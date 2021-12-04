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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Бавария
0' 4'
1
Кобель
Грегор
24
Мёнье
Тома
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
22
Беллингхем
Джуд
23
Джан
Эмре
8
Дауд
Махмуд
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
9
Холанн
Эрлинг
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
2
Юпамекано
Део
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
8
Горецка
Леон
24
Толиссо
Корентен
11
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Левандовски
Роберт
Боруссия Д
4-3-1-2
Бавария
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Боруссия Д
Бавария

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
83.3%
7 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
55.6%
14 побед 10 ничьих 0 побед

28 матчей

3.6%
96.4%
0 побед 1 ничья 27 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 18 побед

46 матчей

30.4%
10.9%
58.7%
14 побед 5 ничьих 27 побед

Первый тайм

15.2%
45.7%
39.1%
7 побед 21 ничья 18 побед

Второй тайм

30.4%
30.4%
39.2%
14 побед 14 ничьих 18 побед

История матчей

С
1:3
Б
4:2
Б
2:3
С
3:2
Б
0:1
Б
4:0
С
2:0
Б
5:0
Б
3:2
Б
6:0
К
2:1
Б
1:3
С
2:2
К
2:3
Б
4:1
Б
1:0
С
0:2
К
0:0
Б
0:0
Б
5:1
К
1:1
Б
0:1
Б
2:1
С
2:0
К
0:2
Б
0:3
Б
0:3
С
4:2
ЛЧ
1:2
Б
1:1
К
1:0
Б
1:1
С
2:1
К
5:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
3:1
Б
1:5
Б
3:1
Б
1:1
С
2:1
К
1:2
Б
5:0
Б
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 10 (2) 0.77
Ройс Марко 4 0.31
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.23
Беллингхем Джуд 2 0.15
Брандт Юлиан 2 0.15
Азар Торган 2 0.15
Мален Дониэлл 2 0.15
Джованни Рейна 2 0.15
Джан Эмре 2 (2) 0.15
Хуммельс Матс 1 0.08
Тиггес Штеффен 1 0.08
Мёнье Тома 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 14 (2) 1.08
Гнабри Серж 6 0.46
Мюллер Томас 4 0.31
Сане Лерой 4 0.31
Киммих Йозуа 3 0.23
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.23
Мусиала Джамал 2 0.15
Горецка Леон 2 0.15
Коман Кингсли 2 0.15
Юпамекано Део 0 0
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Ньянзу Танги 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 4 0
Беллингхем Джуд 3 0
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Вольф Мариус 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Шульц Нико 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Понграчич Марин 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зюле Никлас 2 0
Эрнандес Люка 2 0
Павар Бенжамен 0 1
Сане Лерой 1 0
Юпамекано Део 1 0
Альфонсо Дэвис 1 0
Станишич Йосип 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
14%
4
22%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
7
39%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
4
19%
2
11%
76-90

Пропущено

9
9
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
4
44%
1
11%
76-90

Забито

11
22
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
4
36%
2
9%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
2
18%
6
27%
61-75
2
18%
4
18%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Забито

32
40
13 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 0
3
9%
5
13%
1-15
3
9%
8
20%
16-30
7
22%
9
23%
31-45
8
25%
5
13%
46-60
5
16%
7
18%
61-75
6
19%
6
15%
76-90

Пропущено

20
15
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 10
3
15%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
15%
4
27%
31-45
5
25%
3
20%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
5
25%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1
Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2
Бавария
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1
Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 14 10 2 2 42 - 13 32
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 14 10 1 3 33 - 19 31
3. Байер Л Заявка 14 8 3 3 35 - 19 27
4. Унион Берлин Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
5. Хоффенхайм Заявка 14 7 2 5 30 - 22 23
6. Фрайбург Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
7. Майнц Заявка 14 6 3 5 20 - 14 21
8. Вольфсбург Заявка 14 6 2 6 15 - 20 20
9. Кёльн Заявка 14 4 7 3 23 - 23 19
10. Бохум Заявка 14 6 1 7 15 - 22 19
11. Боруссия М Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
12. РБ Лейпциг Заявка 14 5 3 6 25 - 18 18
13. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 6 4 18 - 20 18
14. Герта Заявка 13 4 2 7 13 - 27 14
15. Аугсбург Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16. Штуттгарт Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
17. Арминия Заявка 14 1 7 6 10 - 20 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 1 13 12 - 46 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 9 22
2. Бавария 0:0 Заявка 7 6 0 1 23 - 5 18
3. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
5. Майнц Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
6. РБ Лейпциг Заявка 7 5 0 2 21 - 9 15
7. Кёльн Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
8. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
9. Бохум Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
12. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
13. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
14. Штуттгарт Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
2. Бавария 0:0 Заявка 7 4 2 1 19 - 8 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
4. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
6. Боруссия Д 0:0 Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
9. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
10. Бохум Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
11. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
12. Арминия Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
13. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
14. Боруссия М Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
15. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
16. Аугсбург Заявка 7 0 3 4 3 - 11 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 3'
    В атаку идет Дэвис по флангу, на него следует передача, затем он пробует прострелить, не выходит.
  • 2'
    Заброс от "Баварии" на левый фланг, уходит мяч в аут. 
  • Первый тайм начался
    Матч стартовал. 
  • Первый тайм
  • 5'
    Бавария вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Боруссия Д вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Холанн Эрлинг из команды Боруссия Д делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 4'
    Юпамекано Део ошибается в защите.
  • 4'
    Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Левандовски Роберт из команды Бавария отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Ройс Марко из команды Боруссия Д делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Боруссия Д начинает контратаку
  • 3'
    Бавария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Беллингхем Джуд пробует нанести удар издали, но Мануэль Нойер держит все под контролем
  • 2'
    Нойер Мануэль ошибается в защите.
  • 2'
    Бавария контролирует мяч.
  • 2'
    Боруссия Д вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Боруссия Д вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Бавария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Бавария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Бавария начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Боруссия Д 0:0 Бавария онлайн


Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Бавария

Исход игры
Боруссия Д
11% (17)
Ничья
12.3% (19)
Бавария
76.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
88.49% (123)
Меньше
11.51% (16)
Обе команды забьют
Да
92.81% (129)
Нет
7.19% (10)
Популярный счёт
1:2 Бавария
44.5% (69)
1:3 Бавария
10.3% (16)
2:3 Бавария
9% (14)
2:2 Ничья
5.2% (8)
1:1 Ничья
4.5% (7)
2:1 Боруссия Д
3.2% (5)
3:2 Боруссия Д
2.6% (4)
0:1 Бавария
1.9% (3)
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