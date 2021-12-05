Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Альянц Ривьера
26
Бар
Мельвен
18
Лемина
Марио
19
Каси
Антони
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминНападающий
-
24 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
История личных встреч
Ницца
Страсбург
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|8 (2)
|0.5
|Делор Анди
|5 (1)
|0.31
|Дольберг Каспер
|4
|0.25
|Будауи Хишем
|2
|0.13
|Клюйверт Джастин
|1
|0.06
|Тюрам Кефрен
|1
|0.06
|Аталь Юсеф
|1
|0.06
|Гессан Эванн
|1
|0.06
|Бар Мельвен
|1
|0.06
|Стенгс Келвин
|1
|0.06
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.06
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|8 (2)
|0.5
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.44
|Томассон Адриен
|5
|0.31
|Гамейро Кевин
|4 (1)
|0.25
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.06
|Льенар Димитри
|1
|0.06
|Ле Маршан Максим
|1
|0.06
|Прчич Саньин
|1
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.06
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|4
|0
|Данте Бонфим
|3
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Росарио Пабло
|3
|0
|Клюйверт Джастин
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|3
|0
|Аталь Юсеф
|3
|0
|Бар Мельвен
|3
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|6
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Ажорк Людовик
|2
|1
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Томассон Адриен
|1
|1
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Сиссоко Ибраима
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Прчич Саньин
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Льенар Димитри
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
3
38%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
50%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Забито
13
21
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
3
23%
1
5%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
5
24%
61-75
5
38%
4
19%
76-90
Пропущено
4
12
4 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
25%
1
8%
1-15
3
75%
4
33%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
25
29
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
5
20%
1
3%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
4
16%
6
21%
31-45
3
12%
3
10%
46-60
4
16%
8
28%
61-75
9
36%
5
17%
76-90
Пропущено
12
24
8 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
1
8%
4
17%
1-15
3
25%
7
29%
29%
16-30
4
33%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
3
25%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1
Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1
Страсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2
Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 16
|42
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|32 - 14
|31
|3.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Ницца
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 12
|28
|5.
|Ланс
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 23
|27
|6.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 23
|25
|8.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 22
|25
|9.
|Брест
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 23
|24
|10.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 24
|24
|11.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 22
|24
|12.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|13.
|Нант
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 21
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|19 - 21
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 25
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 26
|15
|17.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|19 - 32
|14
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 37
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Монпелье
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|6.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 10
|15
|8.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|9.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|10.
|Нант
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|11.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|12.
|Ницца
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 8
|12
|13.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|14.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|16.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|5.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|6.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|8.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|9.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|10.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|11.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|12.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|13.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|14.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|16.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|19.
|Клермон
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
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Прогнозы на матч Ницца 0:0 Страсбург
Исход игры
Ницца
86.9% (119)
Ничья
10.9% (15)
Страсбург
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (76)
Меньше
42.86% (57)
Обе команды забьют
Да
65.41% (87)
Нет
34.59% (46)
Популярный счёт
2:1 Ницца
44.5% (61)
1:0 Ницца
24.8% (34)
1:1 Ничья
8.8% (12)
2:0 Ницца
7.3% (10)
3:1 Ницца
4.4% (6)
3:2 Ницца
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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