Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Хороший удар издали нанес Моффи Теремас , но отличный сейв сделал Альбан Ляфон. Угловой.

45' Удар от ворот произведет Нант

44' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Моффи Теремас из команды Лорьян сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

43' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Диарра Стефан из команды Лорьян направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

38' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Мендес Убулан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Моффи Теремас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Ле Гофф Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Уттара Данго получил желтую карточку от судьи

26' Удар от ворот произведет Нант

26' Ле Фе Энцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Нант выполняет удар от ворот.

23' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Кулибали Калифа получает желтую карточку за нырок

17' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Кулибали Калифа нырнул в штрафной. Спорно!

17' ШАНС! Кулибали Калифа вышел один на один с голкипером...

17' Удар от ворот произведет Нант

17' Уттара Данго из команды Лорьян сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

17' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Хорошую попытку сделал Моффи Теремас . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Лорьян

10' Отличный пас сделал Мутуссами Самуэль из команды Нант . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

9' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Плохо сыграл Мендес Убулан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

3' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Нант

3' Уттара Данго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Лорьян начинает с центра поля