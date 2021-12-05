Франция: Лига 1 2021-2022
0:5
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
0:1
22' ГолТерье Мартен
0:2
28' ГолТерье Мартен
0:3
45' Гол в свои воротаМасон Иван
0:4
48' ГолТерье Мартен
76' Желтая карточкаКамара Махди
0:5
83' ГолУгочукву Лесли
40
Грин
Этьен
27
Масон
Иван
33
Наде
Микаэль
18
Норден
Арно
17
Аушиш
Адиль
10
Хазри
Вахби
23
Омари
Вармед
21
Майер
Ловро
28
Мартин
Йонас
- Основной состав
-
40 Грин ЭтьенВратарь
-
27 Масон ИванЗащитник
- Защитник
-
33 Наде МикаэльЗащитник
- Защитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
- Нападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Yanis Lhery
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Диуф ЭндиПолузащитник
-
18 Аблин МаттисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Dimitri Farbos
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
22'
0:1
28'
0:2
45'
0:3
48'
0:4
76'
83'
0:5
Статистика матча
-
0 Голы 5
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 10
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
История личных встреч
Сент-Этьен
Ренн
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
30 матчей
23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
6 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
36.7%
36.6%
8 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|7 (3)
|0.41
|Соу Саиду
|2
|0.12
|Буанга Денис
|2
|0.12
|Норден Арно
|1
|0.06
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.06
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.06
|Трауко Мигель
|1
|0.06
|Наде Микаэль
|1
|0.06
|Будебуз Риад
|0
|0
|Аушиш Адиль
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Терье Мартен
|8
|0.47
|Лаборд Гаэтан
|6
|0.35
|Сулемана Камалдин
|4
|0.24
|Тэт Флавьен
|2
|0.12
|Агер Наиф
|2
|0.12
|Трюффер Адриен
|2
|0.12
|Буриго Бенжамен
|1
|0.06
|Траоре Амари
|1
|0.06
|Майер Ловро
|1
|0.06
|Мартин Йонас
|1
|0.06
|Гирасси Серу
|1
|0.06
|Докю Жереми
|1
|0.06
|Угочукву Лесли
|1
|0.06
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Сантамария Батист
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|5
|0
|Колодзейчак Тимоти
|2
|1
|Юссуф Зейду
|2
|1
|Масон Иван
|3
|0
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Хазри Вахби
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Трауко Мигель
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Наде Микаэль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Будебуз Риад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартин Йонас
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Сантамария Батист
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Омари Вармед
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Траоре Амари
|2
|0
|Мелинг Биргер
|2
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Докю Жереми
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
13
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
6
55%
4
31%
76-90
Пропущено
19
9
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
3
33%
31-45
5
26%
2
22%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
5
26%
3
33%
76-90
Забито
7
18
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
1
14%
2
11%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
4
57%
4
22%
31-45
1
14%
5
28%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Пропущено
16
6
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
33%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
38%
1
17%
61-75
3
19%
1
17%
76-90
Забито
18
31
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
1
6%
3
10%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
5
28%
6
19%
31-45
1
6%
7
23%
46-60
3
17%
2
6%
61-75
6
33%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
35
15
14 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 10
3
9%
0
0%
1-15
6
17%
2
13%
16-30
5
14%
5
33%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
7
20%
2
13%
61-75
8
23%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2
Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1
Ренн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0
Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 16
|42
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|32 - 14
|31
|3.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 12
|27
|5.
|Ланс
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 23
|27
|6.
|Монако
|1:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 20
|26
|7.
|Брест
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 23
|24
|8.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 24
|24
|9.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 23
|23
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|23 - 21
|23
|11.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|31 - 22
|23
|12.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|18 - 19
|20
|14.
|Нант
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|15.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 25
|16
|16.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 25
|16
|17.
|Клермон
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 31
|15
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 37
|12
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 10
|15
|7.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|Монако
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|9.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|11.
|Анже
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|12.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|13.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|14.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|16.
|Клермон
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|2.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|6.
|Ланс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|7.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|8.
|Реймс
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|9.
|Анже
|0:0 Заявка
|9
|1
|7
|1
|11 - 10
|10
|10.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|12.
|Метц
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|13.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|14.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|15.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|16.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|18.
|Клермон
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
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- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:5 Ренн
Исход игры
Сент-Этьен
23.1% (31)
Ничья
20.1% (27)
Ренн
56.7% (76)
Тотал 2.5
Больше
61.07% (80)
Меньше
38.93% (51)
Обе команды забьют
Да
75.57% (99)
Нет
24.43% (32)
Популярный счёт
1:2 Ренн
37.3% (50)
1:1 Ничья
15.7% (21)
2:1 Сент-Этьен
14.2% (19)
0:1 Ренн
11.9% (16)
1:0 Сент-Этьен
6% (8)
1:3 Ренн
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Ренн
1.5% (2)
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