Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

[player1] из команды [team] в офсайде

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

43' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

41' Павао Перван отбил мяч на угловой после удара Буркардт Джонатан из штрафной площади.

41' Отличные скиллы показывает Буркардт Джонатан , обводя своих соперников

41' Баку Ридле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

37' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Стах Антон пробил со штрафного прямо в стенку

34' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Баку Ридле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Астер Вранкс из команды Вольфсбург в офсайде

29' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Астер Вранкс из команды Вольфсбург подал угловой слева.

28' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Бель Штефан нанес удар головой, но Павао Перван спокойно отбил мяч.

27' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Майнц выполняет удар от ворот.

26' Нмеча Лукас нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

24' Майнц выполняет удар от ворот.

24' Астер Вранкс из команды Вольфсбург пробил со штрафного, но очень мимо цели.

22' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Майнц выполняет удар от ворот.

21' ШТАНГА! Астер Вранкс обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

20' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Майнц выполняет удар от ворот.

19' Игрок Нмеча Лукас из команды Вольфсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

18' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

18' Как он промахнулся? Ли Чхэ-Сон II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

18' Плохо сыграл Гилавоги Жошуа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

18' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лакруа Максанс из команды Вольфсбург

16' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Майнц выполняет удар от ворот.

14' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Аарон Мартин из команды Майнц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

12' Астер Вранкс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Перван Павао взял и забрал мяч на выходе

9' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

9' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Буркардт Джонатан из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Майнц выполняет удар от ворот.

8' Астер Вранкс из команды Вольфсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

8' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Майнц выполняет удар от ворот.

6' Отавио Пауло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Астер Вранкс нанес удар, но тот был заблокирован.

6' Астер Вранкс из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

6' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Игрок Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

4' Г О О О О Л - Стах Антон из команды Майнц переиграл вратаря дальним ударом!

3' Брукс Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Команда Майнц забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Буркардт Джонатан забивает с правой ноги!

1' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Майнц начинает с центра поля