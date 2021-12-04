Швейцария: Суперлига 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
1:0
2' ГолТосин Айегун
2:0
12' ГолМаркезано Антонио
3:0
20' ГолКрюезиу Мирлинд
24' Желтая карточкаМаркезано Антонио
47' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
4:0
57' ГолТосин Айегун
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
15
Тосин
Айегун
46
Бурч
Марко
15
Шульц
Марвин
31
Эмини
Лорик
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Гогия АкакийНападающий
-
18 Крамер БлажНападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Основной состав
- Вратарь
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Гретер СимонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Чумич НиколаНападающий
-
41 Noah Rupp
-
Главный тренер: Sandro Chieffo
Ход матча
2'
1:0
12'
20'
3:0
57'
4:0
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 6
-
5 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 13
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Цюрих
Люцерн
25 матчей
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
72%
40%
18 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
84%
28%
21 победа 7 ничьих 0 побед
30 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 22 победы
Первый тайм
36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 20 побед
55 матчей
34.5%
25.5%
40%
19 побед 14 ничьих 22 победы
Первый тайм
32.7%
38.2%
29.1%
18 побед 21 ничья 16 побед
Второй тайм
38.2%
25.5%
36.3%
21 победа 14 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|10
|0.63
|Маркезано Антонио
|7 (2)
|0.44
|Герреро Адрия
|3
|0.19
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.19
|Боранияшевич Никола
|2
|0.13
|Тосин Айегун
|2
|0.13
|Ньонто Вильфред
|2
|0.13
|Гогия Акакий
|2
|0.13
|Rodrigo Pollero
|2
|0.13
|Джемаили Блерим
|1
|0.06
|Чорич Анте
|1
|0.06
|Крамер Блаж
|1
|0.06
|Думбия Усман
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|4
|0.25
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.19
|Соргич Деян
|3 (1)
|0.19
|Сидлер Сильван
|2
|0.13
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.13
|Чумич Никола
|1
|0.06
|Ташар Варол
|1
|0.06
|Верманн Йорди
|1
|0.06
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.06
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.06
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
|Бурч Марко
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Ассан
|6
|0
|Крюезиу Мирлинд
|6
|0
|Ньонто Вильфред
|5
|0
|Герреро Адрия
|4
|0
|Красничи Бледиан
|2
|1
|Алити Фидан
|3
|0
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Джемаили Блерим
|2
|0
|Маркезано Антонио
|2
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Чорич Анте
|2
|0
|Думбия Усман
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Крамер Блаж
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угриниц Филип
|7
|0
|Шульц Марвин
|4
|1
|Ташар Варол
|4
|1
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Соргич Деян
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Верманн Йорди
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Мюллер Мариус
|1
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
|Бурч Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
8
8 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
6
27%
1
13%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
4
18%
1
13%
61-75
6
27%
5
63%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
22%
6
35%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
2
22%
4
24%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
1
11%
1
6%
76-90
Забито
15
11
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
13%
2
18%
1-15
3
20%
3
27%
16-30
5
33%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
2
13%
1
9%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
7%
3
19%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
4
27%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
5
33%
3
19%
61-75
2
13%
1
6%
76-90
Забито
37
19
18 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
8
22%
3
16%
1-15
4
11%
4
21%
16-30
6
16%
1
5%
31-45
5
14%
2
11%
46-60
6
16%
3
16%
61-75
8
22%
6
32%
76-90
Пропущено
24
33
13 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
3
13%
9
27%
1-15
4
17%
4
12%
16-30
6
25%
8
24%
31-45
2
8%
5
15%
46-60
6
25%
5
15%
61-75
3
13%
2
6%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2
Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лугано - Цюрих 0:2 Цюрих - Нёвшатель Ксамакс 1:4
Люцерн
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1
Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|10
|4
|2
|37 - 24
|34
|2.
|Базель
|14
|8
|5
|1
|32 - 13
|29
|3.
|Лугано
|15
|8
|2
|5
|22 - 18
|26
|4.
|Янг Бойз
|14
|7
|4
|3
|32 - 16
|25
|5.
|Серветт
|15
|5
|3
|7
|26 - 30
|18
|6.
|Грасcхоппер
|15
|4
|6
|5
|25 - 23
|18
|7.
|Сьон
|15
|5
|3
|7
|19 - 29
|18
|8.
|Санкт-Галлен
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|9.
|Лозанна-Спорт
|15
|2
|5
|8
|16 - 31
|11
|10.
|Люцерн
|16
|1
|7
|8
|19 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|8
|6
|2
|0
|22 - 9
|20
|2.
|Янг Бойз
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|3.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|4.
|Лугано
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|Грасcхоппер
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|6.
|Сьон
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|7.
|Серветт
|8
|3
|1
|4
|15 - 17
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|10.
|Люцерн
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|15 - 15
|14
|3.
|Лугано
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|4.
|Янг Бойз
|8
|3
|2
|3
|19 - 11
|11
|5.
|Серветт
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|6.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|9 - 18
|8
|7.
|Грасcхоппер
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|10.
|Люцерн
|8
|0
|5
|3
|8 - 17
|5