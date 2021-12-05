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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Метц
0'
1:0
2' Гол
Диоп Софьян
24'
16
Нюбель
Александр
19
Сидибе
Джибриль
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
14
Якобс
Исмаил
8
Чуамени
Орельен
11
Лукас
Жан
37
Диоп
Софьян
31
Фолланд
Кевин
7
Желсон
Мартиньш
9
Боаду
Мирон
16
Укиджа
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
5
Жемерсон
де
Жесус
18
Сентонз
Фабьен
8
Траоре
Бубакар
14
Пажо
Венсан
17
Делен
Тома
11
Нгетте
Опа
10
Булая
Фарид
7
Ньяне
Ибраима
Монако
4-2-3-1
Метц
3-4-2-1

Ход матча

2'
Диоп Софьян
(Желсон Мартиньш)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

История личных встреч

Монако
Метц

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

14 матчей

78.6%
21.4%
11 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
3:0
К
1:3
Л1
3:1
Л1
0:1
Л1
5:0
Л1
0:7
Л1
2:0
Л1
0:1
Л2
0:2
Л2
0:2
Л1
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 8 (4) 0.47
Диоп Софьян 5 0.29
Фолланд Кевин 3 0.18
Желсон Мартиньш 2 0.12
Головин Александр 2 0.12
Боаду Мирон 1 0.06
Дисаси Аксель 1 0.06
Дьятта Крепен 1 0.06
Чуамени Орельен 1 0.06
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.24
Сентонз Фабьен 4 0.24
Нгетте Опа 2 0.12
Булая Фарид 2 0.12
Бронн Дилан 1 0.06
Ньяне Ибраима 1 (1) 0.06
Юдоль Матьё 1 0.06
Маига Хабиб 1 0.06
Куяте Кики 1 0.06
Гуйе Ламин 0 0
Делен Тома 0 0
Сарр Пап 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фолланд Кевин 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Диоп Софьян 4 0
Сидибе Джибриль 3 0
Чуамени Орельен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Фофана Юссуф 3 0
Головин Александр 1 1
Марипан Гильермо 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Агилар Рубен 1 0
Кайо Энрике 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 6 1
Маига Хабиб 5 0
Куяте Кики 3 1
Сарр Пап 4 0
Сентонз Фабьен 3 0
Жемерсон де Жесус 1 1
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Пажо Венсан 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Яде Папа Ндиага 2 0
Булая Фарид 0 1
Вагнер да Силва 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Мбенге Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
15%
2
25%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
20%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
0
0%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
4
40%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
18
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
4
22%
16-30
1
13%
5
28%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
2
25%
4
22%
76-90

Забито

25
18
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
8%
4
22%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
6
24%
7
39%
31-45
5
20%
3
17%
46-60
4
16%
3
17%
61-75
4
16%
0
0%
76-90

