Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Тиволи Ной
16' Желтая карточкаПецос Атанасиос
17' Желтая карточкаNicolas Wimmer
18' Желтая карточкаШумахер Тилль
32' Желтая карточкаРогель Жан
82' Желтая карточкаTurgay Gemicibasi
88' Желтая карточкаФукс Александер
0:1
90' Гол в свои воротаБехоунек Рафаэл
90' Желтая карточкаТомич Денис
24
Кох
Фабиан
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Justin Forst
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
Ход матча
16'
17'
18'
32'
88'
90'
0:1
90'
История личных встреч
Сваровски Тироль
Аустрия Клагенфурт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|10 (3)
|0.59
|Забитцер Томас
|5
|0.29
|Мюллер Валентино
|2
|0.12
|Пецос Атанасиос
|2
|0.12
|Авуджа Максим
|2
|0.12
|Ансельм Тобиас
|1
|0.06
|Кох Фабиан
|1
|0.06
|Блуме Брор
|1
|0.06
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.06
|Классен Леон
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|9
|0.53
|Turgay Gemicibasi
|4 (2)
|0.24
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0.18
|Patrick Greil
|3
|0.18
|Ридер Флориан
|2
|0.12
|Christopher Cvetko
|1
|0.06
|Thorsten Mahrer
|1
|0.06
|Gloire Amanda
|1
|0.06
|Nicolas Wimmer
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пецос Атанасиос
|5
|0
|Кох Фабиан
|4
|0
|Вриони Джакомо
|4
|0
|Авуджа Максим
|4
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|1
|Смит Ренни
|3
|0
|Классен Леон
|3
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Felix Bacher
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Томич Денис
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|0
|1
|Ожегович Беньямин
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|9
|0
|Nicolas Wimmer
|4
|1
|Herbert Paul
|5
|0
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|Ридер Флориан
|4
|0
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0
|Kosmas Gezos
|1
|1
|Пинк Маркус
|2
|0
|Фукс Александер
|2
|0
|Шумахер Тилль
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|Менцель Филлип
|0
|1
|Gloire Amanda
|0
|1
|Philipp Huetter
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Робертс Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
3
30%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
3
19%
4
40%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
5
45%
5
33%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
20%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
4
29%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
6
33%
3
27%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
5
28%
3
27%
76-90
Забито
26
24
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
8%
6
25%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
5
19%
7
29%
29%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
7
27%
4
17%
76-90
Пропущено
29
26
10 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
1
3%
3
12%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
7
24%
5
19%
31-45
7
24%
1
4%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
10
34%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1
ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3
Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер Нойштадт - Аустрия Клагенфурт 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|17
|13
|3
|1
|37 - 12
|42
|2.
|Штурм
|17
|8
|4
|5
|34 - 26
|28
|3.
|Вольфсбергер
|16
|8
|3
|5
|26 - 26
|27
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|17
|6
|7
|4
|26 - 24
|25
|5.
|Рид
|16
|5
|6
|5
|22 - 32
|21
|6.
|Рапид Вена
|16
|5
|5
|6
|24 - 25
|20
|7.
|Аустрия Вена
|16
|4
|8
|4
|21 - 18
|20
|8.
|Хартберг
|17
|5
|5
|7
|26 - 26
|20
|9.
|Сваровски Тироль
|17
|4
|7
|6
|25 - 30
|19
|10.
|Адмира
|17
|3
|7
|7
|20 - 23
|16
|11.
|ЛАСК
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|12.
|Альтах
|16
|3
|4
|9
|9 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|Рид
|8
|4
|4
|0
|14 - 10
|16
|3.
|Штурм
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|4.
|Рапид Вена
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|3
|5
|0
|14 - 11
|14
|6.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Аустрия Вена
|8
|2
|5
|1
|11 - 8
|11
|8.
|Сваровски Тироль
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|9.
|Хартберг
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|10.
|ЛАСК
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Адмира
|8
|2
|2
|4
|9 - 7
|8
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Вольфсбергер
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|3.
|Штурм
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|4.
|Хартберг
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|6.
|Аустрия Вена
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|8.
|Адмира
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|9.
|Альтах
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|10.
|ЛАСК
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|11.
|Рапид Вена
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|12.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5