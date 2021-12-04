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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Цюрих
3:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Люцерн
0'
1:0
2' Гол
Тосин Айегун
2:0
12' Гол
Маркезано Антонио
3:0
20' Гол
Крюезиу Мирлинд
24' Желтая карточка
Маркезано Антонио
35'
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
20
Думбия
Усман
19
Боранияшевич
Никола
21
Джемаили
Блерим
10
Маркезано
Антонио
3
Герреро
Адрия
15
Тосин
Айегун
9
Сисей
Ассан
32
Мюллер
Мариус
46
Бурч
Марко
66
Домгени
Давид
28
Бадштубер
Хольгер
4
Гентнер
Кристиан
15
Шульц
Марвин
31
Эмини
Лорик
19
Угриниц
Филип
13
Фрыдек
Мартин
9
Соргич
Деян
7
Ндиайе
Ибраима
Цюрих
3-1-4-2
Люцерн
3-1-4-2

Ход матча

2'
Тосин Айегун
1:0
12'
Маркезано Антонио
(Тосин Айегун)
2:0
20'
Крюезиу Мирлинд
(Герреро Адрия)
3:0
24'
Маркезано Антонио
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 43 Владение мячом, % 57

История личных встреч

Цюрих
Люцерн

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

72%
40%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

84%
28%
21 победа 7 ничьих 0 побед

30 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 20 побед

55 матчей

34.5%
25.5%
40%
19 побед 14 ничьих 22 победы

Первый тайм

32.7%
38.2%
29.1%
18 побед 21 ничья 16 побед

Второй тайм

38.2%
25.5%
36.3%
21 победа 14 ничьих 20 побед

История матчей

С
1:3
С
3:1
С
1:2
ТМК
3:1
С
0:0
С
2:0
ТМС
2:0
С
2:1
ТМК
0:5
С
2:3
С
3:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
2:5
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
2:5
С
0:1
С
0:1
С
2:3
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
3:2
С
4:1
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
0:5
С
2:0
С
1:1
С
2:2
ТМС
1:0
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:0
С
1:1
С
1:3
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 10 0.63
Маркезано Антонио 7 (2) 0.44
Герреро Адрия 3 0.19
Крюезиу Мирлинд 3 0.19
Боранияшевич Никола 2 0.13
Ньонто Вильфред 2 0.13
Гогия Акакий 2 0.13
Rodrigo Pollero 2 0.13
Джемаили Блерим 1 0.06
Чорич Анте 1 0.06
Крамер Блаж 1 0.06
Тосин Айегун 1 0.06
Думбия Усман 0 0
Алити Фидан 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 4 0.25
Ндиайе Ибраима 3 0.19
Соргич Деян 3 (1) 0.19
Сидлер Сильван 2 0.13
Шюрпф Паскаль 2 0.13
Чумич Никола 1 0.06
Ташар Варол 1 0.06
Верманн Йорди 1 0.06
Шульц Марвин 1 (1) 0.06
Эмини Лорик 1 (1) 0.06
Гентнер Кристиан 0 0
Кампо Самуэле 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Домгени Давид 0 0
Бурч Марко 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 6 0
Крюезиу Мирлинд 6 0
Ньонто Вильфред 5 0
Герреро Адрия 4 0
Красничи Бледиан 2 1
Алити Фидан 3 0
Джемаили Блерим 2 0
Маркезано Антонио 2 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Чорич Анте 2 0
Думбия Усман 2 0
Боранияшевич Никола 2 0
Гогия Акакий 1 0
Крамер Блаж 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угриниц Филип 7 0
Шульц Марвин 4 1
Ташар Варол 4 1
Ндиайе Ибраима 4 0
Соргич Деян 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Верманн Йорди 3 0
Эмини Лорик 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Мюллер Мариус 1 0
Гретер Симон 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0
Бурч Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
8
5 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
4
22%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
1
13%
61-75
6
33%
5
63%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
22%
4
31%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Забито

15
11
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
13%
2
18%
1-15
3
20%
3
27%
16-30
5
33%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
2
13%
1
9%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
7%
3
19%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
4
27%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
5
33%
3
19%
61-75
2
13%
1
6%
76-90

Забито

33
19
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
6
18%
3
16%
1-15
3
9%
4
21%
16-30
6
18%
1
5%
31-45
4
12%
2
11%
46-60
6
18%
3
16%
61-75
8
24%
6
32%
76-90

Пропущено

24
29
13 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
3
13%
7
24%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
6
25%
8
28%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
6
25%
5
17%
61-75
3
13%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2
Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лугано - Цюрих 0:2 Цюрих - Нёвшатель Ксамакс 1:4
Люцерн
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1
Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 3:0 16 10 4 2 36 - 24 34
2. Базель 14 8 5 1 32 - 13 29
3. Лугано 15 8 2 5 22 - 18 26
4. Янг Бойз 14 7 4 3 32 - 16 25
5. Серветт 15 5 3 7 26 - 30 18
6. Грасcхоппер 15 4 6 5 25 - 23 18
7. Сьон 15 5 3 7 19 - 29 18
8. Санкт-Галлен 15 4 3 8 20 - 31 15
9. Лозанна-Спорт 15 2 5 8 16 - 31 11
10. Люцерн 0:3 16 1 7 8 19 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 3:0 8 6 2 0 21 - 9 20
2. Янг Бойз 6 4 2 0 13 - 5 14
3. Базель 7 4 2 1 18 - 6 14
4. Лугано 7 4 2 1 11 - 7 14
5. Грасcхоппер 8 3 3 2 16 - 12 12
6. Сьон 8 3 1 4 10 - 11 10
7. Серветт 8 3 1 4 15 - 17 10
8. Санкт-Галлен 7 2 3 2 11 - 11 9
9. Лозанна-Спорт 8 1 3 4 9 - 18 6
10. Люцерн 0:3 8 1 2 5 11 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 7 4 3 0 14 - 7 15
2. Цюрих 3:0 8 4 2 2 15 - 15 14
3. Лугано 8 4 0 4 11 - 11 12
4. Янг Бойз 8 3 2 3 19 - 11 11
5. Серветт 7 2 2 3 11 - 13 8
6. Сьон 7 2 2 3 9 - 18 8
7. Грасcхоппер 7 1 3 3 9 - 11 6
8. Санкт-Галлен 8 2 0 6 9 - 20 6
9. Лозанна-Спорт 7 1 2 4 7 - 13 5
10. Люцерн 0:3 8 0 5 3 8 - 16 5
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Люцерн
1.90
4.25
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цюрих 3:0 Люцерн онлайн


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