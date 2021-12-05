Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Стад де Мустуар
18' Желтая карточкаКулибали Калифа
26' Желтая карточкаУттара Данго
48' Желтая карточкаМутуссами Самуэль
0:1
83' ГолСиприен Вилан
90' Желтая карточкаЖиротто Андрей
30
Нарди
Поль
19
Петро
Лео
10
Ле
Фе
Энцо
38
Уттара
Данго
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Уттара ДангоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
-
14 Эрго ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
18'
26'
83'
0:1
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
9 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
История личных встреч
Лорьян
Нант
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
75%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
5.9%
58.8%
35.3%
1 победа 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.24
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.12
|Монкондю Томас
|2
|0.12
|Лапорт Жульен
|2
|0.12
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.06
|Грбич Адриан
|1
|0.06
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|7 (2)
|0.41
|Коло-Муани Рандаль
|4
|0.24
|Жиротто Андрей
|3
|0.18
|Чиривелья Педро
|2
|0.12
|Саймон Мозес
|1
|0.06
|Сиприен Вилан
|1
|0.06
|Кулибали Калифа
|1
|0.06
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.06
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Букари Осман
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|5
|0
|Эрго Жером
|1
|2
|Мендес Убулан
|2
|1
|Дженц Мориц
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Лапорт Жульен
|3
|0
|Монкондю Томас
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|4
|1
|Паллуа Николя
|4
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|Жиротто Андрей
|4
|0
|Блас Людовик
|4
|0
|Чиривелья Педро
|3
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
29%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
13%
4
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
4
33%
61-75
3
38%
2
17%
76-90
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
20%
1
10%
1-15
2
40%
2
20%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
19
9
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
3
16%
2
22%
31-45
4
21%
2
22%
46-60
4
21%
3
33%
61-75
3
16%
1
11%
76-90
Забито
12
21
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
3
25%
3
14%
1-15
3
25%
4
19%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
2
17%
4
19%
76-90
Пропущено
27
21
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
7%
4
19%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
3
11%
2
10%
31-45
6
22%
4
19%
46-60
5
19%
7
33%
61-75
6
22%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2
Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3
Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2
Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 16
|42
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|32 - 14
|31
|3.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Ницца
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 12
|28
|5.
|Ланс
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 23
|27
|6.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 23
|25
|8.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 22
|25
|9.
|Брест
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 23
|24
|10.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 24
|24
|11.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 22
|24
|12.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|13.
|Нант
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 21
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|19 - 21
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 25
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 26
|15
|17.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|19 - 32
|14
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 37
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Монпелье
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|6.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 10
|15
|8.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|9.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|10.
|Нант
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|11.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|12.
|Ницца
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 8
|12
|13.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|14.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|16.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|5.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|6.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|8.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|9.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|10.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|11.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|12.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|13.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|14.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|16.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|19.
|Клермон
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Нант
Исход игры
Лорьян
22.8% (31)
Ничья
50.7% (69)
Нант
26.5% (36)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (38)
Меньше
71.43% (95)
Обе команды забьют
Да
74.44% (99)
Нет
25.56% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.9% (61)
1:2 Нант
15.4% (21)
1:0 Лорьян
12.5% (17)
0:1 Нант
8.8% (12)
2:1 Лорьян
8.1% (11)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Нант
1.5% (2)
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