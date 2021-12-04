  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2021-2022

Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штурм
1:1
Второй тайм: 79'

Стадион:
Адмира
0'
8' Желтая карточка
Вютрих Грегори
9' Желтая карточка
Ганда Йосеф
1:0
13' Гол
Янтшер Якоб
1:1
38' Гол
Форсагер Вильгельм
45' Желтая карточка
Даткович Нико
59' Желтая карточка
Йегер Лукас
73' Желтая карточка
Кронбергер Лука
79'
27
Зибенхандль
Йорг
17
Йегер
Лукас
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
11
Саркария
Манприт
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
15
Ньянгбо
Догбол
9
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
93
Даткович
Нико
4
Бауэр
Себастьян
37
Лукачевич
Леонардо
19
Форсагер
Вильгельм
12
Малишек
Лукас
25
Эбнер
Томас
8
Кершбаум
Роман
11
Ганда
Йосеф
9
Мустафа
Сулиман
Штурм
4-3-1-2
Адмира
4-3-1-2

История личных встреч

Штурм
Адмира

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.9%
21.7%
4.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
17.4%
19 побед 0 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед

39 матчей

48.7%
23.1%
28.2%
19 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.6%
38.5%
17.9%
17 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

48.7%
12.8%
38.5%
19 побед 5 ничьих 15 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:0
Б
3:0
ТМС
2:2
ТМС
0:0
Б
0:2
Б
4:1
Б
3:0
Б
2:3
Б
2:0
Б
2:4
Б
6:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:3
Б
1:0
ТМК
5:1
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:1
Б
0:2
КА
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:2
Б(M
2:0
Б(M
3:1
К
3:1
Б(M
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Келвин 9 (2) 0.53
Янтшер Якоб 8 (2) 0.47
Саркария Манприт 7 0.41
Вютрих Грегори 2 0.12
Ньянгбо Догбол 2 0.12
Горенц-Станкович Йон 2 0.12
Китеишвили Отар 1 0.06
Любич Иван 1 0.06
David Affengruber2 1 0.06
Прасс Александр 0 0
Куэн Андреас 0 0
Йегер Лукас 0 0
Газибегович Юсуф 0 0
Данте Амаду 0 0
Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 5 (3) 0.29
Мустафа Сулиман 3 0.18
Бабуску Онурхан 2 0.12
Цвиршиц Штефан 2 0.12
Форсагер Вильгельм 2 0.12
Ганда Йосеф 2 0.12
Patrick Monteiro 1 0.06
Эбнер Томас 1 0.06
Хаусьелль Марко 1 0.06
Айву Эмануэль 1 0.06
Лукачевич Леонардо 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 5 0
Йебоа Келвин 4 0
Горенц-Станкович Йон 3 0
Куэн Андреас 1 1
Вютрих Грегори 2 0
Йегер Лукас 2 0
Китеишвили Отар 2 0
Любич Иван 2 0
Прасс Александр 2 0
David Affengruber2 2 0
Гайрхофер Никлас 2 0
Хирлендер Штефан 1 0
Данте Амаду 1 0
Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукачевич Леонардо 4 1
Бауэр Себастьян 3 1
Даткович Нико 4 0
Малишек Лукас 4 0
Форсагер Вильгельм 4 0
Мустафа Сулиман 4 0
Эбнер Томас 3 0
Шмидль Филипп 1 1
Ляйтнер Андреас 2 0
Цвиршиц Штефан 2 0
Кершбаум Роман 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Ганда Йосеф 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Эльмкис Илай 1 0
Бабуску Онурхан 1 0
Бруггер Янник 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
2
20%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
4
24%
3
30%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
3
20%
1-15
4
31%
3
20%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Забито

17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
3
18%
3
33%
61-75
5
29%
29%
2
22%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
6
86%
76-90

Забито

34
19
13 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
0
0%
3
16%
1-15
3
9%
2
11%
16-30
10
29%
29%
2
11%
31-45
6
18%
2
11%
46-60
6
18%
5
26%
61-75
9
26%
5
26%
76-90

Пропущено

24
22
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
13%
3
14%
1-15
7
29%
29%
3
14%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
7
29%
29%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3
Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0
Адмира
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3
Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира - Мауэрверк 3:1 Рид - Адмира 2:1 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Электра - Адмира 1:0 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Нойзидль - Адмира 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 17 12 4 1 36 - 12 40
2. Штурм 1:1 17 8 4 5 34 - 26 28
3. Вольфсбергер 16 8 3 5 26 - 26 27
4. Аустрия Клагенфурт 0:0 17 5 8 4 25 - 24 23
5. Рид 16 5 6 5 22 - 32 21
6. Хартберг 1:1 17 5 6 6 26 - 25 21
7. Рапид Вена 16 5 5 6 24 - 25 20
8. Аустрия Вена 16 4 8 4 21 - 18 20
9. Сваровски Тироль 0:0 17 4 8 5 25 - 29 20
10. Адмира 1:1 17 3 7 7 20 - 23 16
11. ЛАСК 16 3 5 8 19 - 24 14
12. Альтах 16 3 4 9 9 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 8 6 2 0 21 - 5 20
2. Рид 8 4 4 0 14 - 10 16
3. Штурм 1:1 9 4 3 2 18 - 14 15
4. Рапид Вена 8 5 0 3 16 - 11 15
5. Аустрия Клагенфурт 0:0 8 3 5 0 14 - 11 14
6. Вольфсбергер 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Сваровски Тироль 0:0 9 2 6 1 15 - 11 12
8. Аустрия Вена 8 2 5 1 11 - 8 11
9. Хартберг 1:1 8 2 2 4 11 - 14 8
10. ЛАСК 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Адмира 1:1 8 2 2 4 9 - 7 8
12. Альтах 9 1 2 6 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Вольфсбергер 8 4 2 2 12 - 13 14
3. Хартберг 1:1 9 3 4 2 15 - 11 13
4. Штурм 1:1 8 4 1 3 16 - 12 13
5. Аустрия Клагенфурт 0:0 9 2 3 4 11 - 13 9
6. Аустрия Вена 8 2 3 3 10 - 10 9
7. Сваровски Тироль 0:0 8 2 2 4 10 - 18 8
8. Адмира 1:1 9 1 5 3 11 - 16 8
9. Альтах 7 2 2 3 4 - 7 8
10. ЛАСК 8 1 3 4 10 - 14 6
11. Рапид Вена 8 0 5 3 8 - 14 5
12. Рид 8 1 2 5 8 - 22 5
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Адмира
2.27
4.60
6.87
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Штурм 1:1 Адмира онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 