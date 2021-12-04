Австрия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Merkur-Arena
7' Желтая карточкаВютрих Грегори
9' Желтая карточкаГанда Йосеф
1:0
13' ГолЯнтшер Якоб
1:1
38' ГолФорсагер Вильгельм
45' Желтая карточкаДаткович Нико
59' Желтая карточкаЙегер Лукас
73' Желтая карточкаКронбергер Лука
17
Йегер
Лукас
44
Данте
Амаду
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
-
26 Ланг КристофНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ганда ЙосефНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Херцог Андреас
Ход матча
9'
13'
1:0
38'
45'
59'
73'
История личных встреч
Штурм
Адмира
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.9%
21.7%
4.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.6%
17.4%
19 побед 0 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед
39 матчей
48.7%
23.1%
28.2%
19 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.6%
38.5%
17.9%
17 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
48.7%
12.8%
38.5%
19 побед 5 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Келвин
|9 (2)
|0.53
|Янтшер Якоб
|8 (2)
|0.47
|Саркария Манприт
|7
|0.41
|Вютрих Грегори
|2
|0.12
|Ньянгбо Догбол
|2
|0.12
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.12
|Китеишвили Отар
|1
|0.06
|Любич Иван
|1
|0.06
|David Affengruber2
|1
|0.06
|Прасс Александр
|0
|0
|Куэн Андреас
|0
|0
|Йегер Лукас
|0
|0
|Газибегович Юсуф
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|5 (3)
|0.29
|Мустафа Сулиман
|3
|0.18
|Бабуску Онурхан
|2
|0.12
|Цвиршиц Штефан
|2
|0.12
|Форсагер Вильгельм
|2
|0.12
|Ганда Йосеф
|2
|0.12
|Patrick Monteiro
|1
|0.06
|Эбнер Томас
|1
|0.06
|Хаусьелль Марко
|1
|0.06
|Айву Эмануэль
|1
|0.06
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|5
|0
|Йебоа Келвин
|4
|0
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Куэн Андреас
|1
|1
|Вютрих Грегори
|2
|0
|Йегер Лукас
|2
|0
|Китеишвили Отар
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|David Affengruber2
|2
|0
|Гайрхофер Никлас
|2
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукачевич Леонардо
|4
|1
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|Даткович Нико
|4
|0
|Малишек Лукас
|4
|0
|Форсагер Вильгельм
|4
|0
|Мустафа Сулиман
|4
|0
|Эбнер Томас
|3
|0
|Кронбергер Лука
|3
|0
|Шмидль Филипп
|1
|1
|Ляйтнер Андреас
|2
|0
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Ганда Йосеф
|2
|0
|Остшолек Маттиас
|1
|0
|Эльмкис Илай
|1
|0
|Бабуску Онурхан
|1
|0
|Бруггер Янник
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
11
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
6%
2
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
3
27%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
4
22%
3
27%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
7%
4
25%
1-15
4
29%
3
19%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
0
0%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
3
18%
3
33%
61-75
5
29%
29%
2
22%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
6
86%
76-90
Забито
35
20
14 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
1
3%
3
15%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
10
29%
3
15%
31-45
6
17%
2
10%
46-60
6
17%
5
25%
61-75
9
26%
5
25%
76-90
Пропущено
25
23
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
12%
4
17%
1-15
7
28%
3
13%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
3
12%
2
9%
61-75
7
28%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3
Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0
Адмира
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3
Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира - Мауэрверк 3:1 Рид - Адмира 2:1 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Электра - Адмира 1:0 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Нойзидль - Адмира 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|17
|13
|3
|1
|37 - 12
|42
|2.
|Штурм
|17
|8
|4
|5
|34 - 26
|28
|3.
|Вольфсбергер
|16
|8
|3
|5
|26 - 26
|27
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|17
|6
|7
|4
|26 - 24
|25
|5.
|Рид
|16
|5
|6
|5
|22 - 32
|21
|6.
|Рапид Вена
|16
|5
|5
|6
|24 - 25
|20
|7.
|Аустрия Вена
|16
|4
|8
|4
|21 - 18
|20
|8.
|Хартберг
|17
|5
|5
|7
|26 - 26
|20
|9.
|Сваровски Тироль
|17
|4
|7
|6
|25 - 30
|19
|10.
|Адмира
|17
|3
|7
|7
|20 - 23
|16
|11.
|ЛАСК
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|12.
|Альтах
|16
|3
|4
|9
|9 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|Рид
|8
|4
|4
|0
|14 - 10
|16
|3.
|Штурм
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|4.
|Рапид Вена
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|3
|5
|0
|14 - 11
|14
|6.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Аустрия Вена
|8
|2
|5
|1
|11 - 8
|11
|8.
|Сваровски Тироль
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|9.
|Хартберг
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|10.
|ЛАСК
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Адмира
|8
|2
|2
|4
|9 - 7
|8
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Вольфсбергер
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|3.
|Штурм
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|4.
|Хартберг
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|6.
|Аустрия Вена
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|8.
|Адмира
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|9.
|Альтах
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|10.
|ЛАСК
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|11.
|Рапид Вена
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|12.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5