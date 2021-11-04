Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
История личных встреч
Боруссия Д
Бавария
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.9%
83.3%
7 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
55.6%
14 побед 10 ничьих 0 побед
28 матчей
3.6%
96.4%
0 побед 1 ничья 27 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 18 побед
46 матчей
30.4%
10.9%
58.7%
14 побед 5 ничьих 27 побед
Первый тайм
15.2%
45.7%
39.1%
7 побед 21 ничья 18 побед
Второй тайм
30.4%
30.4%
39.2%
14 побед 14 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|10 (2)
|0.77
|Ройс Марко
|4
|0.31
|Геррейро Рафаэль
|3 (1)
|0.23
|Беллингхем Джуд
|2
|0.15
|Брандт Юлиан
|2
|0.15
|Азар Торган
|2
|0.15
|Мален Дониэлл
|2
|0.15
|Джованни Рейна
|2
|0.15
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.15
|Хуммельс Матс
|1
|0.08
|Тиггес Штеффен
|1
|0.08
|Мёнье Тома
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|1.08
|Гнабри Серж
|6
|0.46
|Мюллер Томас
|4
|0.31
|Сане Лерой
|4
|0.31
|Киммих Йозуа
|3
|0.23
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.23
|Мусиала Джамал
|2
|0.15
|Горецка Леон
|2
|0.15
|Коман Кингсли
|2
|0.15
|Юпамекано Део
|0
|0
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Зюле Никлас
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дауд Махмуд
|3
|1
|Мёнье Тома
|4
|0
|Беллингхем Джуд
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Шульц Нико
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Понграчич Марин
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зюле Никлас
|2
|0
|Эрнандес Люка
|2
|0
|Павар Бенжамен
|0
|1
|Сане Лерой
|1
|0
|Юпамекано Део
|1
|0
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
14%
4
22%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
7
39%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
4
19%
2
11%
76-90
Пропущено
9
9
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
4
44%
1
11%
76-90
Забито
11
22
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
4
36%
2
9%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
2
18%
6
27%
61-75
2
18%
4
18%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Забито
32
40
13 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 0
3
9%
5
13%
1-15
3
9%
8
20%
16-30
7
22%
9
23%
31-45
8
25%
5
13%
46-60
5
16%
7
18%
61-75
6
19%
6
15%
76-90
Пропущено
20
15
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 10
3
15%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
15%
4
27%
31-45
5
25%
3
20%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
5
25%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1
Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2
Бавария
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1
Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|42 - 13
|31
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 19
|30
|3.
|Байер Л
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 18
|24
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 19
|20
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|27 - 20
|20
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 17
|20
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 16
|18
|9.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|22 - 22
|18
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 17
|18
|13.
|Бохум
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|12 - 20
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 27
|14
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 22
|13
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|17.
|Арминия
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|9 - 19
|9
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 39
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 5
|18
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 9
|15
|4.
|Кёльн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|7.
|Бохум
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|9.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|14.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 15
|7
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|9.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|10.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 20
|6
|11.
|Арминия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|15.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 24
|0
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Бавария
Исход игры
Боруссия Д
18.6% (8)
Ничья
16.3% (7)
Бавария
65.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
92.5% (37)
Меньше
7.5% (3)
Обе команды забьют
Да
95% (38)
Нет
5% (2)
Популярный счёт
1:2 Бавария
39.5% (17)
2:2 Ничья
11.6% (5)
2:1 Боруссия Д
9.3% (4)
1:3 Бавария
9.3% (4)
2:3 Бавария
9.3% (4)
3:2 Боруссия Д
4.7% (2)
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