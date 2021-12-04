Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Сигнал Идуна Парк
24
Мёнье
Тома
23
Джан
Эмре
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
11 Ройс МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
-
14 Шульц НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Вольф МариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ньянзу ТангиЗащитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Боруссия Д
Бавария
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.9%
83.3%
7 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
55.6%
14 побед 10 ничьих 0 побед
28 матчей
3.6%
96.4%
0 побед 1 ничья 27 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 18 побед
46 матчей
30.4%
10.9%
58.7%
14 побед 5 ничьих 27 побед
Первый тайм
15.2%
45.7%
39.1%
7 побед 21 ничья 18 побед
Второй тайм
30.4%
30.4%
39.2%
14 побед 14 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|10 (2)
|0.77
|Ройс Марко
|4
|0.31
|Геррейро Рафаэль
|3 (1)
|0.23
|Беллингхем Джуд
|2
|0.15
|Брандт Юлиан
|2
|0.15
|Азар Торган
|2
|0.15
|Мален Дониэлл
|2
|0.15
|Джованни Рейна
|2
|0.15
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.15
|Хуммельс Матс
|1
|0.08
|Тиггес Штеффен
|1
|0.08
|Мёнье Тома
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|1.08
|Гнабри Серж
|6
|0.46
|Мюллер Томас
|4
|0.31
|Сане Лерой
|4
|0.31
|Киммих Йозуа
|3
|0.23
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.23
|Мусиала Джамал
|2
|0.15
|Горецка Леон
|2
|0.15
|Коман Кингсли
|2
|0.15
|Юпамекано Део
|0
|0
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Зюле Никлас
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дауд Махмуд
|3
|1
|Мёнье Тома
|4
|0
|Беллингхем Джуд
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Шульц Нико
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Понграчич Марин
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зюле Никлас
|2
|0
|Эрнандес Люка
|2
|0
|Павар Бенжамен
|0
|1
|Сане Лерой
|1
|0
|Юпамекано Део
|1
|0
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
14%
4
22%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
7
39%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
4
19%
2
11%
76-90
Пропущено
9
9
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
4
44%
1
11%
76-90
Забито
11
22
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
4
36%
2
9%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
2
18%
6
27%
61-75
2
18%
4
18%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Забито
32
40
13 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 0
3
9%
5
13%
1-15
3
9%
8
20%
16-30
7
22%
9
23%
31-45
8
25%
5
13%
46-60
5
16%
7
18%
61-75
6
19%
6
15%
76-90
Пропущено
20
15
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 10
3
15%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
15%
4
27%
31-45
5
25%
3
20%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
5
25%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1
Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2
Бавария
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1
Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|42 - 13
|32
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 19
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|35 - 19
|27
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 22
|23
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|7.
|Майнц
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 14
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 20
|20
|9.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 23
|19
|10.
|Бохум
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 22
|19
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 18
|18
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 20
|18
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 27
|14
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|17.
|Арминия
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|12 - 46
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 9
|22
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 5
|18
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|5.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 9
|15
|7.
|Кёльн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|10.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Арминия
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 8
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|6.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 15
|7
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|9.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 20
|6
|10.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|11.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|12.
|Арминия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|13.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
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Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Бавария
Исход игры
Боруссия Д
11% (17)
Ничья
12.3% (19)
Бавария
76.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
88.49% (123)
Меньше
11.51% (16)
Обе команды забьют
Да
92.81% (129)
Нет
7.19% (10)
Популярный счёт
1:2 Бавария
44.5% (69)
1:3 Бавария
10.3% (16)
2:3 Бавария
9% (14)
2:2 Ничья
5.2% (8)
1:1 Ничья
4.5% (7)
2:1 Боруссия Д
3.2% (5)
3:2 Боруссия Д
2.6% (4)
0:1 Бавария
1.9% (3)
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