1
4%
16-30
3
30%
2
8%
31-45
2
20%
8
33%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
3
30%
9
38%
76-90

Пропущено

20
22
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
0
0%
4
18%
1-15
6
30%
1
5%
16-30
3
15%
5
23%
31-45
2
10%
5
23%
46-60
7
35%
5
23%
61-75
2
10%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2
Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3 Штуттгарт - Арминия 0:2
Кёльн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2
Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 14 10 2 2 42 - 13 32
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 14 10 1 3 33 - 19 31
3. Байер Л Заявка 14 8 3 3 35 - 19 27
4. Унион Берлин Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
5. Хоффенхайм Заявка 14 7 2 5 30 - 22 23
6. Фрайбург Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
7. Майнц Заявка 14 6 3 5 20 - 14 21
8. Вольфсбург Заявка 14 6 2 6 15 - 20 20
9. Кёльн Заявка 14 4 7 3 23 - 23 19
10. Бохум Заявка 14 6 1 7 15 - 22 19
11. Боруссия М Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
12. РБ Лейпциг Заявка 14 5 3 6 25 - 18 18
13. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 6 4 18 - 20 18
14. Герта Заявка 13 4 2 7 13 - 27 14
15. Аугсбург Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16. Штуттгарт Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
17. Арминия Заявка 14 1 7 6 10 - 20 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 1 13 12 - 46 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 9 22
2. Бавария 0:0 Заявка 7 6 0 1 23 - 5 18
3. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
5. Майнц Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
6. РБ Лейпциг Заявка 7 5 0 2 21 - 9 15
7. Кёльн Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
8. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
9. Бохум Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
12. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
13. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
14. Штуттгарт Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
2. Бавария 0:0 Заявка 7 4 2 1 19 - 8 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
4. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
6. Боруссия Д 0:0 Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
9. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
10. Бохум Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
11. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
12. Арминия Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
13. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
14. Боруссия М Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
15. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
16. Аугсбург Заявка 7 0 3 4 3 - 11 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Клос Фабиан имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
  • Угловой
    48'
    Виммер Патрик из команды Арминия подал угловой слева.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Арминия: 38%, Кёльн: 62%.
  • 48'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шмиц Бенно из команды Кёльн.
  • 47'
    Шёпф Алессандро мяч отрикошетил от ворот
  • 47'
    Клос Фабиан из команды Арминия делает пас партнеру.
  • 47'
    Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Контроль мяча: Арминия: 38%, Кёльн: 62%.
  • 45'
    Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 44'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Эзкан Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Лаурсен Якоб-Баррет из команды Арминия подал угловой справа.
  • 43'
    Виммер Патрик имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 42'
    Виммер Патрик из команды Арминия идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Виммер Патрик и Шёпф Алессандро из команды Арминия.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Арминия
  • 41'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 41'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 40'
    Пипер Амос ошибается в защите.
  • 40'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Арминия: 41%, Кёльн: 59%.
  • 39'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 38'
    Отличный пас сделал Виммер Патрик из команды Арминия. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Окугава Масая из команды Арминия поставил подножку. Пострадал Эзкан Салих
  • 37'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Бруннер Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Любичич Деян из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Контроль мяча: Арминия: 40%, Кёльн: 60%.
  • 36'
    Арминия выполняет удар от ворот.
  • 36'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    35'
    Кцихос Рафаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Кцихос Рафаэль из команды Кёльн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 34'
    Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Лаурсен Якоб-Баррет из команды Арминия поставил подножку. Пострадал Любичич Деян
  • 34'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 33'
    Окугава Масая из команды Арминия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 32'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 32'
    Лаурсен Якоб-Баррет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    31'
    Шиндлер Кингсли получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Шиндлер Кингсли из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Клос Фабиан
