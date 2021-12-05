ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Илан Кеббал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Реймс выполняет удар от ворот.

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Кабо Джимми получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Кабо Джимми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Кабо Джимми из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

43' Фокет Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Анже выполняет удар от ворот.

42' Илан Кеббал из команды Реймс подал угловой слева.

42' Эбосс Энцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Реймс

41' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Траоре Исмаэль получил желтую карточку от судьи

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Реймс

38' Какой промах! Фюльжени Анжело имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

37' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Баокен Стефан нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.

30' Лопи Дион получил желтую карточку от судьи

29' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Бериша Валон получил желтую карточку от судьи

26' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Менди Батиста из команды Анже

26' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

26' Илан Кеббал из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

25' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Анже выполняет удар от ворот.

23' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Буфаль Софьян нанес удар, мяч был парирован, но Предраг Райкович не удержал его в руках.

21' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Фас Ваут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Гравильон Эндрю предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Илан Кеббал наказан за толчок Кабо Джимми

18' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Эбосс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Реймс выполняет удар от ворот.

11' Удар от ворот произведет Реймс

10' Как он промахнулся? Баокен Стефан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

8' Игрок Илан Кеббал из команды Реймс выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

7' Хорошую попытку сделал Матусива Азор . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Плохо сыграл Аззеддин Унахи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

7' Лопи Дион из команды Реймс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Менди Батиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Менди Батиста предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

5' Эбосс Энцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Илан Кеббал из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Реймс выполняет удар от ворот.

2' Баокен Стефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Анже начинает с центра поля