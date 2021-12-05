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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монпелье
1:0
Конец матча

Стадион:
Клермон
0'
1:0
28' Гол
Вахи Элю
38' Желтая карточка
Мавидиди Стефи
50' Желтая карточка
Самбья Саломон
51' Желтая карточка
Абдул-Самед Салис
90' Желтая карточка
Шотар Жорис
90' Желтая карточка
Гастьен Йоан
90' Вторая желтая карточка
Абдул-Самед Салис
90'+4
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
31
Коцца
Николя
3
Сахо
Мамаду
7
Ристич
Михайло
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
7
Маньен
Йоанн
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
8
Бертомье
Жезон
15
Менди
Ариал
27
Байо
Мохамед
Монпелье
4-2-3-1
Клермон
4-2-3-1

Ход матча

28'
Вахи Элю
(Молле Флоран)
1:0
38'
Мавидиди Стефи
 
50'
Самбья Саломон
 
51'
 
Абдул-Самед Салис
66'
 
Хауи Саиф-Эдин
Бертомье Жезон
66'
 
Сейду Алиду
Доссу Жодель
68'
Джоаккини Николас
Молле Флоран
 
68'
Жермен Валер
Вахи Элю
 
78'
 
Аллевина Джим
Менди Ариал
79'
Суке Арно
Самбья Саломон
 
80'
Макуана Бени
Мавидиди Стефи
 
85'
 
Телль Жордан
Байо Мохамед
85'
 
Aboubakar Sidibe
Зедатка Аким
90'
Шотар Жорис
 
90'
 
Гастьен Йоан
90'
 
Абдул-Самед Салис

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Монпелье
Клермон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
3:2
ТМК
0:4
ТМК
0:2
ТМК
2:1
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
3:2
Л2
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 4 (1) 0.24
Молле Флоран 4 0.24
Мавидиди Стефи 4 0.24
Лаборд Гаэтан 4 0.24
Жермен Валер 3 0.18
Вахи Элю 3 0.18
Делор Анди 2 0.12
Коцца Николя 1 0.06
Ферри Жордан 0 0
Ристич Михайло 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 8 0.47
Рашани Эльбасан 4 0.24
Бертомье Жезон 1 0.06
Н'Симба Виталь 1 0.06
Доссу Жодель 1 0.06
Ожье Флоран 1 0.06
Маньен Йоанн 1 0.06
Гастьен Йоан 0 0
Зедатка Аким 0 0
Телль Жордан 0 0
Аллевина Джим 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 5 1
Саванье Тежи 5 1
Молле Флоран 4 0
Самбья Саломон 2 1
Тулер Матеус 2 1
Шотар Жорис 3 0
Сахо Мамаду 2 0
Ристич Михайло 2 0
Макуана Бени 2 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Мавидиди Стефи 1 0
Коцца Николя 1 0
Вахи Элю 1 0
Эстев Максим 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 4 2
Абдул-Самед Салис 4 1
Ожье Флоран 3 0
Pascal Gastien 1 1
Зедатка Аким 2 0
Yadaly Diaby 0 1
Рашани Эльбасан 1 0
Доссу Жодель 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Н'Симба Виталь 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Телль Жордан 1 0
Аллевина Джим 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
1
7%
4
50%
76-90

Пропущено

9
22
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
2
9%
1-15
5
56%
3
14%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
22%
3
14%
61-75
2
22%
5
23%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
50%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

14
10
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
29%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Забито

25
19
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
3
12%
3
16%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
7
28%
2
11%
31-45
5
20%
4
21%
46-60
4
16%
4
21%
61-75
4
16%
4
21%
76-90

Пропущено

23
32
14 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
17%
3
9%
1-15
8
35%
5
16%
16-30
2
9%
6
19%
31-45
1
4%
7
22%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
4
17%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1
Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2
Клермон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2
Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн Заявка 17 9 4 4 32 - 14 31
3. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4. Ницца 0:0 Заявка 17 8 5 4 26 - 12 28
5. Ланс Заявка 17 7 6 4 30 - 23 27
6. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
7. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 23 25
8. Анже Заявка 17 6 7 4 25 - 22 25
9. Брест Заявка 17 6 6 5 25 - 23 24
10. Лилль Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
11. Страсбург 0:0 Заявка 17 6 6 5 31 - 22 24
12. Лион Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
13. Нант Заявка 17 6 4 7 21 - 21 22
14. Реймс Заявка 17 4 7 6 19 - 21 19
15. Труа Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16. Лорьян Заявка 17 3 6 8 13 - 26 15
17. Клермон Заявка 17 3 5 9 19 - 32 14
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 17 2 6 9 17 - 37 12
20. Метц Заявка 17 2 6 9 18 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург 0:0 Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
6. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7. Лилль Заявка 8 4 3 1 11 - 10 15
8. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
9. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
10. Нант Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
11. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
12. Ницца 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 8 12
13. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
14. Лорьян Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
15. Реймс Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
16. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
18. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца 0:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Анже Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Ланс Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
8. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
9. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
10. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
11. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
12. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
13. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
14. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
15. Страсбург 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
17. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Монпелье 91.2% (124)
X 6.6% (9)
Клермон 2.2% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Монпелье 1:0 Клермон онлайн


Прогнозы на матч Монпелье 1:0 Клермон

Исход игры
Монпелье
91.2% (124)
Ничья
6.6% (9)
Клермон
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (70)
Меньше
47.37% (63)
Обе команды забьют
Да
57.89% (77)
Нет
42.11% (56)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
40.4% (55)
1:0 Монпелье
20.6% (28)
2:0 Монпелье
19.9% (27)
3:1 Монпелье
6.6% (9)
1:1 Ничья
5.1% (7)
1:2 Клермон
1.5% (2)
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