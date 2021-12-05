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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Сент-Этьен
0:2
Первый тайм: 34'

Стадион:
Ренн
0'
0:1
22' Гол
Терье Мартен
0:2
28' Гол
Терье Мартен
34'
40
Грин
Этьен
27
Масон
Иван
2
Мукуди
Ароль
33
Наде
Микаэль
5
Колодзейчак
Тимоти
18
Норден
Арно
7
Будебуз
Риад
8
Камара
Махди
17
Аушиш
Адиль
14
Крассо
Жан-Филипп
10
Хазри
Вахби
16
Гомис
Альфред
22
Ассиньон
Лоренс
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
3
Трюффер
Адриен
21
Майер
Ловро
28
Мартин
Йонас
8
Сантамария
Батист
14
Буриго
Бенжамен
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
Сент-Этьен
4-4-2
Ренн
4-3-3

Ход матча

21'
Соу Саиду
Мукуди Ароль
 
22'
0:1
Терье Мартен
(Майер Ловро)
28'
0:2
Терье Мартен
(Майер Ловро)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Сент-Этьен
Ренн

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

30 матчей

23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
6 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
36.7%
36.6%
8 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
0:3
ТМС
3:0
К
2:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
3:1
КЛ
1:0
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
К
2:0
Л1
0:3
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 7 (3) 0.41
Соу Саиду 2 0.12
Буанга Денис 2 0.12
Норден Арно 1 0.06
Колодзейчак Тимоти 1 0.06
Крассо Жан-Филипп 1 0.06
Трауко Мигель 1 0.06
Наде Микаэль 1 0.06
Будебуз Риад 0 0
Аушиш Адиль 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 6 0.35
Терье Мартен 5 0.29
Сулемана Камалдин 4 0.24
Тэт Флавьен 2 0.12
Агер Наиф 2 0.12
Трюффер Адриен 2 0.12
Буриго Бенжамен 1 0.06
Траоре Амари 1 0.06
Майер Ловро 1 0.06
Мартин Йонас 1 0.06
Гирасси Серу 1 0.06
Докю Жереми 1 0.06
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 4 0
Колодзейчак Тимоти 2 1
Юссуф Зейду 2 1
Масон Иван 3 0
Гурна-Дуат Люка 3 0
Грин Этьен 1 1
Хазри Вахби 2 0
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Буанга Денис 2 0
Норден Арно 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Будебуз Риад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Неу Иван 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартин Йонас 4 0
Баде Луак 2 1
Сантамария Батист 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Омари Вармед 3 0
Bruno Genesio 1 1
Траоре Амари 2 0
Мелинг Биргер 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Агер Наиф 1 0
Майер Ловро 1 0
Докю Жереми 1 0
Угочукву Лесли 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
6
60%
3
33%
76-90

Пропущено

15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
4
27%
3
38%
76-90

Забито

7
18
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
1
14%
2
11%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
4
57%
4
22%
31-45
1
14%
5
28%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Пропущено

16
6
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
33%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
38%
1
17%
61-75
3
19%
1
17%
76-90

Забито

17
27
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
1
6%
3
11%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
4
24%
6
22%
31-45
1
6%
6
22%
46-60
3
18%
2
7%
61-75
6
35%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

