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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Майнц
3:0
Конец матча

Стадион:
Вольфсбург
0'
1:0
2' Гол
Буркардт Джонатан
2:0
4' Гол
Стах Антон
78' Желтая карточка
Баррейро Леандро
82' Желтая карточка
Мбабу Кевин
3:0
90' Гол в свои ворота
Лакруа Максанс
90'+1
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
8
Баррейро
Леандро
6
Стах
Антон
7
Ли
Чхэ-Сон
II
3
Аарон
Мартин
9
Онисиво
Карим
29
Буркардт
Джонатан
12
Перван
Павао
4
Лакруа
Максанс
23
Гилавоги
Жошуа
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
27
Арнольд
Максимилиан
8
Вранкс
Астер
6
Отавио
Пауло
28
Лукебакио
Доди
10
Нмеча
Лукас
9
Вегхорст
Ваут
Майнц
3-5-2
Вольфсбург
3-4-2-1

Ход матча

2'
Буркардт Джонатан
(Баррейро Леандро)
1:0
4'
Стах Антон
(Ли Чхэ-Сон II)
2:0
46'
 
Борнаув Себастьян
Брукс Джон
46'
 
Мбабу Кевин
Баку Ридле
46'
 
Герхардт Янник
Арнольд Максимилиан
57'
 
Вальдшмидт Лука
Лукебакио Доди
76'
Ингвартсен Маркус
Буркардт Джонатан
 
78'
Баррейро Леандро
 
81'
 
Филипп Максимилиан
Вранкс Астер
82'
 
Мбабу Кевин
83'
Бутьюс Жан-Поль
Jae-Sung Lee
 
83'
Салаи Адам
Онисиво Карим
 
86'
Немет Давид
Хак Александер
 
90'
Лакруа Максанс
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

История личных встреч

Майнц
Вольфсбург

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

25 матчей

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:3
Б
0:2
Б
4:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
3:4
Б
0:2
Б
3:3
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 0.5
Ингвартсен Маркус 2 0.14
Онисиво Карим 1 0.07
Видмер Сильван 1 0.07
Ли Чхэ-Сон II 1 0.07
Стах Антон 1 0.07
Салаи Адам 1 0.07
Бель Штефан 1 0.07
Штёгер Кевин 1 0.07
Хак Александер 1 0.07
Ньякат Мусса 1 0.07
Лукоки Андерсон 1 0.07
Бутьюс Жан-Поль 0 0
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 5 (1) 0.36
Нмеча Лукас 5 0.36
Баку Ридле 2 0.14
Руссийон Жером 1 0.07
Арнольд Максимилиан 1 0.07
Вальдшмидт Лука 1 0.07
Филипп Максимилиан 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 4 1
Бель Штефан 5 0
Свенссон Бо 3 0
Хак Александер 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Аарон Мартин 2 0
Ли Чхэ-Сон II 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Салаи Адам 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Стах Антон 1 0
Небель Пауль 1 0
Тауэр Никлас 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 2 2
Гилавоги Жошуа 4 0
Руссийон Жером 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Штеффен Ренато 3 0
Брукс Джон 2 0
Арнольд Максимилиан 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Баку Ридле 2 0
Вальдшмидт Лука 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Нмеча Феликс 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
10 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
6
46%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
2
15%
3
30%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
3
50%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

19
16
13 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
6
32%
3
19%
1-15
4
21%
3
19%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
11%
4
25%
61-75
4
21%
3
19%
76-90

Пропущено

15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
7%
5
26%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
4
27%
4
21%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
2
13%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2
Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2 Майнц - Газиантеп 1:0 Майнц - Ливерпуль 0:1 Майнц - Вюрцбургер 2:1
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3
Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 14 10 2 2 42 - 13 32
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 14 10 1 3 33 - 19 31
3. Байер Л Заявка 14 8 3 3 35 - 19 27
4. Унион Берлин Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
5. Хоффенхайм Заявка 14 7 2 5 30 - 22 23
6. Фрайбург Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
7. Майнц Заявка 14 6 3 5 20 - 14 21
8. Вольфсбург Заявка 14 6 2 6 15 - 20 20
9. Кёльн Заявка 14 4 7 3 23 - 23 19
10. Бохум Заявка 14 6 1 7 15 - 22 19
11. Боруссия М Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
12. РБ Лейпциг Заявка 14 5 3 6 25 - 18 18
13. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 6 4 18 - 20 18
14. Герта Заявка 13 4 2 7 13 - 27 14
15. Аугсбург Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16. Штуттгарт Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
17. Арминия Заявка 14 1 7 6 10 - 20 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 1 13 12 - 46 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 9 22
2. Бавария 0:0 Заявка 7 6 0 1 23 - 5 18
3. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
5. Майнц Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
6. РБ Лейпциг Заявка 7 5 0 2 21 - 9 15
7. Кёльн Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
8. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
9. Бохум Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
12. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
13. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
14. Штуттгарт Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
2. Бавария 0:0 Заявка 7 4 2 1 19 - 8 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
4. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
6. Боруссия Д 0:0 Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
9. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
10. Бохум Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
11. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
12. Арминия Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
13. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
14. Боруссия М Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
15. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
16. Аугсбург Заявка 7 0 3 4 3 - 11 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
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Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Майнц 23.5% (32)
X 48.5% (66)
Вольфсбург 27.9% (38)
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Где смотреть матч Майнц 3:0 Вольфсбург онлайн


Прогнозы на матч Майнц 3:0 Вольфсбург

Исход игры
Майнц
23.5% (32)
Ничья
48.5% (66)
Вольфсбург
27.9% (38)
Тотал 2.5
Больше
44.36% (59)
Меньше
55.64% (74)
Обе команды забьют
Да
87.97% (117)
Нет
12.03% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (58)
1:2 Вольфсбург
22.1% (30)
2:1 Майнц
13.2% (18)
1:0 Майнц
6.6% (9)
2:2 Ничья
4.4% (6)
3:1 Майнц
2.2% (3)
0:1 Вольфсбург
2.2% (3)
0:2 Вольфсбург
1.5% (2)
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