  • 31'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Арминия: 40%, Кёльн: 60%.
  • 30'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Арминия
  • 29'
    Модест Антони из команды Кёльн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 29'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Скири Эйе из команды Кёльн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 27'
    Арминия начинает контратаку
  • 27'
    Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 26'
    Контроль мяча: Арминия: 44%, Кёльн: 56%.
  • 26'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Марвин Швабе не дал случится голу! Клос Фабиан должен был забивать, но Марвин Швабе сделал отличный сейв
  • 25'
    ШАНС! Клос Фабиан вышел один на один с голкипером...
  • 25'
    Бруннер Седрик разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 25'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 25'
    Притль Мануэль из команды Арминия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 24'
    Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Виммер Патрик из команды Арминия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 23'
    Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    23'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн опасно и грубо сыграл. Бруннер Седрик пострадал.
  • 22'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 21'
    Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 21'
    Матч возобновлен
  • 20'
    Контроль мяча: Арминия: 41%, Кёльн: 59%.
  • Желтая карточка
    20'
    Кунце Фабиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Травма, повреждение
    20'
    Шиндлер Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 19'
    Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Кёльн будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    18'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 17'
    Кцихос Рафаэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Эзкан Салих забивает с левой ноги!
  • 17'
    Кцихос Рафаэль из команды Кёльн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 17'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Контроль мяча: Арминия: 42%, Кёльн: 58%.
  • 16'
    Арминия выполняет удар от ворот.
  • 15'
    Шиндлер Кингсли из команды Кёльн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 15'
    О, нет. Из многообещающей позиции Скири Эйе из команды Кёльн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 14'
    Дуда Ондрей из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 14'
    Шиндлер Кингсли из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Притль Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Виммер Патрик из команды Арминия отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    13'
    Виммер Патрик из команды Арминия разыграл угловой с левого угла.
  • 12'
    Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Офсайд
    12'
    Модест Антони из команды Кёльн в офсайде
  • 12'
    Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Арминия выполняет удар от ворот.
  • 11'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Арминия: 48%, Кёльн: 52%.
  • 9'
    Виммер Патрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 9'
    Окугава Масая из команды Арминия делает пас партнеру.
  • Угловой
    9'
    Лаурсен Якоб-Баррет из команды Арминия разыграл угловой с правого угла.
  • 9'
    Бруннер Седрик мяч отрикошетил от ворот
  • 9'
    Клос Фабиан из команды Арминия делает пас партнеру.
  • 8'
    Клос Фабиан из команды Арминия идет с мячом вперед на обострение...
  • 8'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 7'
    Хорошую попытку сделал Виммер Патрик. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 7'
    Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 6'
    Контроль мяча: Арминия: 44%, Кёльн: 56%.
  • 6'
    Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    6'
    Виммер Патрик из команды Арминия подал угловой слева.
  • 5'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    5'
    Шиндлер Кингсли возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    5'
    Ох, нехорошо это выглядит. Шиндлер Кингсли получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 5'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 4'
    Шиндлер Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 4'
    Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 4'
    Модест Антони нанес удар головой, но Штефан Ортега спокойно отбил мяч.
  • 4'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Окугава Масая из команды Арминия поставил подножку. Пострадал Шиндлер Кингсли
  • 2'
    Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Кунце Фабиан
  • 1'
    Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Арминия начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Арминия 14.7% (20)
X 44.9% (61)
Кёльн 40.4% (55)
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Где смотреть матч Арминия 1:1 Кёльн онлайн


Прогнозы на матч Арминия 1:1 Кёльн

Исход игры
Арминия
14.7% (20)
Ничья
44.9% (61)
Кёльн
40.4% (55)
Тотал 2.5
Больше
42.54% (57)
Меньше
57.46% (77)
Обе команды забьют
Да
82.84% (111)
Нет
17.16% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (54)
1:2 Кёльн
27.9% (38)
0:1 Кёльн
9.6% (13)
2:1 Арминия
8.1% (11)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:0 Арминия
2.2% (3)
2:0 Арминия
2.2% (3)
0:2 Кёльн
1.5% (2)
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