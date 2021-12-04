Германия: Бундеслига 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: MEWA Arena
1:0
2' ГолБуркардт Джонатан
2:0
4' ГолСтах Антон
78' Желтая карточкаБаррейро Леандро
82' Желтая карточкаМбабу Кевин
3:0
90' Гол в свои воротаЛакруа Максанс
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
12
Перван
Павао
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
10
Нмеча
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Немет ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
-
25 Тауэр НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульНападающий
-
28 Салаи АдамНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мбабу КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
2'
4'
2:0
78'
82'
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 0
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
История личных встреч
Майнц
Вольфсбург
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
25 матчей
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|7
|0.5
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.14
|Онисиво Карим
|1
|0.07
|Видмер Сильван
|1
|0.07
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0.07
|Стах Антон
|1
|0.07
|Салаи Адам
|1
|0.07
|Бель Штефан
|1
|0.07
|Штёгер Кевин
|1
|0.07
|Хак Александер
|1
|0.07
|Ньякат Мусса
|1
|0.07
|Лукоки Андерсон
|1
|0.07
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|Кор Доминик
|0
|0
|Баррейро Леандро
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|5 (1)
|0.36
|Нмеча Лукас
|5
|0.36
|Баку Ридле
|2
|0.14
|Руссийон Жером
|1
|0.07
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.07
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.07
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|4
|1
|Бель Штефан
|5
|0
|Свенссон Бо
|3
|0
|Хак Александер
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Аарон Мартин
|2
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Небель Пауль
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|2
|2
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Руссийон Жером
|4
|0
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Брукс Джон
|2
|0
|Арнольд Максимилиан
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Вальдшмидт Лука
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Нмеча Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
10 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
6
46%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
2
15%
3
30%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
3
50%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Забито
19
16
13 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
6
32%
3
19%
1-15
4
21%
3
19%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
11%
4
25%
61-75
4
21%
3
19%
76-90
Пропущено
15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
7%
5
26%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
4
27%
4
21%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
2
13%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2
Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2 Майнц - Газиантеп 1:0 Майнц - Ливерпуль 0:1 Майнц - Вюрцбургер 2:1
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3
Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|42 - 13
|32
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 19
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|35 - 19
|27
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 22
|23
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|7.
|Майнц
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 14
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 20
|20
|9.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 23
|19
|10.
|Бохум
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 22
|19
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 18
|18
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 20
|18
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 27
|14
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|17.
|Арминия
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|12 - 46
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 9
|22
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 5
|18
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|5.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 9
|15
|7.
|Кёльн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|10.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Арминия
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 8
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|6.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 15
|7
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|9.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 20
|6
|10.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|11.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|12.
|Арминия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|13.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
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Прогнозы на матч Майнц 3:0 Вольфсбург
Исход игры
Майнц
23.5% (32)
Ничья
48.5% (66)
Вольфсбург
27.9% (38)
Тотал 2.5
Больше
44.36% (59)
Меньше
55.64% (74)
Обе команды забьют
Да
87.97% (117)
Нет
12.03% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (58)
1:2 Вольфсбург
22.1% (30)
2:1 Майнц
13.2% (18)
1:0 Майнц
6.6% (9)
2:2 Ничья
4.4% (6)
3:1 Майнц
2.2% (3)
0:1 Вольфсбург
2.2% (3)
0:2 Вольфсбург
1.5% (2)
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