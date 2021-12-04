Австрия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 80'
Стадион: Ред Булл Арена
0:1
10' ГолНиманн Ноэль
19' Желтая карточкаMatija Horvat
66' Желтая карточкаАфдияй Донис
1:1
79' ГолКристенсен Расмус
18
Кён
Филипп
22
Соле
Умар
21
Шушич
Лука
23
Кайнц
Тобиас
77
Афдияй
Донис
28
Хайль
Юрген
10
Ниманн
Ноэль
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Гиндо ДаудаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кайнц ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
10 Ниманн НоэльНападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
-
30 Пэйнтсил СетПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
Ход матча
10'
0:1
19'
66'
79'
80'
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Хартберг
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|11 (2)
|0.65
|Окафор Ноа
|5
|0.29
|Кристенсен Расмус
|5
|0.29
|Адаму Чуквубике
|3
|0.18
|Сеско Бенджамин
|3
|0.18
|Капальдо Николас
|2
|0.12
|Ааронсон Бренден
|1
|0.06
|Ульмер Андреас
|1
|0.06
|Вебер Максимилиан
|1
|0.06
|Онгене Жером
|1
|0.06
|Бериша Мергим
|1
|0.06
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Шушич Лука
|0
|0
|Юнузович Златко
|0
|0
|Бернардо Фернандес
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|8 (1)
|0.47
|Хорват Саша
|4
|0.24
|Ниманн Ноэль
|3
|0.18
|Хайль Юрген
|2
|0.12
|Роттер Томас
|2
|0.12
|Афдияй Донис
|2
|0.12
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.06
|Белакович Неманя
|1
|0.06
|Гольнер Манфред
|1 (1)
|0.06
|Штурм Филипп
|1
|0.06
|Matija Horvat
|1
|0.06
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Клем Кристиан
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Лема Майкл Джон
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капальдо Николас
|5
|0
|Камара Мохамед VII
|5
|0
|Ульмер Андреас
|4
|0
|Вебер Максимилиан
|4
|0
|Зайвальд Николас
|3
|0
|Онгене Жером
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Бернед Антуан
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роттер Томас
|5
|0
|Афдияй Донис
|4
|0
|Matija Horvat
|4
|0
|Хайль Юрген
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Свете Рене
|3
|0
|Зоннляйтнер Марио
|2
|0
|Гольнер Манфред
|2
|0
|Philipp Erhardt
|2
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Белакович Неманя
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
11%
2
14%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
7
37%
3
21%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
30%
76-90
Забито
16
11
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
8
50%
5
45%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
2
33%
4
29%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
33%
2
14%
76-90
Забито
35
25
12 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
4
11%
3
12%
1-15
4
11%
5
20%
16-30
4
11%
2
8%
31-45
4
11%
3
12%
46-60
4
11%
4
16%
61-75
15
43%
8
32%
76-90
Пропущено
11
24
4 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
3
27%
5
21%
1-15
1
9%
4
17%
16-30
0
0%
6
25%
31-45
2
18%
3
13%
46-60
1
9%
1
4%
61-75
4
36%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1
Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Кальсдорф 8:0 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1
Хартберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2
Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Хартберг 1:1 Хартберг - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Хартберг - Альтах 1:2 Рапид Вена - Хартберг 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|17
|12
|4
|1
|36 - 12
|40
|2.
|Штурм
|1:1
|17
|8
|4
|5
|34 - 26
|28
|3.
|Вольфсбергер
|16
|8
|3
|5
|26 - 26
|27
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|17
|5
|8
|4
|25 - 24
|23
|5.
|Рид
|16
|5
|6
|5
|22 - 32
|21
|6.
|Хартберг
|1:1
|17
|5
|6
|6
|26 - 25
|21
|7.
|Рапид Вена
|16
|5
|5
|6
|24 - 25
|20
|8.
|Аустрия Вена
|16
|4
|8
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Сваровски Тироль
|0:0
|17
|4
|8
|5
|25 - 29
|20
|10.
|Адмира
|1:1
|17
|3
|7
|7
|20 - 23
|16
|11.
|ЛАСК
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|12.
|Альтах
|16
|3
|4
|9
|9 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|8
|6
|2
|0
|21 - 5
|20
|2.
|Рид
|8
|4
|4
|0
|14 - 10
|16
|3.
|Штурм
|1:1
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|4.
|Рапид Вена
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|8
|3
|5
|0
|14 - 11
|14
|6.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Сваровски Тироль
|0:0
|9
|2
|6
|1
|15 - 11
|12
|8.
|Аустрия Вена
|8
|2
|5
|1
|11 - 8
|11
|9.
|Хартберг
|1:1
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|10.
|ЛАСК
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Адмира
|1:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 7
|8
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Вольфсбергер
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|3.
|Хартберг
|1:1
|9
|3
|4
|2
|15 - 11
|13
|4.
|Штурм
|1:1
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|6.
|Аустрия Вена
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Сваровски Тироль
|0:0
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|8.
|Адмира
|1:1
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|9.
|Альтах
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|10.
|ЛАСК
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|11.
|Рапид Вена
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|12.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5