Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Клос Фабиан имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шмиц Бенно из команды Кёльн

47' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Эзкан Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Виммер Патрик имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

41' Удар от ворот произведет Арминия

41' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Идет дождь, трудные условия для игроков.

41' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Кёльн выполняет удар от ворот.

38' Отличный пас сделал Виммер Патрик из команды Арминия . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

37' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Бруннер Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Арминия выполняет удар от ворот.

36' Матч возобновлен

35' Кцихос Рафаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Окугава Масая из команды Арминия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Кёльн выполняет удар от ворот.

32' Лаурсен Якоб-Баррет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Шиндлер Кингсли получил желтую карточку от судьи

31' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Арминия

28' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Марвин Швабе не дал случится голу! Клос Фабиан должен был забивать, но Марвин Швабе сделал отличный сейв

25' ШАНС! Клос Фабиан вышел один на один с голкипером...

25' Бруннер Седрик разрезает оборону соперника отличным пасом

25' Кёльн выполняет удар от ворот.

25' Притль Мануэль из команды Арминия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Кёльн выполняет удар от ворот.

21' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

20' Кунце Фабиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

20' Шиндлер Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Кёльн будет все-таки засчитан.

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

17' Г О О О О Л - Эзкан Салих забивает с левой ноги!

17' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Арминия выполняет удар от ворот.

15' О, нет. Из многообещающей позиции Скири Эйе из команды Кёльн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

14' Дуда Ондрей из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

14' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Арминия выполняет удар от ворот.

11' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Хорошую попытку сделал Виммер Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Шиндлер Кингсли получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Шиндлер Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Модест Антони нанес удар головой, но Штефан Ортега спокойно отбил мяч.

2' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Арминия начинает с центра поля