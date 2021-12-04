Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Стад де Суиз
1:0
10' ГолКанга Вилфрид
23' Желтая карточкаМартинс Кристофер
37' Желтая карточкаЛефор Жордан
45' Вторая желтая карточкаМартинс Кристофер
45' Желтая карточкаДулин Давид
91
Февр
Гийом
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
- Основной состав
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Туре ЯнникНападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
10'
1:0
37'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
68 Владение мячом, % 32
История личных встреч
Янг Бойз
Серветт
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
18 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.8%
61.1%
11.1%
5 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фасснахт Кристиан
|7
|0.47
|Сибачо Жордан
|7 (1)
|0.47
|Канга Вилфрид
|6
|0.4
|Элиа Мешак
|4
|0.27
|Эбишер Мишель
|2
|0.13
|Нгамале Муми
|2 (1)
|0.13
|Мамбимби Феликс
|1
|0.07
|Гарсия Улиссес
|1
|0.07
|Хефти Сильван
|1
|0.07
|Ридер Фабиан
|1
|0.07
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киэ Грежон
|6
|0.38
|Имери Кастриот
|6
|0.38
|Руй Стив
|3
|0.19
|Конья Тимоте
|3
|0.19
|Стеванович Мирослав
|2
|0.13
|Антунес Алексис
|2
|0.13
|Роделен Ронни
|1
|0.06
|Валь Тео
|1 (1)
|0.06
|Сотье Антони
|1
|0.06
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|3
|2
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Нгамале Муми
|4
|0
|Али Мохамед
|4
|0
|Сьерро Венсан
|3
|0
|Лаупер Сандро
|3
|0
|Ридер Фабиан
|3
|0
|Масейрас Кентен
|1
|1
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Зесигер Седрик
|2
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Лефор Жордан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|5
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Руй Стив
|3
|0
|Киэ Грежон
|3
|0
|Фрик Джереми
|1
|1
|Клиши Гаэль
|2
|0
|Дулин Давид
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Диалло Мусса
|2
|0
|Роделен Ронни
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
11
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
15%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
6
46%
3
27%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
15%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Забито
19
15
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
5
26%
2
13%
46-60
4
21%
3
20%
61-75
5
26%
2
13%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
9%
2
12%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
2
18%
5
29%
29%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
3
27%
2
12%
76-90
Забито
32
26
8 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
9%
2
8%
1-15
2
6%
5
19%
16-30
3
9%
5
19%
31-45
6
19%
4
15%
46-60
7
22%
5
19%
61-75
11
34%
5
19%
76-90
Пропущено
16
30
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
1
6%
2
7%
1-15
5
31%
3
10%
16-30
2
13%
7
23%
31-45
2
13%
8
27%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
4
25%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1
Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2
Серветт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1
Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0 Сьон - Серветт 1:2 Мольде - Серветт 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|10
|4
|2
|37 - 24
|34
|2.
|Базель
|14
|8
|5
|1
|32 - 13
|29
|3.
|Янг Бойз
|1:0
|15
|8
|4
|3
|33 - 16
|28
|4.
|Лугано
|15
|8
|2
|5
|22 - 18
|26
|5.
|Серветт
|0:1
|16
|5
|3
|8
|26 - 31
|18
|6.
|Грасcхоппер
|15
|4
|6
|5
|25 - 23
|18
|7.
|Сьон
|15
|5
|3
|7
|19 - 29
|18
|8.
|Санкт-Галлен
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|9.
|Лозанна-Спорт
|15
|2
|5
|8
|16 - 31
|11
|10.
|Люцерн
|16
|1
|7
|8
|19 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|8
|6
|2
|0
|22 - 9
|20
|2.
|Янг Бойз
|1:0
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|3.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|4.
|Лугано
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|Грасcхоппер
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|6.
|Сьон
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|7.
|Серветт
|0:1
|8
|3
|1
|4
|15 - 17
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|10.
|Люцерн
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|15 - 15
|14
|3.
|Лугано
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|4.
|Янг Бойз
|1:0
|8
|3
|2
|3
|19 - 11
|11
|5.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|9 - 18
|8
|6.
|Серветт
|0:1
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|7.
|Грасcхоппер
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|10.
|Люцерн
|8
|0
|5
|3
|8 - 17
|5