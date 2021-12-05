Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда Монпелье имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Ожье Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Монпелье выполняет удар от ворот.

39' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Бертомье Жезон из команды Клермон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

39' Менди Ариал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Мавидиди Стефи совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

35' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Менди Ариал нанес удар, мяч был парирован, но Йонас Омлин не удержал его в руках.

35' Байо Мохамед нанес удар, мяч был парирован, но Йонас Омлин не удержал его в руках.

35' Отличные скиллы показывает Менди Ариал , обводя своих соперников

35' Игрок команды Монпелье выносит мяч

34' Бертомье Жезон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Ферри Жордан из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

32' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Ристич Михайло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Г О О О О Л - Вахи Элю забивает с правой ноги!

28' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Маньен Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Игрок Доссу Жодель из команды Клермон выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

18' Отличные скиллы показывает Доссу Жодель , обводя своих соперников

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Маньен Йоанн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Удар от ворот произведет Клермон

15' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Саванье Тежи из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Монпелье выполняет удар от ворот.

7' Зедатка Аким не смог попасть в створ ударом издали

7' Мавидиди Стефи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Коцца Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Отличные скиллы показывает Менди Ариал , обводя своих соперников

5' Байо Мохамед из команды Клермон делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

5' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Клермон выполняет удар от ворот.

4' Игрок Вахи Элю из команды Монпелье неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

4' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Идеальный солнечный день для футбола

2' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Клермон начинает с центра поля