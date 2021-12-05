Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Стад Огюст Делон
2
Фас
Ваут
32
Фокет
Томас
26
Лопи
Дион
14
Бериша
Валон
20
Кеббаль
Илан
22
Экитик
Юго
24
Ромен
Тома
11
Кабо
Джимми
18
Унаи
Аззедин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
32 Фокет ТомасПолузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеббаль ИланНападающий
-
22 Экитик ЮгоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
28 Локо БанзузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ромен ТомаЗащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
История личных встреч
Реймс
Анже
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|6
|0.35
|Фас Ваут
|2
|0.12
|Кассама Морету
|2
|0.12
|Кеббаль Илан
|1
|0.06
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.06
|Конан Гислен
|1
|0.06
|Абдельамид Юнис
|1
|0.06
|Фокет Томас
|1
|0.06
|Манетси Маршал
|1
|0.06
|Локо Банзузи
|1
|0.06
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.06
|Туре Эль Билал
|0
|0
|Бериша Валон
|0
|0
|Матусива Азор
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|4 (1)
|0.24
|Мангани Тома
|4 (3)
|0.24
|Траоре Исмаэль
|3
|0.18
|Фюльжени Анжело
|2
|0.12
|Баокен Стефан
|2
|0.12
|Ромен Тома
|2
|0.12
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.12
|Унаи Аззедин
|2
|0.12
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|6
|1
|Гарсия Оскар
|4
|1
|Матусива Азор
|4
|0
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|Манетси Маршал
|3
|0
|Экитик Юго
|1
|1
|Фокет Томас
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Локо Банзузи
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангани Тома
|4
|0
|Думбия Сулейман
|3
|0
|Фюльжени Анжело
|3
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Ромен Тома
|2
|0
|Буфаль Софьян
|2
|0
|Менди Батиста
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
3
27%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
38%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
20%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
1
10%
3
30%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
9%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
3
27%
2
15%
76-90
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
4
22%
1
5%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
4
22%
6
29%
76-90
Пропущено
19
23
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
11%
4
17%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
6
32%
1
4%
31-45
1
5%
6
26%
46-60
6
32%
4
17%
61-75
3
16%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0
Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0
Анже
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1
Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 16
|42
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|32 - 14
|31
|3.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 12
|27
|5.
|Ланс
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 23
|27
|6.
|Монако
|1:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 20
|26
|7.
|Брест
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 23
|24
|8.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 24
|24
|9.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 23
|23
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|23 - 21
|23
|11.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|31 - 22
|23
|12.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|18 - 19
|20
|14.
|Нант
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|15.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 25
|16
|16.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 25
|16
|17.
|Клермон
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 31
|15
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 37
|12
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 10
|15
|7.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|Монако
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|9.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|11.
|Анже
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|12.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|13.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|14.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|16.
|Клермон
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|2.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|6.
|Ланс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|7.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|8.
|Реймс
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|9.
|Анже
|0:0 Заявка
|9
|1
|7
|1
|11 - 10
|10
|10.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|12.
|Метц
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|13.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|14.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|15.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|16.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|18.
|Клермон
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
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Прогнозы на матч Реймс 0:0 Анже
Исход игры
Реймс
43.7% (59)
Ничья
50.4% (68)
Анже
5.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
27.82% (37)
Меньше
72.18% (96)
Обе команды забьют
Да
71.43% (95)
Нет
28.57% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43% (58)
2:1 Реймс
18.5% (25)
1:0 Реймс
17.8% (24)
2:0 Реймс
5.9% (8)
2:2 Ничья
3.7% (5)
1:2 Анже
3.7% (5)
0:0 Ничья
3% (4)
0:1 Анже
1.5% (2)
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