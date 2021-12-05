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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монпелье
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Клермон
0' 25'
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
31
Коцца
Николя
3
Сахо
Мамаду
7
Ристич
Михайло
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
7
Маньен
Йоанн
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
8
Бертомье
Жезон
15
Менди
Ариал
27
Байо
Мохамед
Монпелье
4-2-3-1
Клермон
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Монпелье
Клермон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
3:2
ТМК
0:4
ТМК
0:2
ТМК
2:1
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
3:2
Л2
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 4 (1) 0.24
Мавидиди Стефи 4 0.24
Молле Флоран 4 0.24
Лаборд Гаэтан 4 0.24
Жермен Валер 3 0.18
Делор Анди 2 0.12
Вахи Элю 2 0.12
Коцца Николя 1 0.06
Ферри Жордан 0 0
Ристич Михайло 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 8 0.47
Рашани Эльбасан 4 0.24
Бертомье Жезон 1 0.06
Н'Симба Виталь 1 0.06
Доссу Жодель 1 0.06
Ожье Флоран 1 0.06
Маньен Йоанн 1 0.06
Гастьен Йоан 0 0
Зедатка Аким 0 0
Телль Жордан 0 0
Аллевина Джим 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 5 1
Саванье Тежи 5 1
Молле Флоран 4 0
Тулер Матеус 2 1
Самбья Саломон 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Ристич Михайло 2 0
Шотар Жорис 2 0
Макуана Бени 2 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Коцца Николя 1 0
Вахи Элю 1 0
Эстев Максим 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 3 2
Ожье Флоран 3 0
Абдул-Самед Салис 3 0
Pascal Gastien 1 1
Зедатка Аким 2 0
Yadaly Diaby 0 1
Рашани Эльбасан 1 0
Доссу Жодель 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Н'Симба Виталь 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Телль Жордан 1 0
Аллевина Джим 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
14%
1
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
1
7%
4
50%
76-90

Пропущено

9
21
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
10%
1-15
5
56%
2
10%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
22%
3
14%
61-75
2
22%
5
24%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
50%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

14
10
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
29%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Забито

24
19
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
3
13%
3
16%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
7
29%
29%
2
11%
31-45
5
21%
4
21%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
4
17%
4
21%
76-90

Пропущено

23
31
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
4
17%
3
10%
1-15
8
35%
4
13%
16-30
2
9%
6
19%
31-45
1
4%
7
23%
46-60
4
17%
3
10%
61-75
4
17%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1
Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2
Клермон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2
Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн Заявка 17 9 4 4 32 - 14 31
3. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4. Ницца Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
5. Ланс Заявка 17 7 6 4 30 - 23 27
6. Монако 1:0 Заявка 17 7 5 5 24 - 20 26
7. Брест Заявка 17 6 6 5 25 - 23 24
8. Лилль Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
9. Монпелье 0:0 Заявка 17 6 5 6 24 - 23 23
10. Анже 0:0 Заявка 17 5 8 4 23 - 21 23
11. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
12. Лион Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
13. Реймс 0:0 Заявка 17 4 8 5 18 - 19 20
14. Нант 0:0 Заявка 17 5 5 7 20 - 21 20
15. Труа Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16. Лорьян 0:0 Заявка 17 3 7 7 13 - 25 16
17. Клермон 0:0 Заявка 17 3 6 8 19 - 31 15
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 17 2 6 9 17 - 37 12
20. Метц 0:1 Заявка 17 2 6 9 18 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
5. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Лилль Заявка 8 4 3 1 11 - 10 15
7. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
8. Монако 1:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
9. Монпелье 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
10. Нант 0:0 Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
11. Анже 0:0 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
12. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
13. Лорьян 0:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
14. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Реймс 0:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
16. Клермон 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
18. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц 0:1 Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
5. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
6. Ланс Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
7. Монако 1:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
8. Реймс 0:0 Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
9. Анже 0:0 Заявка 9 1 7 1 11 - 10 10
10. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
11. Монпелье 0:0 Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц 0:1 Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
13. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Нант 0:0 Заявка 9 1 4 4 9 - 13 7
15. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
16. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
17. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
18. Клермон 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
19. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
20. Лорьян 0:0 Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Монпелье 91.2% (124)
X 6.6% (9)
Клермон 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Клермон
2.22
3.62
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Монпелье 0:0 Клермон онлайн


Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Клермон

Исход игры
Монпелье
91.2% (124)
Ничья
6.6% (9)
Клермон
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (70)
Меньше
47.37% (63)
Обе команды забьют
Да
57.89% (77)
Нет
42.11% (56)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
40.4% (55)
1:0 Монпелье
20.6% (28)
2:0 Монпелье
19.9% (27)
3:1 Монпелье
6.6% (9)
1:1 Ничья
5.1% (7)
1:2 Клермон
1.5% (2)
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