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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
 
Позже

Стадион:
Лион
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
2
Грегерсен
Стиан
4
Мешер
Андре
12
Мангаш
Рикарду
27
Лакукс
Том
8
Онана
Жан
28
Уден
Реми
29
Элис
Альберт
18
Хван
Ый-Чжо
19
Адли
Ясин
1
Лопеш
Антони
5
Денайер
Джейсон
27
Боатенг
Жером
4
Люкеба
Кастелло
17
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
39
Гимараэс
Бруно
3
Эмерсон
Палмиери
29
Шакири
Джердан
10
Пакета
Лукас
8
Ауа
Уссем
Бордо
4-3-3
Лион
3-4-3

История личных встреч

Бордо
Лион

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:3
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
0:5
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:4
Л1
0:2
Л1
1:0
К
3:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
2:2
ЛЧ
1:0
ЛЧ
3:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:1
С
0:0
Л1
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 5 0.31
Элис Альберт 4 0.25
Уден Реми 3 0.19
Онана Жан 2 0.13
Бриан Джимми 2 (1) 0.13
Адли Ясин 1 0.06
Калу Самуэль 1 0.06
Мангаш Рикарду 1 0.06
Мешер Андре 1 0.06
Ньянг М'Байе 1 0.06
Грегерсен Стиан 1 0.06
Пембеле Тимоте 1 0.06
Мара Секу 1 0.06
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 6 (1) 0.4
Экамби Карл Токо 5 (2) 0.33
Дембеле Мусса II 4 (1) 0.27
Ауа Уссем 3 0.2
Денайер Джейсон 2 0.13
Шакири Джердан 1 0.07
Слимани Ислам 1 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.07
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 4 0
Кватенг Энок 4 0
Онана Жан 2 1
Отавио II 3 0
Косельни Лоран 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Франсержио Родригес 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Элис Альберт 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Адли Ясин 2 0
Пембеле Тимоте 2 0
Мешер Андре 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Уден Реми 1 0
Калу Самуэль 1 0
Мара Секу 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слимани Ислам 3 0
Пакета Лукас 3 0
Лопеш Антони 1 1
Да Сильва Дамьен 1 1
Корне Максвелл 1 1
Эмерсон Палмиери 1 1
Боатенг Жером 2 0
Денайер Джейсон 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Какере Максанс 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Фильо Марсело 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Люкеба Кастелло 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
6
55%
1
13%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
5
33%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
3
20%
8
67%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
2
15%
3
18%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
4
31%
2
12%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
2
15%
3
18%
76-90

Пропущено

22
9
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
9%
0
0%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
8
36%
2
22%
31-45
4
18%
1
11%
46-60
5
23%
1
11%
61-75
2
9%
4
44%
76-90

Забито

24
25
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
3
13%
3
12%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
2
8%
5
20%
31-45
5
21%
4
16%
46-60
3
13%
6
24%
61-75
8
33%
4
16%
76-90

Пропущено

37
21
17 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
2
5%
0
0%
1-15
2
5%
2
10%
16-30
13
35%
3
14%
31-45
6
16%
2
10%
46-60
9
24%
2
10%
61-75
5
14%
12
57%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3
Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1
Лион
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1
Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн Заявка 17 9 4 4 32 - 14 31
3. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4. Ницца Заявка 17 8 4 5 26 - 15 27
5. Ланс Заявка 17 7 6 4 30 - 23 27
6. Страсбург Заявка 17 7 5 5 34 - 22 26
7. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
8. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 23 25
9. Анже Заявка 17 6 7 4 25 - 22 25
10. Брест Заявка 17 6 6 5 25 - 23 24
11. Лилль Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
12. Лион Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
13. Нант Заявка 17 6 4 7 21 - 21 22
14. Реймс Заявка 17 4 7 6 19 - 21 19
15. Труа Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16. Лорьян Заявка 17 3 6 8 13 - 26 15
17. Клермон Заявка 17 3 5 9 19 - 32 14
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 17 2 6 9 17 - 37 12
20. Метц Заявка 17 2 6 9 18 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
6. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7. Лилль Заявка 8 4 3 1 11 - 10 15
8. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
9. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
10. Нант Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
11. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
12. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
13. Лорьян Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14. Ницца Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
15. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Анже Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Ланс Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
8. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
9. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
10. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
11. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
12. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
13. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
14. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
15. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
17. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Бордо" - "Лион", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бордо - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2021, осталось 15 минут.

    Главный судья: Брисар Жером

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 139
Бордо 3.6% (5)
X 20.9% (29)
Лион 75.5% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Лион
5.45
4.70
1.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бордо - Лион онлайн


Прогнозы на матч Бордо - Лион

Исход игры
Бордо
3.6% (5)
Ничья
21% (29)
Лион
75.4% (104)
Тотал 2.5
Больше
68.94% (91)
Меньше
31.06% (41)
Обе команды забьют
Да
87.88% (116)
Нет
12.12% (16)
Популярный счёт
1:2 Лион
51.4% (71)
1:1 Ничья
18.1% (25)
1:3 Лион
7.2% (10)
0:1 Лион
7.2% (10)
0:2 Лион
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:3 Лион
2.2% (3)
2:1 Бордо
2.2% (3)
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