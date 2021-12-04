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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Майнц
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Вольфсбург
0' 2'
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
7
Ли
Чхэ-Сон
II
8
Баррейро
Леандро
6
Стах
Антон
3
Аарон
Мартин
9
Онисиво
Карим
29
Буркардт
Джонатан
12
Перван
Павао
4
Лакруа
Максанс
23
Гилавоги
Жошуа
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
27
Арнольд
Максимилиан
8
Вранкс
Астер
6
Отавио
Пауло
28
Лукебакио
Доди
10
Нмеча
Лукас
9
Вегхорст
Ваут
Майнц
3-5-2
Вольфсбург
3-4-2-1

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Майнц
Вольфсбург

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

25 матчей

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:3
Б
0:2
Б
4:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
3:4
Б
0:2
Б
3:3
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 6 0.46
Ингвартсен Маркус 2 0.15
Онисиво Карим 1 0.08
Видмер Сильван 1 0.08
Ли Чхэ-Сон II 1 0.08
Салаи Адам 1 0.08
Бель Штефан 1 0.08
Штёгер Кевин 1 0.08
Хак Александер 1 0.08
Ньякат Мусса 1 0.08
Лукоки Андерсон 1 0.08
Бутьюс Жан-Поль 0 0
Кор Доминик 0 0
Стах Антон 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 5 (1) 0.38
Нмеча Лукас 5 0.38
Баку Ридле 2 0.15
Руссийон Жером 1 0.08
Арнольд Максимилиан 1 0.08
Вальдшмидт Лука 1 0.08
Филипп Максимилиан 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 4 1
Бель Штефан 5 0
Свенссон Бо 3 0
Хак Александер 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Аарон Мартин 2 0
Ли Чхэ-Сон II 2 0
Салаи Адам 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Стах Антон 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Небель Пауль 1 0
Тауэр Никлас 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 2 2
Гилавоги Жошуа 4 0
Руссийон Жером 4 0
Мбабу Кевин 3 0
Штеффен Ренато 3 0
Брукс Джон 2 0
Арнольд Максимилиан 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Баку Ридле 2 0
Вальдшмидт Лука 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Нмеча Феликс 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
4
36%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
3
60%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

17
15
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
4
24%
3
20%
1-15
4
24%
3
20%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Пропущено

14
17
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
7%
3
18%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
4
29%
4
24%
46-60
4
29%
2
12%
61-75
1
7%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2
Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2 Майнц - Газиантеп 1:0 Майнц - Ливерпуль 0:1 Майнц - Вюрцбургер 2:1
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3
Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 1 2 42 - 13 31
2. Боруссия Д Заявка 13 10 0 3 33 - 19 30
3. Байер Л Заявка 13 7 3 3 28 - 18 24
4. Унион Берлин Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
5. Фрайбург Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 14 6 3 5 27 - 20 21
7. Вольфсбург Заявка 13 6 2 5 15 - 17 20
8. Кёльн 0:0 Заявка 14 4 7 3 22 - 22 19
9. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
10. Боруссия М Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
11. Майнц Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. РБ Лейпциг Заявка 14 5 3 6 25 - 18 18
13. Бохум 0:0 Заявка 14 5 2 7 12 - 20 17
14. Аугсбург 0:0 Заявка 14 3 5 6 12 - 22 14
15. Герта Заявка 13 4 2 7 13 - 27 14
16. Штуттгарт Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
17. Арминия 0:0 Заявка 14 1 7 6 9 - 19 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 39 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария Заявка 7 6 0 1 23 - 5 18
3. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4. РБ Лейпциг Заявка 7 5 0 2 21 - 9 15
5. Кёльн 0:0 Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
6. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
7. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
8. Бохум 0:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
9. Майнц Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
10. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
11. Аугсбург 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 11 11
12. Штуттгарт Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
13. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия 0:0 Заявка 8 0 5 3 5 - 12 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
2. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
3. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
4. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
9. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
10. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
11. Арминия 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
12. Кёльн 0:0 Заявка 7 0 4 3 5 - 13 4
13. Боруссия М Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
14. Бохум 0:0 Заявка 8 1 1 6 3 - 16 4
15. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
16. Аугсбург 0:0 Заявка 7 0 3 4 3 - 11 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Буркардт Джонатан забивает ударом с правой ноги!
  • 2'
    Баррейро Леандро из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 2'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 1'
    Онисиво Карим из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
  • 1'
    Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Майнц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Майнц 23.5% (32)
X 48.5% (66)
Вольфсбург 27.9% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Вольфсбург
2.55
3.46
3.40
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Новости
Где смотреть матч Майнц 0:0 Вольфсбург онлайн


Прогнозы на матч Майнц 0:0 Вольфсбург

Исход игры
Майнц
22% (29)
Ничья
49.2% (65)
Вольфсбург
28.8% (38)
Тотал 2.5
Больше
43.41% (56)
Меньше
56.59% (73)
Обе команды забьют
Да
87.6% (113)
Нет
12.4% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (57)
1:2 Вольфсбург
22.7% (30)
2:1 Майнц
12.1% (16)
1:0 Майнц
6.8% (9)
2:2 Ничья
4.5% (6)
0:1 Вольфсбург
2.3% (3)
0:2 Вольфсбург
1.5% (2)
3:1 Майнц
1.5% (2)
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