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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Сваровски Тироль
0:1
Конец матча

Стадион:
Аустрия Клагенфурт
0'
16' Желтая карточка
Пецос Атанасиос
17' Желтая карточка
Nicolas Wimmer
18' Желтая карточка
Шумахер Тилль
32' Желтая карточка
Рогель Жан
82' Желтая карточка
Turgay Gemicibasi
88' Желтая карточка
Фукс Александер
0:1
90' Гол в свои ворота
Бехоунек Рафаэл
90' Желтая карточка
Томич Денис
90'+5
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
15
Авуджа
Максим
3
Классен
Леон
21
Рогель
Жан
6
Пецос
Атанасиос
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
9
Вриони
Джакомо
7
Забитцер
Томас
13
Менцель
Филлип
5
Блауэнштайнер
Микаэль
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
14
Christopher
Cvetko
4
Patrick
Greil
81
Turgay
Gemicibasi
12
Alexander
Timossi
Andersson
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
Сваровски Тироль
4-4-2
Аустрия Клагенфурт
4-3-3

История личных встреч

Сваровски Тироль
Аустрия Клагенфурт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б
2:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 10 (3) 0.59
Забитцер Томас 5 0.29
Мюллер Валентино 2 0.12
Пецос Атанасиос 2 0.12
Авуджа Максим 2 0.12
Ансельм Тобиас 1 0.06
Кох Фабиан 1 0.06
Блуме Брор 1 0.06
Бехоунек Рафаэл 1 0.06
Классен Леон 0 0
Скрбо Стефан 0 0
Рогель Жан 0 0
Нашбергер Йоханнес 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 9 0.53
Turgay Gemicibasi 4 (2) 0.24
Alexander Timossi Andersson 3 0.18
Patrick Greil 3 0.18
Ридер Флориан 2 0.12
Christopher Cvetko 1 0.06
Thorsten Mahrer 1 0.06
Gloire Amanda 1 0.06
Nicolas Wimmer 0 0
Шумахер Тилль 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пецос Атанасиос 5 0
Кох Фабиан 4 0
Вриони Джакомо 4 0
Авуджа Максим 4 0
Бехоунек Рафаэл 2 1
Смит Ренни 3 0
Классен Леон 3 0
Мюллер Валентино 2 0
Забитцер Томас 2 0
Felix Bacher 2 0
Рогель Жан 2 0
Томич Денис 2 0
Освальд Фердинанд 0 1
Ожегович Беньямин 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 9 0
Nicolas Wimmer 4 1
Herbert Paul 5 0
Thorsten Mahrer 3 1
Ридер Флориан 4 0
Alexander Timossi Andersson 3 0
Kosmas Gezos 1 1
Пинк Маркус 2 0
Фукс Александер 2 0
Шумахер Тилль 2 0
Maximiliano Moreira 0 1
Менцель Филлип 0 1
Gloire Amanda 0 1
Philipp Huetter 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Робертс Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
3
30%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
3
19%
4
40%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
5
45%
5
33%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
20%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
4
29%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
6
33%
3
27%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
5
28%
3
27%
76-90

Забито

26
24
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
8%
6
25%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
5
19%
7
29%
29%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
7
27%
4
17%
76-90

Пропущено

29
26
10 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
1
3%
3
12%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
7
24%
5
19%
31-45
7
24%
1
4%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
10
34%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1
ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3
Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер Нойштадт - Аустрия Клагенфурт 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 17 13 3 1 37 - 12 42
2. Штурм 17 8 4 5 34 - 26 28
3. Вольфсбергер 16 8 3 5 26 - 26 27
4. Аустрия Клагенфурт 17 6 7 4 26 - 24 25
5. Рид 16 5 6 5 22 - 32 21
6. Рапид Вена 16 5 5 6 24 - 25 20
7. Аустрия Вена 16 4 8 4 21 - 18 20
8. Хартберг 17 5 5 7 26 - 26 20
9. Сваровски Тироль 17 4 7 6 25 - 30 19
10. Адмира 17 3 7 7 20 - 23 16
11. ЛАСК 16 3 5 8 19 - 24 14
12. Альтах 16 3 4 9 9 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 7 1 0 22 - 5 22
2. Рид 8 4 4 0 14 - 10 16
3. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
4. Рапид Вена 8 5 0 3 16 - 11 15
5. Аустрия Клагенфурт 8 3 5 0 14 - 11 14
6. Вольфсбергер 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Аустрия Вена 8 2 5 1 11 - 8 11
8. Сваровски Тироль 9 2 5 2 15 - 12 11
9. Хартберг 8 2 2 4 11 - 14 8
10. ЛАСК 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Адмира 8 2 2 4 9 - 7 8
12. Альтах 9 1 2 6 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Вольфсбергер 8 4 2 2 12 - 13 14
3. Штурм 8 4 1 3 16 - 12 13
4. Хартберг 9 3 3 3 15 - 12 12
5. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 12 - 13 11
6. Аустрия Вена 8 2 3 3 10 - 10 9
7. Сваровски Тироль 8 2 2 4 10 - 18 8
8. Адмира 9 1 5 3 11 - 16 8
9. Альтах 7 2 2 3 4 - 7 8
10. ЛАСК 8 1 3 4 10 - 14 6
11. Рапид Вена 8 0 5 3 8 - 14 5
12. Рид 8 1 2 5 8 - 22 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Zan Rogelj получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Шумахер Тилль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Nicolas Wimmer получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Пецос Атанасиос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Клагенфурт онлайн


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