Пропущено

18
33
8 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
3
17%
5
15%
1-15
1
6%
6
18%
16-30
4
22%
7
21%
31-45
4
22%
5
15%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
4
22%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2
Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2
Метц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1
Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн Заявка 17 9 4 4 32 - 14 31
3. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4. Ницца Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
5. Ланс Заявка 17 7 6 4 30 - 23 27
6. Монако 1:0 Заявка 17 7 5 5 24 - 20 26
7. Брест Заявка 17 6 6 5 25 - 23 24
8. Лилль Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
9. Монпелье 0:0 Заявка 17 6 5 6 24 - 23 23
10. Анже 0:0 Заявка 17 5 8 4 23 - 21 23
11. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
12. Лион Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
13. Реймс 0:0 Заявка 17 4 8 5 18 - 19 20
14. Нант 0:0 Заявка 17 5 5 7 20 - 21 20
15. Труа Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16. Лорьян 0:0 Заявка 17 3 7 7 13 - 25 16
17. Клермон 0:0 Заявка 17 3 6 8 19 - 31 15
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 17 2 6 9 17 - 37 12
20. Метц 0:1 Заявка 17 2 6 9 18 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
5. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Лилль Заявка 8 4 3 1 11 - 10 15
7. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
8. Монако 1:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
9. Монпелье 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
10. Нант 0:0 Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
11. Анже 0:0 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
12. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
13. Лорьян 0:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
14. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Реймс 0:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
16. Клермон 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
18. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц 0:1 Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
5. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
6. Ланс Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
7. Монако 1:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
8. Реймс 0:0 Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
9. Анже 0:0 Заявка 9 1 7 1 11 - 10 10
10. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
11. Монпелье 0:0 Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц 0:1 Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
13. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Нант 0:0 Заявка 9 1 4 4 9 - 13 7
15. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
16. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
17. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
18. Клермон 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
19. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
20. Лорьян 0:0 Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 24'
    Слишком уж сильный удар по воротам соперника Пажо нанес. Головой игрок пробил намного выше цели, хотя позиция у него была убойной.
  • 22'
    В спокойно темпе играет "Монако". Все под контролем коллектива Ковача. А вот соперник никак не может найти ключики к воротам монегасков.
  • 21'
    Булая, вроде как, на ударную позицию вышел, и с 15-ти метров попытался поразить ворота соперника. Мяч полетел левее "девятки". Было опасно!
  • Фол, нарушение
    20'
    Лукас Жан явно нарушал правила против соперника, прихватывая того руками. Рефери не показал виновнику эпизода желтую карточку, хотя мог это сделать.
  • Угловой
    18'
    Корнер подали сейчас футболисты "Метца" у ворот соперник, но дело закончилось тем, что Лукас Жан сфолил в атаке против соперника.
  • Фол, нарушение
    17'
    Диопа и Боаду поочередно снесли с ног сейчас игроки "Метца". Рефери после большой паузы все-таки определил нарушение правил против игроков "Монако".
  • Офсайд
    16'
    Определяют судьи положение "вне игры" у Фолланда, причем с заминкой, чем вызывают бурю негодований со стороны стадиона.
  • 14'
    Явно в спину Фолланда толкали соперники, но почему-то рефери не стал фиксировать нарушение правил в этой ситуации. Уж Кевин симулировать не будет.
  • Судья
    13'
    Боаду оказался сейчас на газоне. Должен был, по мнению фанатов "Монако", указать на "точку" судья, но принял он сторону гостей. И правильно сделал!
  • 12'
    Нгетт нанес удар по воротам соперника, но мяч полетел слишком высоко, уйдя за пределы футбольного поля. Не было тут рикошета от ноги защитника.
  • Угловой
    10'
    Первый в матче угловой удар подали футболисты "Монако". Последовала подача от Диопа на ближней штанге - там были только защитники  "Метца". Будет повторный корнер.
  • Фол, нарушение
    9'
    Слишком много фолов себе позволяет Мартинш. В районе центрального круга за футболку он схватил соперника. В итоге фол зафиксировали судьи.
  • 8'
    Еще одна подача Мартинша прилетает в руки голкиперу "Метца". "Монако" пытается своей активностью знатно подавить своего соперника. Пока получается.
  • 6'
    Мартинша сейчас уронили на газон соперники, но рефери определил нарушение правил со стороны Желсона. Весьма и весьма странное решение судьи.
  • 5'
    Такое ощущение, что визуально монегаски спокойны. Ковач также не подает вида, что его команда смогла забить гол. Все в штатном режиме происходит.
  • 4'
    <iФутболисты "Монако" предстали сегодня на поле в красно-белых цветах, в то время, как игроки "Метца" вышли на футбольный газон в черном обмундировании.
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИОП! 1:0!
    Открывает счет "Монако"! Поборолись за мяч на чужой половине поля хозяева. Мяч дошел до Диопа, который нанес удар по воротам соперника, и мяч оказался в сетке.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Монако со свистком арбитра стартовала! Хозяева нанесли первый удар по мячу. Поехали!
  • Первый тайм
  • 24'
    Булая Фарид мяч отрикошетил от ворот
  • 24'
    Бронн Дилан из команды Метц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 23'
    Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    23'
    Исмаил Якобс из команды Монако заходит слишком далеко, он валит Сентонз Фабьен.
  • 22'
    Монако выполняет удар от ворот.
  • 22'
    Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Дисаси Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Монако: 59%, Метц: 41%.
  • 20'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Лукас Жан задерживает мяч рукой
  • 18'
    Нгетте Опа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Диоп Софьян из команды Монако подал угловой справа.
  • 18'
    Делен Тома предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Боаду Мирон из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 17'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    16'
    Ньяне Ибраима из команды Метц в офсайде
  • Фол, нарушение
    16'
    Фолланд Кевин наказан за толчок Куяте Кики
  • 16'
    Чуамени Орельен из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Исмаил Якобс из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Диоп Софьян из команды Монако делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    15'
    Бронн Дилан наказан за толчок Фолланд Кевин
  • 15'
    Контроль мяча: Монако: 57%, Метц: 43%.
  • 14'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 13'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • 13'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 13'
    Игрок Боаду Мирон из команды Монако неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 13'
    Желсон Мартинш из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Монако пытается что-то создать.
  • 12'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Траоре Бубакар из команды Метц делает пас партнеру.
  • 11'
    Жемерсон де Жесус из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Исмаил Якобс из команды Монако поставил подножку. Пострадал Нгетте Опа
  • 10'
    Контроль мяча: Монако: 62%, Метц: 38%.
  • 10'
    Желсон Мартинш нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Диоп Софьян из команды Монако подал угловой справа.
  • 10'
    Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    9'
    Диоп Софьян из команды Монако подал угловой справа.
  • 9'
    Жемерсон де Жесус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Монако пытается что-то создать.
  • 9'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Диоп Софьян из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Монако начинает контратаку
  • 8'
    Метц пытается что-то создать.
  • 7'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Метц пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Монако: 74%, Метц: 26%.
  • 4'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Желсон Мартинш сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Диоп Софьян забивает с правой ноги!
  • 2'
    Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Укиджа Александр ошибается в защите.
  • 2'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 1'
    Фолланд Кевин из команды Монако навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Монако начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Монако 1:0 Метц онлайн


Прогнозы на матч Монако 1:0 Метц

Исход игры
Монако
94.2% (131)
Ничья
3.6% (5)
Метц
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.87% (65)
Меньше
51.13% (68)
Обе команды забьют
Да
47.37% (63)
Нет
52.63% (70)
Популярный счёт
2:0 Монако
38.1% (53)
2:1 Монако
28.1% (39)
3:1 Монако
12.9% (18)
1:0 Монако
9.4% (13)
3:0 Монако
2.2% (3)
3:2 Монако
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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