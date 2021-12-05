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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
0:1
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
18' Желтая карточка
Кулибали Калифа
26' Желтая карточка
Уттара Данго
48' Желтая карточка
Мутуссами Самуэль
0:1
83' Гол
Сиприен Вилан
90' Желтая карточка
Жиротто Андрей
90'+4
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
2
Силва
Игор
10
Ле
Фе
Энцо
6
Абергель
Лоран
7
Диарра
Стефан
13
Моффи
Теремас
38
Уттара
Данго
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
29
Мерлин
Квентин
10
Блас
Людовик
18
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелья
Педро
27
Саймон
Мозес
23
Коло-Муани
Рандаль
7
Кулибали
Калифа
Лорьян
5-2-3
Нант
4-4-2

Ход матча

18'
 
Кулибали Калифа
26'
Уттара Данго
 
48'
 
Мутуссами Самуэль
64'
 
Сиприен Вилан
Кулибали Калифа
66'
Лорьенте Арман
Диарра Стефан
 
81'
 
Фабио да Сильва
Блас Людовик
81'
 
Букари Осман
Саймон Мозес
82'
Грбич Адриан
Моффи Теремас
 
83'
0:1
Сиприен Вилан
(Букари Осман)
88'
Буасгар Кентен
Петро Лео
 
90'
 
Жиротто Андрей
90'
 
Траоре Шарль
Мерлин Квентин

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Лорьян
Нант

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
75%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

5.9%
58.8%
35.3%
1 победа 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:2
ТМК
0:1
Л1
2:1
Л1
0:0
ТМК
4:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.24
Моффи Теремас 2 (1) 0.12
Монкондю Томас 2 0.12
Лапорт Жульен 2 0.12
Ле Гофф Венсан 1 0.06
Грбич Адриан 1 0.06
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 7 (2) 0.41
Коло-Муани Рандаль 4 0.24
Жиротто Андрей 3 0.18
Чиривелья Педро 2 0.12
Саймон Мозес 1 0.06
Сиприен Вилан 1 0.06
Кулибали Калифа 1 0.06
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.06
Коршья Себастьен 0 0
Букари Осман 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 5 0
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Дженц Мориц 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Лапорт Жульен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0
Уттара Данго 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 4 1
Паллуа Николя 4 1
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Жиротто Андрей 4 0
Блас Людовик 4 0
Чиривелья Педро 3 0
Саймон Мозес 2 0
Траоре Шарль 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Кулибали Калифа 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
29%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
13%
4
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
4
33%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
20%
1
10%
1-15
2
40%
2
20%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

19
9
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
3
16%
2
22%
31-45
4
21%
2
22%
46-60
4
21%
3
33%
61-75
3
16%
1
11%
76-90

Забито

12
21
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
3
25%
3
14%
1-15
3
25%
4
19%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
2
17%
4
19%
76-90

Пропущено

27
21
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
7%
4
19%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
3
11%
2
10%
31-45
6
22%
4
19%
46-60
5
19%
7
33%
61-75
6
22%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2
Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3
Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2
Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн Заявка 17 9 4 4 32 - 14 31
3. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4. Ницца 0:0 Заявка 17 8 5 4 26 - 12 28
5. Ланс Заявка 17 7 6 4 30 - 23 27
6. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
7. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 23 25
8. Анже Заявка 17 6 7 4 25 - 22 25
9. Брест Заявка 17 6 6 5 25 - 23 24
10. Лилль Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
11. Страсбург 0:0 Заявка 17 6 6 5 31 - 22 24
12. Лион Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
13. Нант Заявка 17 6 4 7 21 - 21 22
14. Реймс Заявка 17 4 7 6 19 - 21 19
15. Труа Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16. Лорьян Заявка 17 3 6 8 13 - 26 15
17. Клермон Заявка 17 3 5 9 19 - 32 14
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 17 2 6 9 17 - 37 12
20. Метц Заявка 17 2 6 9 18 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург 0:0 Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
6. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7. Лилль Заявка 8 4 3 1 11 - 10 15
8. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
9. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
10. Нант Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
11. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
12. Ницца 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 8 12
13. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
14. Лорьян Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
15. Реймс Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
16. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
18. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца 0:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Анже Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Ланс Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
8. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
9. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
10. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
11. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
12. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
13. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
14. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
15. Страсбург 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
17. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Лорьян 22.8% (31)
X 50.7% (69)
Нант 26.5% (36)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Лорьян 0:1 Нант онлайн


Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Нант

Исход игры
Лорьян
22.8% (31)
Ничья
50.7% (69)
Нант
26.5% (36)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (38)
Меньше
71.43% (95)
Обе команды забьют
Да
74.44% (99)
Нет
25.56% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.9% (61)
1:2 Нант
15.4% (21)
1:0 Лорьян
12.5% (17)
0:1 Нант
8.8% (12)
2:1 Лорьян
8.1% (11)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Нант
1.5% (2)
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