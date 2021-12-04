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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Ред Булл Зальцбург
2:1
Конец матча

Стадион:
Хартберг
0'
0:1
10' Гол
Ниманн Ноэль
19' Желтая карточка
Matija Horvat
66' Желтая карточка
Афдияй Донис
1:1
79' Гол
Кристенсен Расмус
79' Желтая карточка
Адейеми Карим
79' Желтая карточка
Свете Рене
2:1
86' Гол
Онгене Жером
90'+5
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
22
Соле
Умар
6
Онгене
Жером
17
Ульмер
Андреас
10
Бернед
Антуан
15
Дьямбу
Мамади
13
Зайвальд
Николас
21
Шушич
Лука
9
Адаму
Чуквубике
27
Адейеми
Карим
1
Свете
Рене
23
Кайнц
Тобиас
12
Штайнвендер
Михаэль
16
Зоннляйтнер
Марио
5
Гольнер
Манфред
14
Клем
Кристиан
77
Афдияй
Донис
11
Matija
Horvat
28
Хайль
Юрген
10
Ниманн
Ноэль
24
Тадич
Дарио
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Хартберг
5-3-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Хартберг

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б
0:1
Б
0:3
Б
7:1
Б
3:0
Б
0:6
Б
2:2
Б
7:2
Б
0:4
Б
2:0
КА
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 11 (2) 0.65
Кристенсен Расмус 6 0.35
Окафор Ноа 5 0.29
Сеско Бенджамин 3 0.18
Адаму Чуквубике 3 0.18
Капальдо Николас 2 0.12
Онгене Жером 2 0.12
Ааронсон Бренден 1 0.06
Ульмер Андреас 1 0.06
Вебер Максимилиан 1 0.06
Бериша Мергим 1 0.06
Зайвальд Николас 0 0
Камара Мохамед VII 0 0
Шушич Лука 0 0
Юнузович Златко 0 0
Бернардо Фернандес 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 8 (1) 0.47
Хорват Саша 4 0.24
Ниманн Ноэль 3 0.18
Хайль Юрген 2 0.12
Роттер Томас 2 0.12
Афдияй Донис 2 0.12
Шмербок Марк-Андре 1 0.06
Белакович Неманя 1 0.06
Гольнер Манфред 1 (1) 0.06
Штурм Филипп 1 0.06
Matija Horvat 1 0.06
Кайнц Тобиас 0 0
Клем Кристиан 0 0
Штек Давид 0 0
Лема Майкл Джон 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капальдо Николас 5 0
Камара Мохамед VII 5 0
Ульмер Андреас 4 0
Вебер Максимилиан 4 0
Адейеми Карим 3 0
Зайвальд Николас 3 0
Онгене Жером 2 0
Бернардо Фернандес 2 0
Бернед Антуан 1 0
Окафор Ноа 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Адаму Чуквубике 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роттер Томас 5 0
Афдияй Донис 4 0
Свете Рене 4 0
Matija Horvat 4 0
Хайль Юрген 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Зоннляйтнер Марио 2 0
Гольнер Манфред 2 0
Philipp Erhardt 2 0
Штек Давид 2 0
Люкенедер Феликс 2 0
Тадич Дарио 1 0
Клем Кристиан 1 0
Белакович Неманя 1 0
Thomas Kofler 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
15
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
2
10%
3
20%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
9
43%
3
20%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
5
42%
76-90

Забито

16
11
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
8
50%
5
45%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
2
33%
4
29%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
33%
2
14%
76-90

Забито

37
26
12 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
4
11%
4
15%
1-15
4
11%
5
19%
16-30
4
11%
2
8%
31-45
4
11%
3
12%
46-60
4
11%
4
15%
61-75
17
46%
8
31%
76-90

Пропущено

12
26
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 15
4
33%
5
19%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
4
33%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1
Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Кальсдорф 8:0 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1
Хартберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2
Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Хартберг 1:1 Хартберг - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Хартберг - Альтах 1:2 Рапид Вена - Хартберг 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 17 13 3 1 37 - 12 42
2. Штурм 17 8 4 5 34 - 26 28
3. Вольфсбергер 16 8 3 5 26 - 26 27
4. Аустрия Клагенфурт 17 6 7 4 26 - 24 25
5. Рид 16 5 6 5 22 - 32 21
6. Рапид Вена 16 5 5 6 24 - 25 20
7. Аустрия Вена 16 4 8 4 21 - 18 20
8. Хартберг 17 5 5 7 26 - 26 20
9. Сваровски Тироль 17 4 7 6 25 - 30 19
10. Адмира 17 3 7 7 20 - 23 16
11. ЛАСК 16 3 5 8 19 - 24 14
12. Альтах 16 3 4 9 9 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 7 1 0 22 - 5 22
2. Рид 8 4 4 0 14 - 10 16
3. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
4. Рапид Вена 8 5 0 3 16 - 11 15
5. Аустрия Клагенфурт 8 3 5 0 14 - 11 14
6. Вольфсбергер 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Аустрия Вена 8 2 5 1 11 - 8 11
8. Сваровски Тироль 9 2 5 2 15 - 12 11
9. Хартберг 8 2 2 4 11 - 14 8
10. ЛАСК 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Адмира 8 2 2 4 9 - 7 8
12. Альтах 9 1 2 6 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Вольфсбергер 8 4 2 2 12 - 13 14
3. Штурм 8 4 1 3 16 - 12 13
4. Хартберг 9 3 3 3 15 - 12 12
5. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 12 - 13 11
6. Аустрия Вена 8 2 3 3 10 - 10 9
7. Сваровски Тироль 8 2 2 4 10 - 18 8
8. Адмира 9 1 5 3 11 - 16 8
9. Альтах 7 2 2 3 4 - 7 8
10. ЛАСК 8 1 3 4 10 - 14 6
11. Рапид Вена 8 0 5 3 8 - 14 5
12. Рид 8 1 2 5 8 - 22 5
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Matija Horvat получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Ниманн Ноэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 2:1 Хартберг онлайн


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