Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Хоффенхайм вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

92' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

88' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

87' Борре Рафаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Ричардс Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Отличный пас сделал Бебу Ила из команды Хоффенхайм , но его одноклубник не смог ничего сделать с ним.

84' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

83' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Костич Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Ричардс Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

77' Чендлер Тимоти не смог попасть в створ ударом издали

75' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Г О О О О Л - Пасьенса Гонсало левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

72' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

69' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

67' Тута выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Матч возобновлен

64' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

64' Матч возобновится спорным мячом

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

62' Раум Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Матч возобновлен

59' Г О О О О Л - Самассеку Диади забивает ударом с левой ноги!

59' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

59' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Самассеку Диади рано отмечает, но гол будет отменен!

59' Плохо сыграл Хасебе Макото - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

59' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Раум Давид из команды Хоффенхайм делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

55' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

54' Плохо сыграл Соу Джибриль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

53' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Ричардс Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Ричардс Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Раум Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Раум Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Борре Рафаэль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.