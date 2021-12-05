Первый тайм

34' Ренн выполняет удар от ворот.

34' Удар от ворот произведет Ренн

32' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Этьен Грин взял и забрал мяч на выходе

31' Адриен Трюффер делает скидку назад вдоль ворот

28' Г О О О О Л - Терье Мартен из команды Ренн забил фантастический гол правой пяткой!

28' Хазри Вахби из команды Сент-Этьен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

28' Отличные скиллы показывает Хазри Вахби , обводя своих соперников

27' Лоренц Ассиньон из команды Ренн в офсайде

27' Микаэль Наде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Майер Ловро пробует нанести удар издали, но Этьен Грин держит все под контролем

25' Ренн выполняет удар от ворот.

23' Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' Матч возобновлен

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

22' Г О О О О Л - Терье Мартен забивает с правой ноги!

21' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

20' Мукуди Ароль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Ренн

17' Аушиш Адиль не смог попасть в створ ударом издали

16' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Опасность предотвращена - Адриен Трюффер из команды Ренн вступил в отбор удачно

14' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает неудачный навес.

13' Микаэль Наде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Лоренц Ассиньон из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

13' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Терье Мартен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Безумный фол. Адриен Трюффер грубо играет против соперника. Пострадал Норден Арно

11' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновится спорным мячом

7' Мартин Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Майер Ловро не смог попасть в створ ударом издали

4' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

2' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Иван Масон из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

1' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сент-Этьен начинает с центра поля