Второй тайм

91' Ренн заслуженно побеждает в отличном матче

91' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Иван Масон нанес удар, но тот был заблокирован.

90' Гомис Альфред предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Головой пробил Лум Чауна, но голкипер отбил его в поле!

88' Иван Масон из команды Сент-Этьен разыграл угловой с правого угла.

88' Иван Масон из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Фанатам команды Сент-Этьен все осточертело. Они покидают трибуны.

84' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Г О О О О Л - Лесли Угочукву забивает с правой ноги!

83' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Тактическая замена. Майер Ловро уходит с поля и его заменяет Лесли Угочукву

81' Тактическая замена. Агер Наиф уходит с поля и его заменяет Лоик Баде

81' Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Лум Чауна

80' Соу Саиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Майер Ловро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

77' Тактическая замена. Будебуз Риад уходит с поля и его заменяет Люка Гурна-Дуат

76' Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Камара Махди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Камальдин Сулемана из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

74' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Как он промахнулся? Камальдин Сулемана имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

72' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Буанга Денис пробует нанести удар издали, но Альфред Гомис держит все под контролем

71' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Yanis Lhery наказан за толчок Уормед Омари

68' Удар от ворот произведет Ренн

67' Отличный пас сделал Будебуз Риад из команды Сент-Этьен . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

67' Лаборд Гаэтан бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

66' Иван Масон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Сантамария Батист оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Лоренц Ассиньон из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

66' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Матч возобновлен

63' Терье Мартен получил травму и заменен. Камальдин Сулемана выходит на поле.

62' Терье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

59' Уормед Омари наказан за толчок Хазри Вахби

59' [player1] выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

58' Удар от ворот произведет Ренн

58' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Микаэль Наде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

56' Игра в одни ворота сейчас. Ренн доминирует и владеет мячом

55' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

55' Майер Ловро из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

54' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

54' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Майер Ловро из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Этьен Грин взял и забрал мяч на выходе

50' Игрок Лаборд Гаэтан из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

49' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

48' Г О О О О Л - Терье Мартен из команды Ренн правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

47' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля