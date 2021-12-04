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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хоффенхайм
3:2
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
6' Желтая карточка
Гайгер Деннис
0:1
15' Гол
Борре Рафаэль
19' Желтая карточка
Самассеку Диади
1:1
24' Гол
Гайгер Деннис
29' Желтая карточка
Соу Джибриль
2:1
30' Гол
Рюттер Жоржиньо
3:1
59' Гол
Самассеку Диади
64' Желтая карточка
Пасьенса Гонсало
3:2
72' Гол
Пасьенса Гонсало
90'+5
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
38
Пош
Штефан
28
Ричардс
Крис
17
Раум
Давид
18
Самассеку
Диади
22
Фогт
Кевин
8
Гайгер
Деннис
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
33
Рюттер
Жоржиньо
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
6
Якич
Кристиян
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
Хоффенхайм
4-3-3
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Айнтрахт Фр

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
3:1
Б
3:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:4
Б
1:0
Б
0:4
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 5 0.36
Рюттер Жоржиньо 4 0.29
Баумгартнер Кристоф 3 0.21
Ларсен Якоб-Бруун 3 0.21
Крамарич Андрей 2 0.14
Гайгер Деннис 2 0.14
Даббур Мунас 2 0.14
Самассеку Диади 2 0.14
Руди Себастьян 2 0.14
Акпогума Кевин 1 0.07
Кадержабек Павел 1 0.07
Адамян Саркис 1 0.07
Пош Штефан 1 0.07
Раум Давид 0 0
Фогт Кевин 0 0
Ричардс Крис 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костич Филип 3 0.21
Борре Рафаэль 3 0.21
Хёуге Йенс 2 0.14
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.14
Соу Джибриль 1 0.07
Н'Дика Эван 1 0.07
Линнстрем Йеспер 1 0.07
Тута 1 0.07
Роде Себастьян 1 0.07
Хинтереггер Мартин 1 0.07
Ламмерс Сэм 1 0.07
Дурм Эрик 0 0
Камада Даити 0 0
Ахе Рагнар 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 4 0
Самассеку Диади 4 0
Руди Себастьян 3 0
Фогт Кевин 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Гайгер Деннис 2 0
Раум Давид 2 0
Пош Штефан 2 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Акпогума Кевин 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибриль 4 0
Ленц Кристофер 3 0
Якич Кристиян 3 0
Трапп Кевин 2 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Чендлер Тимоти 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Тута 1 0
Да Коста Данни 1 0
Костич Филип 1 0
Дурм Эрик 1 0
Пасьенса Гонсало 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Туре Альмами 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
12%
1
9%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
3
18%
4
36%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
2
12%
3
27%
76-90

Пропущено

7
15
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
29%
1
7%
1-15
2
29%
5
33%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Забито

12
6
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
4
67%
76-90

Пропущено

16
6
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
2
33%
61-75
5
31%
1
17%
76-90

Забито

29
17
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
7%
1
6%
1-15
4
14%
2
12%
16-30
6
21%
5
29%
29%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
8
28%
7
41%
76-90

Пропущено

23
21
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
9%
3
14%
1-15
6
26%
5
24%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
5
22%
4
19%
61-75
6
26%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0
Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2
Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 14 10 2 2 42 - 13 32
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 14 10 1 3 33 - 19 31
3. Байер Л Заявка 14 8 3 3 35 - 19 27
4. Унион Берлин Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
5. Хоффенхайм Заявка 14 7 2 5 30 - 22 23
6. Фрайбург Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
7. Майнц Заявка 14 6 3 5 20 - 14 21
8. Вольфсбург Заявка 14 6 2 6 15 - 20 20
9. Кёльн Заявка 14 4 7 3 23 - 23 19
10. Бохум Заявка 14 6 1 7 15 - 22 19
11. Боруссия М Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
12. РБ Лейпциг Заявка 14 5 3 6 25 - 18 18
13. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 6 4 18 - 20 18
14. Герта Заявка 13 4 2 7 13 - 27 14
15. Аугсбург Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16. Штуттгарт Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
17. Арминия Заявка 14 1 7 6 10 - 20 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 1 13 12 - 46 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 9 22
2. Бавария 0:0 Заявка 7 6 0 1 23 - 5 18
3. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
5. Майнц Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
6. РБ Лейпциг Заявка 7 5 0 2 21 - 9 15
7. Кёльн Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
8. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
9. Бохум Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
12. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
13. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
14. Штуттгарт Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
2. Бавария 0:0 Заявка 7 4 2 1 19 - 8 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
4. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
6. Боруссия Д 0:0 Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
9. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
10. Бохум Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
11. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
12. Арминия Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
13. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
14. Боруссия М Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
15. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
16. Аугсбург Заявка 7 0 3 4 3 - 11 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Хоффенхайм 69.6% (94)
X 23.7% (32)
Айнтрахт Фр 6.7% (9)
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Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:2 Айнтрахт Фр

Исход игры
Хоффенхайм
69.6% (94)
Ничья
23.7% (32)
Айнтрахт Фр
6.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
73.68% (98)
Меньше
26.32% (35)
Обе команды забьют
Да
87.97% (117)
Нет
12.03% (16)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
50.4% (68)
1:1 Ничья
14.1% (19)
2:2 Ничья
7.4% (10)
2:0 Хоффенхайм
5.2% (7)
3:2 Хоффенхайм
4.4% (6)
1:0 Хоффенхайм
4.4% (6)
1:2 Айнтрахт Фр
3.7% (5)
3:1 Хоффенхайм
3% (4)
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