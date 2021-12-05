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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Анже
0' 24'
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
32
Фокет
Томас
26
Лопи
Дион
21
Матусива
Азор
14
Бериша
Валон
3
Конан
Гислен
20
Кеббаль
Илан
22
Экитик
Юго
30
Петкович
Даниель
6
Эбосс
Энцо
8
Траоре
Исмаэль
24
Ромен
Тома
11
Кабо
Джимми
10
Фюльжени
Анжело
2
Менди
Батиста
18
Унаи
Аззедин
3
Думбия
Сулейман
7
Буфаль
Софьян
19
Баокен
Стефан
Реймс
3-5-2
Анже
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

История личных встреч

Реймс
Анже

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:4
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:0
Л2
3:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
2:0
Л2
0:0
Л2
3:1
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 6 0.35
Фас Ваут 2 0.12
Кассама Морету 2 0.12
Кеббаль Илан 1 0.06
Флипс Алексис 1 (1) 0.06
Конан Гислен 1 0.06
Абдельамид Юнис 1 0.06
Фокет Томас 1 0.06
Манетси Маршал 1 0.06
Локо Банзузи 1 0.06
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.06
Туре Эль Билал 0 0
Бериша Валон 0 0
Матусива Азор 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 4 (1) 0.24
Мангани Тома 4 (3) 0.24
Траоре Исмаэль 3 0.18
Фюльжени Анжело 2 0.12
Баокен Стефан 2 0.12
Ромен Тома 2 0.12
Чо Мохамед-Али 2 0.12
Унаи Аззедин 2 0.12
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 6 1
Гарсия Оскар 4 1
Матусива Азор 4 0
Абдельамид Юнис 3 0
Манетси Маршал 3 0
Экитик Юго 1 1
Фокет Томас 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Фас Ваут 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Локо Банзузи 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангани Тома 4 0
Думбия Сулейман 3 0
Фюльжени Анжело 3 0
Кабо Джимми 2 0
Ромен Тома 2 0
Буфаль Софьян 2 0
Менди Батиста 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Капель Пьеррик 1 0
Петкович Даниель 1 0
Таиби Ванисс 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
3
27%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
38%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
20%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
1
10%
3
30%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
9%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
4
22%
1
5%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
4
22%
6
29%
76-90

