Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Матмю Атлантик
25
Кватенг
Энок
27
Лакукс
Том
28
Уден
Реми
29
Элис
Альберт
18
Хван
Ый-Чжо
19
Адли
Ясин
17
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
29 Элис АльбертНападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
19 Адли ЯсинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ньянг М'БайеНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гюсто МалоПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пакета ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бордо
Лион
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|5
|0.31
|Элис Альберт
|4
|0.25
|Уден Реми
|3
|0.19
|Онана Жан
|2
|0.13
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.13
|Адли Ясин
|1
|0.06
|Калу Самуэль
|1
|0.06
|Мангаш Рикарду
|1
|0.06
|Мешер Андре
|1
|0.06
|Ньянг М'Байе
|1
|0.06
|Грегерсен Стиан
|1
|0.06
|Пембеле Тимоте
|1
|0.06
|Мара Секу
|1
|0.06
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|6 (1)
|0.4
|Экамби Карл Токо
|5 (2)
|0.33
|Дембеле Мусса II
|4 (1)
|0.27
|Ауа Уссем
|3
|0.2
|Денайер Джейсон
|2
|0.13
|Шакири Джердан
|1
|0.07
|Слимани Ислам
|1
|0.07
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.07
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
Карточки
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|4
|0
|Кватенг Энок
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Отавио II
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Франсержио Родригес
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Адли Ясин
|2
|0
|Пембеле Тимоте
|2
|0
|Мешер Андре
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слимани Ислам
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Эмерсон Палмиери
|1
|1
|Боатенг Жером
|2
|0
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
6
55%
1
13%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
5
33%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
3
20%
8
67%
76-90
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
2
15%
3
18%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
4
31%
2
12%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
2
15%
3
18%
76-90
Пропущено
22
9
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
9%
0
0%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
8
36%
2
22%
31-45
4
18%
1
11%
46-60
5
23%
1
11%
61-75
2
9%
4
44%
76-90
Забито
24
25
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
3
13%
3
12%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
2
8%
5
20%
31-45
5
21%
4
16%
46-60
3
13%
6
24%
61-75
8
33%
4
16%
76-90
Пропущено
37
21
17 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
2
5%
0
0%
1-15
2
5%
2
10%
16-30
13
35%
3
14%
31-45
6
16%
2
10%
46-60
9
24%
2
10%
61-75
5
14%
12
57%
76-90
Результаты последних матчей
Бордо
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3
Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1
Лион
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1
Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 16
|42
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|32 - 14
|31
|3.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|26 - 15
|27
|5.
|Ланс
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 23
|27
|6.
|Страсбург
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|34 - 22
|26
|7.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|8.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 23
|25
|9.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 22
|25
|10.
|Брест
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 23
|24
|11.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 24
|24
|12.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|13.
|Нант
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 21
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|19 - 21
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 25
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 26
|15
|17.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|19 - 32
|14
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 37
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Монпелье
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|6.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 10
|15
|8.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|9.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|10.
|Нант
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|11.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|12.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|13.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|14.
|Ницца
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|11
|15.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|16.
|Реймс
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|2.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|5.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|6.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|8.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|9.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|10.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|11.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|12.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|13.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|14.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|15.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|19.
|Клермон
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
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Прогнозы на матч Бордо - Лион
Исход игры
Бордо
3.6% (5)
Ничья
21% (29)
Лион
75.4% (104)
Тотал 2.5
Больше
68.94% (91)
Меньше
31.06% (41)
Обе команды забьют
Да
87.88% (116)
Нет
12.12% (16)
Популярный счёт
1:2 Лион
51.4% (71)
1:1 Ничья
18.1% (25)
1:3 Лион
7.2% (10)
0:1 Лион
7.2% (10)
0:2 Лион
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:3 Лион
2.2% (3)
2:1 Бордо
2.2% (3)
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