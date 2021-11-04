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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Бавария

История личных встреч

Боруссия Д
Бавария

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
83.3%
7 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
55.6%
14 побед 10 ничьих 0 побед

28 матчей

3.6%
96.4%
0 побед 1 ничья 27 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 18 побед

46 матчей

30.4%
10.9%
58.7%
14 побед 5 ничьих 27 побед

Первый тайм

15.2%
45.7%
39.1%
7 побед 21 ничья 18 побед

Второй тайм

30.4%
30.4%
39.2%
14 побед 14 ничьих 18 побед

История матчей

С
1:3
Б
4:2
Б
2:3
С
3:2
Б
0:1
Б
4:0
С
2:0
Б
5:0
Б
3:2
Б
6:0
К
2:1
Б
1:3
С
2:2
К
2:3
Б
4:1
Б
1:0
С
0:2
К
0:0
Б
0:0
Б
5:1
К
1:1
Б
0:1
Б
2:1
С
2:0
К
0:2
Б
0:3
Б
0:3
С
4:2
ЛЧ
1:2
Б
1:1
К
1:0
Б
1:1
С
2:1
К
5:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
3:1
Б
1:5
Б
3:1
Б
1:1
С
2:1
К
1:2
Б
5:0
Б
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 10 (2) 0.77
Ройс Марко 4 0.31
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.23
Беллингхем Джуд 2 0.15
Брандт Юлиан 2 0.15
Азар Торган 2 0.15
Мален Дониэлл 2 0.15
Джованни Рейна 2 0.15
Джан Эмре 2 (2) 0.15
Хуммельс Матс 1 0.08
Тиггес Штеффен 1 0.08
Мёнье Тома 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 14 (2) 1.08
Гнабри Серж 6 0.46
Мюллер Томас 4 0.31
Сане Лерой 4 0.31
Киммих Йозуа 3 0.23
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.23
Мусиала Джамал 2 0.15
Горецка Леон 2 0.15
Коман Кингсли 2 0.15
Юпамекано Део 0 0
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Ньянзу Танги 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 4 0
Беллингхем Джуд 3 0
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Вольф Мариус 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Шульц Нико 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Понграчич Марин 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зюле Никлас 2 0
Эрнандес Люка 2 0
Павар Бенжамен 0 1
Сане Лерой 1 0
Юпамекано Део 1 0
Альфонсо Дэвис 1 0
Станишич Йосип 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
14%
4
22%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
7
39%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
4
19%
2
11%
76-90

Пропущено

9
9
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
4
44%
1
11%
76-90

Забито

11
22
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
4
36%
2
9%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
2
18%
6
27%
61-75
2
18%
4
18%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Забито

32
40
13 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 0
3
9%
5
13%
1-15
3
9%
8
20%
16-30
7
22%
9
23%
31-45
8
25%
5
13%
46-60
5
16%
7
18%
61-75
6
19%
6
15%
76-90

Пропущено

20
15
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 10
3
15%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
15%
4
27%
31-45
5
25%
3
20%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
5
25%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1
Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2
Бавария
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1
Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 1 2 42 - 13 31
2. Боруссия Д Заявка 13 10 0 3 33 - 19 30
3. Байер Л Заявка 13 7 3 3 28 - 18 24
4. Фрайбург Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5. Унион Берлин Заявка 13 5 5 3 20 - 19 20
6. Хоффенхайм Заявка 13 6 2 5 27 - 20 20
7. Вольфсбург Заявка 13 6 2 5 15 - 17 20
8. РБ Лейпциг Заявка 13 5 3 5 24 - 16 18
9. Кёльн Заявка 13 4 6 3 22 - 22 18
10. Боруссия М Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
11. Майнц Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 6 3 16 - 17 18
13. Бохум Заявка 13 5 1 7 12 - 20 16
14. Герта Заявка 13 4 2 7 13 - 27 14
15. Аугсбург Заявка 13 3 4 6 12 - 22 13
16. Штуттгарт Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
17. Арминия Заявка 13 1 6 6 9 - 19 9
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 39 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария Заявка 7 6 0 1 23 - 5 18
3. РБ Лейпциг Заявка 7 5 0 2 21 - 9 15
4. Кёльн Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
5. Унион Берлин Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
6. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
7. Бохум Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
8. Хоффенхайм Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
9. Майнц Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
10. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
11. Штуттгарт Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
12. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
13. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
14. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
2. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
3. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
9. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
10. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
11. Арминия Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
12. Боруссия М Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
13. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
14. Кёльн Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
15. Бохум Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
16. Аугсбург Заявка 7 0 3 4 3 - 11 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2021, осталось 2 дня 15 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Боруссия Д 18.6% (8)
    X 16.3% (7)
    Бавария 65.1% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Бавария
    4.30
    4.50
    1.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Боруссия Д - Бавария онлайн


    Прогнозы на матч Боруссия Д - Бавария

    Исход игры
    Боруссия Д
    18.6% (8)
    Ничья
    16.3% (7)
    Бавария
    65.1% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    92.5% (37)
    Меньше
    7.5% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    95% (38)
    Нет
    5% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    39.5% (17)
    2:2 Ничья
    11.6% (5)
    2:1 Боруссия Д
    9.3% (4)
    1:3 Бавария
    9.3% (4)
    2:3 Бавария
    9.3% (4)
    3:2 Боруссия Д
    4.7% (2)
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