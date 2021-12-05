Второй тайм

94' Диалло Хабиб из команды Страсбург сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Страсбург заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Страсбург

93' Клюйверт Джастин из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

92' Тюрам Кефрен из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

91' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Гуйри Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Хорошую попытку сделал Гамейро Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

88' ШАНС! Гамейро Кевин вышел один на один с голкипером...

88' Томассон Адриен разрезает оборону соперника отличным пасом

88' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

87' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Томассон Адриен из команды Страсбург

84' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Росарио Пабло получил желтую карточку от судьи

84' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Матц Зельс не дал случится голу! Аталь Юсеф должен был забивать, но Матц Зельс сделал отличный сейв

83' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Опасность! Прчич Саньин из команды Страсбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

80' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

78' Данте Бонфим из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

78' Томассон Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Клюйверт Джастин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Удар от ворот произведет Страсбург

75' Каси Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Делор Анди из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Росарио Пабло из команды Ницца

75' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

74' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Данте Бонфим нанес удар головой, но Матц Зельс спокойно отбил мяч.

71' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Плохо сыграл Люка Перрен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

71' Клюйверт Джастин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Удар от ворот произведет Ницца

69' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Томассон Адриен получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Томассон Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Аталь Юсеф получил желтую карточку от судьи

66' Гильберт Фредерик из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Бар Мельвен получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Матц Зельс отбил мяч на угловой после удара Дольберг Каспер из штрафной площади.

62' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Бар Мельвен получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Бар Мельвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Удар от ворот произведет Ницца

58' Гильберт Фредерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Страсбург выполняет удар от ворот.

55' Лемина Марио из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

53' Делор Анди из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Делор Анди из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

50' Люка Перрен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Удар от ворот произведет Ницца

49' Томассон Адриен из команды Страсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

49' Матч возобновлен

48' Лемина Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля