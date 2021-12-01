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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
 
Позже

Стадион:
Метц

История личных встреч

Монако
Метц

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

14 матчей

78.6%
21.4%
11 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
3:0
К
1:3
Л1
3:1
Л1
0:1
Л1
5:0
Л1
0:7
Л1
2:0
Л1
0:1
Л2
0:2
Л2
0:2
Л1
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 8 (4) 0.5
Диоп Софьян 4 0.25
Фолланд Кевин 3 0.19
Головин Александр 2 0.13
Желсон Мартиньш 2 0.13
Боаду Мирон 1 0.06
Дисаси Аксель 1 0.06
Дьятта Крепен 1 0.06
Чуамени Орельен 1 0.06
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.25
Сентонз Фабьен 4 0.25
Нгетте Опа 2 0.13
Булая Фарид 2 0.13
Бронн Дилан 1 0.06
Ньяне Ибраима 1 (1) 0.06
Юдоль Матьё 1 0.06
Маига Хабиб 1 0.06
Куяте Кики 1 0.06
Гуйе Ламин 0 0
Делен Тома 0 0
Сарр Пап 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фолланд Кевин 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Диоп Софьян 4 0
Сидибе Джибриль 3 0
Чуамени Орельен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Фофана Юссуф 3 0
Головин Александр 1 1
Марипан Гильермо 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Агилар Рубен 1 0
Кайо Энрике 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 6 1
Маига Хабиб 5 0
Куяте Кики 3 1
Сарр Пап 4 0
Сентонз Фабьен 3 0
Жемерсон де Жесус 1 1
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Пажо Венсан 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Яде Папа Ндиага 2 0
Булая Фарид 0 1
Вагнер да Силва 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Мбенге Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
15%
2
25%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
20%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
0
0%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
4
40%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
18
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
4
22%
16-30
1
13%
5
28%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
2
25%
4
22%
76-90

Забито

25
18
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
8%
4
22%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
6
24%
7
39%
31-45
5
20%
3
17%
46-60
4
16%
3
17%
61-75
4
16%
0
0%
76-90

Пропущено

18
33
8 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
3
17%
5
15%
1-15
1
6%
6
18%
16-30
4
22%
7
21%
31-45
4
22%
5
15%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
4
22%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2
Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2
Метц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1
Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 2 1 35 - 15 41
2. Марсель Заявка 15 8 5 2 22 - 13 29
3. Ренн Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
4. Ницца Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
5. Ланс Заявка 16 7 5 4 29 - 22 26
6. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
7. Монако Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
8. Лион Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
9. Монпелье Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
10. Анже Заявка 16 5 7 4 23 - 21 22
11. Брест Заявка 16 5 6 5 23 - 22 21
12. Лилль Заявка 16 5 6 5 21 - 23 21
13. Реймс Заявка 16 4 7 5 18 - 19 19
14. Нант Заявка 16 5 4 7 20 - 21 19
15. Труа Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Лорьян Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Клермон Заявка 16 3 5 8 19 - 31 14
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 16 2 6 8 17 - 32 12
20. Метц Заявка 16 2 6 8 18 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
5. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
7. Монпелье Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
11. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
12. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
13. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
14. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Ланс Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
7. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
8. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9. Брест Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
11. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
13. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Труа Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Метц от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2021, осталось 2 дня 12 часов 29 минут.

    Главный судья: Bastien Dechepy

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Монако 95.3% (41)
    X 4.7% (2)
    Метц 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Метц
    1.42
    5.22
    9.52
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Монако - Метц онлайн


    Прогнозы на матч Монако - Метц

    Исход игры
    Монако
    95.3% (41)
    Ничья
    4.7% (2)
    Метц
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.78% (20)
    Меньше
    51.22% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    48.78% (20)
    Нет
    51.22% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    39.5% (17)
    2:1 Монако
    30.2% (13)
    3:1 Монако
    14% (6)
    1:0 Монако
    9.3% (4)
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