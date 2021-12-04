Германия: Бундеслига 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Prezero Arena
6' Желтая карточкаГайгер Деннис
0:1
15' ГолБорре Рафаэль
19' Желтая карточкаСамассеку Диади
1:1
24' ГолГайгер Деннис
29' Желтая карточкаСоу Джибриль
2:1
30' ГолРюттер Жоржиньо
3:1
59' ГолСамассеку Диади
64' Желтая карточкаПасьенса Гонсало
3:2
72' ГолПасьенса Гонсало
38
Пош
Штефан
28
Ричардс
Крис
17
Раум
Давид
22
Фогт
Кевин
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
35
Тута
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
28 Ричардс КрисЗащитник
-
17 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фогт КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
-
21 Ахе РагнарНападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
Ход матча
15'
19'
24'
1:1
29'
30'
2:1
59'
3:1
64'
72'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
3 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
История личных встреч
Хоффенхайм
Айнтрахт Фр
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бебу Ила
|5
|0.36
|Рюттер Жоржиньо
|4
|0.29
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.21
|Ларсен Якоб-Бруун
|3
|0.21
|Крамарич Андрей
|2
|0.14
|Гайгер Деннис
|2
|0.14
|Даббур Мунас
|2
|0.14
|Самассеку Диади
|2
|0.14
|Руди Себастьян
|2
|0.14
|Акпогума Кевин
|1
|0.07
|Кадержабек Павел
|1
|0.07
|Адамян Саркис
|1
|0.07
|Пош Штефан
|1
|0.07
|Раум Давид
|0
|0
|Фогт Кевин
|0
|0
|Ричардс Крис
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костич Филип
|3
|0.21
|Борре Рафаэль
|3
|0.21
|Хёуге Йенс
|2
|0.14
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.14
|Соу Джибриль
|1
|0.07
|Н'Дика Эван
|1
|0.07
|Линнстрем Йеспер
|1
|0.07
|Тута
|1
|0.07
|Роде Себастьян
|1
|0.07
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.07
|Ламмерс Сэм
|1
|0.07
|Дурм Эрик
|0
|0
|Камада Даити
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|4
|0
|Самассеку Диади
|4
|0
|Руди Себастьян
|3
|0
|Фогт Кевин
|3
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Гайгер Деннис
|2
|0
|Раум Давид
|2
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|Акпогума Кевин
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибриль
|4
|0
|Ленц Кристофер
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|Чендлер Тимоти
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Тута
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Пасьенса Гонсало
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
12%
1
9%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
3
18%
4
36%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
2
12%
3
27%
76-90
Пропущено
7
15
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
29%
1
7%
1-15
2
29%
5
33%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Забито
12
6
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
4
67%
76-90
Пропущено
16
6
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
2
33%
61-75
5
31%
1
17%
76-90
Забито
29
17
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
7%
1
6%
1-15
4
14%
2
12%
16-30
6
21%
5
29%
29%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
8
28%
7
41%
76-90
Пропущено
23
21
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
9%
3
14%
1-15
6
26%
5
24%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
5
22%
4
19%
61-75
6
26%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0
Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2
Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|42 - 13
|32
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 19
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|35 - 19
|27
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 22
|23
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|7.
|Майнц
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 14
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 20
|20
|9.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 23
|19
|10.
|Бохум
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 22
|19
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 18
|18
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 20
|18
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 27
|14
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|17.
|Арминия
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|12 - 46
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 9
|22
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 5
|18
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|5.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 9
|15
|7.
|Кёльн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|10.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Арминия
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 8
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|6.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 15
|7
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|9.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 20
|6
|10.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|11.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|12.
|Арминия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|13.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
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Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:2 Айнтрахт Фр
Исход игры
Хоффенхайм
69.6% (94)
Ничья
23.7% (32)
Айнтрахт Фр
6.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
73.68% (98)
Меньше
26.32% (35)
Обе команды забьют
Да
87.97% (117)
Нет
12.03% (16)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
50.4% (68)
1:1 Ничья
14.1% (19)
2:2 Ничья
7.4% (10)
2:0 Хоффенхайм
5.2% (7)
3:2 Хоффенхайм
4.4% (6)
1:0 Хоффенхайм
4.4% (6)
1:2 Айнтрахт Фр
3.7% (5)
3:1 Хоффенхайм
3% (4)
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