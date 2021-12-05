Первый тайм

25' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Анже выполняет удар от ворот.

23' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Фас Ваут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Гравильон Эндрю предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Илан Кеббал наказан за толчок Кабо Джимми

18' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Эбосс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Реймс выполняет удар от ворот.

11' Удар от ворот произведет Реймс

10' Как он промахнулся? Баокен Стефан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

8' Игрок Илан Кеббал из команды Реймс выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

7' Хорошую попытку сделал Матусива Азор . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Плохо сыграл Аззеддин Унахи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

7' Лопи Дион из команды Реймс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Менди Батиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Менди Батиста предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

5' Эбосс Энцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Илан Кеббал из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Реймс выполняет удар от ворот.

2' Баокен Стефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Анже начинает с центра поля