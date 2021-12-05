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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Нант
0'
18' Желтая карточка
Кулибали Калифа
23'
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
2
Силва
Игор
10
Ле
Фе
Энцо
6
Абергель
Лоран
7
Диарра
Стефан
13
Моффи
Теремас
38
Уттара
Данго
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
29
Мерлин
Квентин
10
Блас
Людовик
18
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелья
Педро
27
Саймон
Мозес
23
Коло-Муани
Рандаль
7
Кулибали
Калифа
Лорьян
5-2-3
Нант
4-4-2

Ход матча

18'
 
Кулибали Калифа

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Лорьян
Нант

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
75%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

5.9%
58.8%
35.3%
1 победа 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:2
ТМК
0:1
Л1
2:1
Л1
0:0
ТМК
4:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.24
Моффи Теремас 2 (1) 0.12
Монкондю Томас 2 0.12
Лапорт Жульен 2 0.12
Ле Гофф Венсан 1 0.06
Грбич Адриан 1 0.06
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 7 (2) 0.41
Коло-Муани Рандаль 4 0.24
Жиротто Андрей 3 0.18
Чиривелья Педро 2 0.12
Саймон Мозес 1 0.06
Кулибали Калифа 1 0.06
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.06
Коршья Себастьен 0 0
Сиприен Вилан 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 5 0
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Дженц Мориц 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Лапорт Жульен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 4 1
Паллуа Николя 4 1
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Блас Людовик 4 0
Жиротто Андрей 3 0
Чиривелья Педро 3 0
Саймон Мозес 2 0
Траоре Шарль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Кулибали Калифа 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
14%
4
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
20%
1
10%
1-15
2
40%
2
20%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

19
9
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
3
16%
2
22%
31-45
4
21%
2
22%
46-60
4
21%
3
33%
61-75
3
16%
1
11%
76-90

Забито

12
20
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
3
25%
3
15%
1-15
3
25%
4
20%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
17%
3
15%
76-90

Пропущено

26
21
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
8%
4
19%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
6
23%
4
19%
46-60
5
19%
7
33%
61-75
5
19%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2
Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3
Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2
Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн Заявка 17 9 4 4 32 - 14 31
3. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4. Ницца Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
5. Ланс Заявка 17 7 6 4 30 - 23 27
6. Монако 1:0 Заявка 17 7 5 5 24 - 20 26
7. Брест Заявка 17 6 6 5 25 - 23 24
8. Лилль Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
9. Монпелье 0:0 Заявка 17 6 5 6 24 - 23 23
10. Анже 0:0 Заявка 17 5 8 4 23 - 21 23
11. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
12. Лион Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
13. Реймс 0:0 Заявка 17 4 8 5 18 - 19 20
14. Нант 0:0 Заявка 17 5 5 7 20 - 21 20
15. Труа Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16. Лорьян 0:0 Заявка 17 3 7 7 13 - 25 16
17. Клермон 0:0 Заявка 17 3 6 8 19 - 31 15
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 17 2 6 9 17 - 37 12
20. Метц 0:1 Заявка 17 2 6 9 18 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
5. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Лилль Заявка 8 4 3 1 11 - 10 15
7. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
8. Монако 1:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
9. Монпелье 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
10. Нант 0:0 Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
11. Анже 0:0 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
12. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
13. Лорьян 0:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
14. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Реймс 0:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
16. Клермон 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
18. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц 0:1 Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
5. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
6. Ланс Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
7. Монако 1:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
8. Реймс 0:0 Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
9. Анже 0:0 Заявка 9 1 7 1 11 - 10 10
10. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
11. Монпелье 0:0 Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц 0:1 Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
13. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Нант 0:0 Заявка 9 1 4 4 9 - 13 7
15. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
16. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
17. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
18. Клермон 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
19. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
20. Лорьян 0:0 Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Лорьян 22.8% (31)
X 50.7% (69)
Нант 26.5% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Нант
2.90
3.25
3.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лорьян 0:0 Нант онлайн


Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Нант

Исход игры
Лорьян
22.8% (31)
Ничья
50.7% (69)
Нант
26.5% (36)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (38)
Меньше
71.43% (95)
Обе команды забьют
Да
74.44% (99)
Нет
25.56% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.9% (61)
1:2 Нант
15.4% (21)
1:0 Лорьян
12.5% (17)
0:1 Нант
8.8% (12)
2:1 Лорьян
8.1% (11)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:2 Лорьян
1.5% (2)
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