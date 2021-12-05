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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
0:3
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
0:1
21' Гол
Ажорк Людовик
35' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
45' Желтая карточка
Данилюк Флавиус
45' Желтая карточка
Ажорк Людовик
47' Желтая карточка
Беллегард Жан-Рикнер
66' Желтая карточка
Аталь Юсеф
0:2
82' Гол
Диалло Хабиб
84' Желтая карточка
Росарио Пабло
0:3
84' Гол
Томассон Адриен
90'+4
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
5
Данилюк
Флавиус
26
Бар
Мельвен
22
Стенгс
Келвин
8
Росарио
Пабло
18
Лемина
Марио
21
Клюйверт
Джастин
9
Дольберг
Каспер
7
Делор
Анди
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
10
Томассон
Адриен
17
Беллегард
Жан-Рикнер
27
Сиссоко
Ибраима
20
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
Ницца
4-4-2
Страсбург
5-3-2

Ход матча

21'
0:1
Ажорк Людовик
(Сиссоко Ибраима)
35'
 
Сиссоко Ибраима
45'
Данилюк Флавиус
 
45'
 
Ажорк Людовик
46'
Данте Бонфим
Данилюк Флавиус
 
46'
Аталь Юсеф
Лотомба Жордан
 
47'
 
Беллегард Жан-Рикнер
64'
 
Прчич Саньин
Сиссоко Ибраима
64'
Тюрам Кефрен
Бар Мельвен
 
66'
Аталь Юсеф
 
70'
Гуйри Амин
Стенгс Келвин
 
74'
 
Гамейро Кевин
Ажорк Людовик
82'
0:2
Диалло Хабиб
(Беллегард Жан-Рикнер)
84'
Росарио Пабло
 
84'
0:3
Томассон Адриен
(Диалло Хабиб)
86'
Гессан Эванн
Делор Анди
 
90'
 
Льенар Димитри
Томассон Адриен

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

История личных встреч

Ницца
Страсбург

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 8 (2) 0.47
Делор Анди 5 (1) 0.29
Дольберг Каспер 4 0.24
Будауи Хишем 2 0.12
Клюйверт Джастин 1 0.06
Тюрам Кефрен 1 0.06
Аталь Юсеф 1 0.06
Гессан Эванн 1 0.06
Бар Мельвен 1 0.06
Стенгс Келвин 1 0.06
Тодибо Жан-Клер 1 0.06
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 9 (2) 0.53
Диалло Хабиб 8 (1) 0.47
Томассон Адриен 6 0.35
Гамейро Кевин 4 (1) 0.24
Сиссоко Ибраима 1 0.06
Льенар Димитри 1 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.06
Ле Маршан Максим 1 0.06
Прчич Саньин 1 0.06
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 4 0
Росарио Пабло 4 0
Аталь Юсеф 4 0
Данте Бонфим 3 0
Делор Анди 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Тодибо Жан-Клер 3 0
Бар Мельвен 3 0
Камара Ассан 2 0
Будауи Хишем 2 0
Гессан Эванн 2 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Гуйри Амин 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 6 1
Ажорк Людовик 3 1
Ле Маршан Максим 4 0
Сиссоко Ибраима 3 0
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Томассон Адриен 1 1
Диалло Хабиб 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Уорис Маджид 1 0
Прчич Саньин 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Льенар Димитри 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
4
33%
3
27%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
4
36%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
3
25%
76-90

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
3
23%
1
5%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
5
24%
61-75
5
38%
4
19%
76-90

Пропущено

4
12
4 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
25%
1
8%
1-15
3
75%
4
33%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

25
32
9 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 2
5
20%
1
3%
1-15
0
0%
7
22%
16-30
4
16%
6
19%
31-45
3
12%
3
9%
46-60
4
16%
8
25%
61-75
9
36%
7
22%
76-90

Пропущено

15
24
9 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
1
7%
4
17%
1-15
4
27%
7
29%
29%
16-30
4
27%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
7%
1
4%
61-75
5
33%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1
Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1
Страсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2
Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн Заявка 17 9 4 4 32 - 14 31
3. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4. Ницца Заявка 17 8 4 5 26 - 15 27
5. Ланс Заявка 17 7 6 4 30 - 23 27
6. Страсбург Заявка 17 7 5 5 34 - 22 26
7. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
8. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 23 25
9. Анже Заявка 17 6 7 4 25 - 22 25
10. Брест Заявка 17 6 6 5 25 - 23 24
11. Лилль Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
12. Лион Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
13. Нант Заявка 17 6 4 7 21 - 21 22
14. Реймс Заявка 17 4 7 6 19 - 21 19
15. Труа Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16. Лорьян Заявка 17 3 6 8 13 - 26 15
17. Клермон Заявка 17 3 5 9 19 - 32 14
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 17 2 6 9 17 - 37 12
20. Метц Заявка 17 2 6 9 18 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
6. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7. Лилль Заявка 8 4 3 1 11 - 10 15
8. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
9. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
10. Нант Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
11. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
12. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
13. Лорьян Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14. Ницца Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
15. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Анже Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Ланс Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
8. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
9. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
10. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
11. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
12. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
13. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
14. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
15. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
17. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Ницца 86.9% (119)
X 10.9% (15)
Страсбург 2.2% (3)
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Где смотреть матч Ницца 0:3 Страсбург онлайн


Прогнозы на матч Ницца 0:3 Страсбург

Исход игры
Ницца
86.9% (119)
Ничья
10.9% (15)
Страсбург
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (76)
Меньше
42.86% (57)
Обе команды забьют
Да
65.41% (87)
Нет
34.59% (46)
Популярный счёт
2:1 Ницца
44.5% (61)
1:0 Ницца
24.8% (34)
1:1 Ничья
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3:1 Ницца
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3:2 Ницца
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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