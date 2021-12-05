Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Стад де ля Моссон
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
15
Менди
Ариал
27
Байо
Мохамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Менди АриалПолузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
История личных встреч
Монпелье
Клермон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саванье Тежи
|4 (1)
|0.24
|Мавидиди Стефи
|4
|0.24
|Молле Флоран
|4
|0.24
|Лаборд Гаэтан
|4
|0.24
|Жермен Валер
|3
|0.18
|Делор Анди
|2
|0.12
|Вахи Элю
|2
|0.12
|Коцца Николя
|1
|0.06
|Ферри Жордан
|0
|0
|Ристич Михайло
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|8
|0.47
|Рашани Эльбасан
|4
|0.24
|Бертомье Жезон
|1
|0.06
|Н'Симба Виталь
|1
|0.06
|Доссу Жодель
|1
|0.06
|Ожье Флоран
|1
|0.06
|Маньен Йоанн
|1
|0.06
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Зедатка Аким
|0
|0
|Телль Жордан
|0
|0
|Аллевина Джим
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|5
|1
|Саванье Тежи
|5
|1
|Молле Флоран
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Самбья Саломон
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Шотар Жорис
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|3
|2
|Ожье Флоран
|3
|0
|Абдул-Самед Салис
|3
|0
|Pascal Gastien
|1
|1
|Зедатка Аким
|2
|0
|Yadaly Diaby
|0
|1
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Доссу Жодель
|1
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Н'Симба Виталь
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
14%
1
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
1
7%
4
50%
76-90
Пропущено
9
21
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
10%
1-15
5
56%
2
10%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
22%
3
14%
61-75
2
22%
5
24%
76-90
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
50%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
14
10
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
29%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
Забито
24
19
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
3
13%
3
16%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
7
29%
29%
2
11%
31-45
5
21%
4
21%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
4
17%
4
21%
76-90
Пропущено
23
31
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
4
17%
3
10%
1-15
8
35%
4
13%
16-30
2
9%
6
19%
31-45
1
4%
7
23%
46-60
4
17%
3
10%
61-75
4
17%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1
Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2
Клермон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2
Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 16
|42
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|32 - 14
|31
|3.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 12
|27
|5.
|Ланс
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 23
|27
|6.
|Монако
|1:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 20
|26
|7.
|Брест
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 23
|24
|8.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 24
|24
|9.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 23
|23
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|23 - 21
|23
|11.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|31 - 22
|23
|12.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|18 - 19
|20
|14.
|Нант
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|15.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 25
|16
|16.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 25
|16
|17.
|Клермон
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 31
|15
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 37
|12
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 10
|15
|7.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|Монако
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|9.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|11.
|Анже
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|12.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|13.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|14.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|16.
|Клермон
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|2.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|6.
|Ланс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|7.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|8.
|Реймс
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|9.
|Анже
|0:0 Заявка
|9
|1
|7
|1
|11 - 10
|10
|10.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|12.
|Метц
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|13.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|14.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|15.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|16.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|18.
|Клермон
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Клермон
Исход игры
Монпелье
91.2% (124)
Ничья
6.6% (9)
Клермон
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (70)
Меньше
47.37% (63)
Обе команды забьют
Да
57.89% (77)
Нет
42.11% (56)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
40.4% (55)
1:0 Монпелье
20.6% (28)
2:0 Монпелье
19.9% (27)
3:1 Монпелье
6.6% (9)
1:1 Ничья
5.1% (7)
1:2 Клермон
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!