Корнер подали сейчас футболисты "Метца" у ворот соперник, но дело закончилось тем, что Лукас Жан сфолил в атаке против соперника.

Лукас Жан явно нарушал правила против соперника, прихватывая того руками. Рефери не показал виновнику эпизода желтую карточку, хотя мог это сделать.

Булая, вроде как, на ударную позицию вышел, и с 15-ти метров попытался поразить ворота соперника. Мяч полетел левее "девятки". Было опасно!

В спокойно темпе играет "Монако". Все под контролем коллектива Ковача. А вот соперник никак не может найти ключики к воротам монегасков.

Слишком уж сильный удар по воротам соперника Пажо нанес. Головой игрок пробил намного выше цели, хотя позиция у него была убойной.

17' Диопа и Боаду поочередно снесли с ног сейчас игроки "Метца". Рефери после большой паузы все-таки определил нарушение правил против игроков "Монако".

16' Определяют судьи положение "вне игры" у Фолланда, причем с заминкой, чем вызывают бурю негодований со стороны стадиона.

14' Явно в спину Фолланда толкали соперники, но почему-то рефери не стал фиксировать нарушение правил в этой ситуации. Уж Кевин симулировать не будет.

13' Боаду оказался сейчас на газоне. Должен был, по мнению фанатов "Монако", указать на "точку" судья, но принял он сторону гостей. И правильно сделал!

12' Нгетт нанес удар по воротам соперника, но мяч полетел слишком высоко, уйдя за пределы футбольного поля. Не было тут рикошета от ноги защитника.

10' Первый в матче угловой удар подали футболисты "Монако". Последовала подача от Диопа на ближней штанге - там были только защитники "Метца". Будет повторный корнер.

9' Слишком много фолов себе позволяет Мартинш. В районе центрального круга за футболку он схватил соперника. В итоге фол зафиксировали судьи.

8' Еще одна подача Мартинша прилетает в руки голкиперу "Метца". "Монако" пытается своей активностью знатно подавить своего соперника. Пока получается.

6' Мартинша сейчас уронили на газон соперники, но рефери определил нарушение правил со стороны Желсона. Весьма и весьма странное решение судьи.

5' Такое ощущение, что визуально монегаски спокойны. Ковач также не подает вида, что его команда смогла забить гол. Все в штатном режиме происходит.

4' <iФутболисты "Монако" предстали сегодня на поле в красно-белых цветах, в то время, как игроки "Метца" вышли на футбольный газон в черном обмундировании.

2' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИОП! 1:0!

Открывает счет "Монако"! Поборолись за мяч на чужой половине поля хозяева. Мяч дошел до Диопа, который нанес удар по воротам соперника, и мяч оказался в сетке.