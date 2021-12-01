Франция: Лига 1 2021-2022
История личных встреч
Монако
Метц
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
14 матчей
78.6%
21.4%
11 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|8 (4)
|0.5
|Диоп Софьян
|4
|0.25
|Фолланд Кевин
|3
|0.19
|Головин Александр
|2
|0.13
|Желсон Мартиньш
|2
|0.13
|Боаду Мирон
|1
|0.06
|Дисаси Аксель
|1
|0.06
|Дьятта Крепен
|1
|0.06
|Чуамени Орельен
|1
|0.06
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|4
|0.25
|Сентонз Фабьен
|4
|0.25
|Нгетте Опа
|2
|0.13
|Булая Фарид
|2
|0.13
|Бронн Дилан
|1
|0.06
|Ньяне Ибраима
|1 (1)
|0.06
|Юдоль Матьё
|1
|0.06
|Маига Хабиб
|1
|0.06
|Куяте Кики
|1
|0.06
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Сарр Пап
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фолланд Кевин
|5
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Диоп Софьян
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|Чуамени Орельен
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Марипан Гильермо
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Кайо Энрике
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|6
|1
|Маига Хабиб
|5
|0
|Куяте Кики
|3
|1
|Сарр Пап
|4
|0
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|1
|Укиджа Александр
|2
|0
|Де Превиль Николя
|2
|0
|Пажо Венсан
|2
|0
|Н'Дорам Кевин
|2
|0
|Яде Папа Ндиага
|2
|0
|Булая Фарид
|0
|1
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньяне Ибраима
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
|Мбенге Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
15%
2
25%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
20%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
0
0%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
4
40%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
18
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
4
22%
16-30
1
13%
5
28%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
2
25%
4
22%
76-90
Забито
25
18
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
8%
4
22%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
6
24%
7
39%
31-45
5
20%
3
17%
46-60
4
16%
3
17%
61-75
4
16%
0
0%
76-90
Пропущено
18
33
8 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
3
17%
5
15%
1-15
1
6%
6
18%
16-30
4
22%
7
21%
31-45
4
22%
5
15%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
4
22%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2
Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2
Метц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1
Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 15
|41
|2.
|Марсель
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 13
|29
|3.
|Ренн
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|4.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 12
|27
|5.
|Ланс
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|29 - 22
|26
|6.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|31 - 22
|23
|7.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|8.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 23
|22
|10.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 21
|22
|11.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|12.
|Лилль
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 23
|21
|13.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
|14.
|Нант
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 21
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 25
|15
|17.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 31
|14
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 32
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|18 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|5.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Нант
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|11.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|13.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|14.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|16.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|12.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|13.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|14.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|19.
|Клермон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
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Прогнозы на матч Монако - Метц
Исход игры
Монако
95.3% (41)
Ничья
4.7% (2)
Метц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.78% (20)
Меньше
51.22% (21)
Обе команды забьют
Да
48.78% (20)
Нет
51.22% (21)
Популярный счёт
2:0 Монако
39.5% (17)
2:1 Монако
30.2% (13)
3:1 Монако
14% (6)
1:0 Монако
9.3% (4)
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