Пропущено

19
23
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
11%
4
17%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
6
32%
1
4%
31-45
1
5%
6
26%
46-60
6
32%
4
17%
61-75
3
16%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0
Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0
Анже
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1
Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн Заявка 17 9 4 4 32 - 14 31
3. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4. Ницца Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
5. Ланс Заявка 17 7 6 4 30 - 23 27
6. Монако 1:0 Заявка 17 7 5 5 24 - 20 26
7. Брест Заявка 17 6 6 5 25 - 23 24
8. Лилль Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
9. Монпелье 0:0 Заявка 17 6 5 6 24 - 23 23
10. Анже 0:0 Заявка 17 5 8 4 23 - 21 23
11. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
12. Лион Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
13. Реймс 0:0 Заявка 17 4 8 5 18 - 19 20
14. Нант 0:0 Заявка 17 5 5 7 20 - 21 20
15. Труа Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16. Лорьян 0:0 Заявка 17 3 7 7 13 - 25 16
17. Клермон 0:0 Заявка 17 3 6 8 19 - 31 15
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 17 2 6 9 17 - 37 12
20. Метц 0:1 Заявка 17 2 6 9 18 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
5. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Лилль Заявка 8 4 3 1 11 - 10 15
7. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
8. Монако 1:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
9. Монпелье 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
10. Нант 0:0 Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
11. Анже 0:0 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
12. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
13. Лорьян 0:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
14. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Реймс 0:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
16. Клермон 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
18. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц 0:1 Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
5. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
6. Ланс Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
7. Монако 1:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
8. Реймс 0:0 Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
9. Анже 0:0 Заявка 9 1 7 1 11 - 10 10
10. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
11. Монпелье 0:0 Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц 0:1 Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
13. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Нант 0:0 Заявка 9 1 4 4 9 - 13 7
15. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
16. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
17. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
18. Клермон 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
19. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
20. Лорьян 0:0 Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 25'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Реймс: 45%, Анже: 55%.
  • 24'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 23'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Анже контролирует мяч.
  • 23'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    21'
    Фюльжени Анжело из команды Анже в офсайде
  • 21'
    Анже пытается что-то создать.
  • 21'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    21'
    Буфаль Софьян из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
  • 21'
    Фас Ваут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 21'
    Баокен Стефан из команды Анже нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 20'
    Контроль мяча: Реймс: 44%, Анже: 56%.
  • Угловой
    20'
    Буфаль Софьян из команды Анже подал угловой справа.
  • 20'
    Гравильон Эндрю предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 19'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Анже пытается что-то создать.
  • 19'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Илан Кеббал наказан за толчок Кабо Джимми
  • 18'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Матч возобновлен
  • 18'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 17'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 17'
    Эбосс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    17'
    Менди Батиста из команды Анже опасно и грубо сыграл. Бериша Валон пострадал.
  • 15'
    Анже контролирует мяч.
  • 15'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Бериша Валон из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    15'
    Матусива Азор из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
  • 15'
    Контроль мяча: Реймс: 44%, Анже: 56%.
  • 15'
    Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Фокет Томас из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 15'
    Лопи Дион из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 14'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Эбосс Энцо задерживает мяч рукой
  • 13'
    Фюльжени Анжело из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Фюльжени Анжело из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 12'
    Анже начинает контратаку
  • 12'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Анже контролирует мяч.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 10'
    Контроль мяча: Реймс: 49%, Анже: 51%.
  • 10'
    Как он промахнулся? Баокен Стефан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 10'
    Райкович Предраг ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    10'
    Баокен Стефан из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Гравильон Эндрю.
  • 10'
    Контроль мяча: Реймс: 49%, Анже: 51%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Гравильон Эндрю из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Фюльжени Анжело
  • 9'
    Анже контролирует мяч.
  • 8'
    Игрок Илан Кеббал из команды Реймс выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.
  • 8'
    Реймс контролирует мяч.
  • 7'
    Хорошую попытку сделал Матусива Азор. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 7'
    Плохо сыграл Аззеддин Унахи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 7'
    Лопи Дион из команды Реймс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    7'
    Бериша Валон из команды Реймс подал угловой справа.
  • 6'
    Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Фокет Томас делает длинную передачу вперед
  • 6'
    Реймс контролирует мяч.
  • 6'
    Менди Батиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Бериша Валон из команды Реймс подал угловой справа.
  • 6'
    Менди Батиста предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    5'
    Бериша Валон из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
  • 5'
    Контроль мяча: Реймс: 50%, Анже: 50%.
  • 5'
    Эбосс Энцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Конан Гислен из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 5'
    Конан Гислен из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Реймс контролирует мяч.
  • 4'
    Илан Кеббал из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 4'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 3'
    Анже пытается что-то создать.
  • 3'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Баокен Стефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Реймс 43.5% (57)
X 51.1% (67)
Анже 5.3% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Анже
2.55
3.12
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реймс 0:0 Анже онлайн


Прогнозы на матч Реймс 0:0 Анже

Исход игры
Реймс
43.7% (59)
Ничья
50.4% (68)
Анже
5.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
27.82% (37)
Меньше
72.18% (96)
Обе команды забьют
Да
71.43% (95)
Нет
28.57% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43% (58)
2:1 Реймс
18.5% (25)
1:0 Реймс
17.8% (24)
2:0 Реймс
5.9% (8)
2:2 Ничья
3.7% (5)
1:2 Анже
3.7% (5)
0:0 Ничья
3% (4)
0:1 Анже
1.5% (2)
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