31
14
12 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
3
10%
0
0%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
5
16%
4
29%
31-45
5
16%
2
14%
46-60
7
23%
2
14%
61-75
7
23%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2
Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1
Ренн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0
Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн 2:0 Заявка 17 9 4 4 29 - 14 31
3. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4. Ницца Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
5. Ланс Заявка 17 7 6 4 30 - 23 27
6. Брест Заявка 17 6 6 5 25 - 23 24
7. Лилль Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
8. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
9. Монако Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
10. Лион Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
11. Монпелье Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
12. Анже Заявка 16 5 7 4 23 - 21 22
13. Реймс Заявка 16 4 7 5 18 - 19 19
14. Нант Заявка 16 5 4 7 20 - 21 19
15. Труа Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16. Лорьян Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Клермон Заявка 16 3 5 8 19 - 31 14
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен 0:2 Заявка 17 2 6 9 17 - 34 12
20. Метц Заявка 16 2 6 8 18 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн 2:0 Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
5. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Лилль Заявка 8 4 3 1 11 - 10 15
7. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
8. Монпелье Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
9. Нант Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
10. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
11. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
12. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
13. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
14. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Сент-Этьен 0:2 Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Ренн 2:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
5. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
6. Ланс Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
7. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
8. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
9. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
10. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
11. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
13. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
15. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18. Сент-Этьен 0:2 Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 34'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 34'
    Хазри Вахби нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 33'
    Аушиш Адиль из команды Сент-Этьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 33'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
  • 32'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Сент-Этьен выполняет удар от ворот.
  • 31'
    Этьен Грин взял и забрал мяч на выходе
  • 31'
    Адриен Трюффер делает скидку назад вдоль ворот
  • 31'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 51%, Ренн: 49%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Норден Арно из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Адриен Трюффер
  • 30'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 28'
    Майер Ловро сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Терье Мартен из команды Ренн забил фантастический гол правой пяткой!
  • 28'
    Майер Ловро из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
  • 28'
    Терье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 28'
    Ренн начинает контратаку
  • 28'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 28'
    Отличные скиллы показывает Хазри Вахби, обводя своих соперников
  • 28'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • Офсайд
    27'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн в офсайде
  • 27'
    Микаэль Наде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 26'
    Ренн контролирует мяч.
  • 25'
    Майер Ловро пробует нанести удар издали, но Этьен Грин держит все под контролем
  • 25'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 54%, Ренн: 46%.
  • 25'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 24'
    Игрок Крассо Жан-Филипп из команды Сент-Этьен неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 24'
    Норден Арно из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
  • 23'
    Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 23'
    Матч возобновлен
  • Описание гола
    22'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 22'
    Майер Ловро сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Терье Мартен забивает с правой ноги!
  • Офсайд
    22'
    Терье Мартен из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 22'
    Майер Ловро из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 22'
    Ренн начинает контратаку
  • 22'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 21'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Матч возобновлен
  • 21'
    Мукуди Ароль получил травму и заменен. Соу Саиду выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    20'
    Мукуди Ароль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 49%, Ренн: 51%.
  • 20'
    Норден Арно из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 19'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 19'
    Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Терье Мартен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    18'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьен в офсайде
  • 18'
    Норден Арно из команды Сент-Этьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 18'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 17'
    Аушиш Адиль не смог попасть в створ ударом издали
  • 17'
    Аушиш Адиль из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
  • 17'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • Офсайд
    16'
    Крассо Жан-Филипп из команды Сент-Этьен в офсайде
  • 16'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 16'
    Аушиш Адиль из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 15'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 49%, Ренн: 51%.
  • 14'
    Опасность предотвращена - Адриен Трюффер из команды Ренн вступил в отбор удачно
  • 14'
    Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 14'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает неудачный навес.
  • 13'
    Микаэль Наде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Майер Ловро из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Терье Мартен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 12'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Норден Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 12'
    Сент-Этьен начинает контратаку
  • 12'
    Майер Ловро из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 12'
    Терье Мартен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    11'
    Безумный фол. Адриен Трюффер грубо играет против соперника. Пострадал Норден Арно
  • 11'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 54%, Ренн: 46%.
  • 9'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 9'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    7'
    Мартин Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    7'
    Норден Арно из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
  • 7'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 6'
    Сент-Этьен выполняет удар от ворот.
  • 6'
    Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Ренн начинает контратаку
  • 6'
    Игрок Крассо Жан-Филипп из команды Сент-Этьен неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 5'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 64%, Ренн: 36%.
  • 5'
    Ренн контролирует мяч.
  • 4'
    Сент-Этьен выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Майер Ловро не смог попасть в створ ударом издали
  • 4'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 4'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Игрок Аушиш Адиль из команды Сент-Этьен неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 3'
    Крассо Жан-Филипп из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 2'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Матч возобновлен
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 1'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Иван Масон из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Сент-Этьен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Сент-Этьен 23.1% (31)
X 20.1% (27)
Ренн 56.7% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Ренн
4.11
3.80
1.99
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сент-Этьен 0:2 Ренн онлайн


Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:2 Ренн

Исход игры
Сент-Этьен
23.1% (31)
Ничья
20.1% (27)
Ренн
56.7% (76)
Тотал 2.5
Больше
61.07% (80)
Меньше
38.93% (51)
Обе команды забьют
Да
75.57% (99)
Нет
24.43% (32)
Популярный счёт
1:2 Ренн
37.3% (50)
1:1 Ничья
15.7% (21)
2:1 Сент-Этьен
14.2% (19)
0:1 Ренн
11.9% (16)
1:0 Сент-Этьен
6% (8)
1:3 Ренн
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Ренн
1.5% (2)
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