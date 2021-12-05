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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
1:2
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
27' Желтая карточка
Бериша Валон
30' Желтая карточка
Лопи Дион
33' Желтая карточка
Буфаль Софьян
35' Вторая желтая карточка
Бериша Валон
39' Желтая карточка
Траоре Исмаэль
48' Желтая карточка
Матусива Азор
0:1
49' Пенальти
Буфаль Софьян
57' Желтая карточка
Думбия Сулейман
0:1
58' Не забитый пенальти
Экитик Юго
0:2
75' Гол
Фюльжени Анжело
90'+5
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
32
Фокет
Томас
26
Лопи
Дион
21
Матусива
Азор
14
Бериша
Валон
3
Конан
Гислен
20
Кеббаль
Илан
22
Экитик
Юго
30
Петкович
Даниель
6
Эбосс
Энцо
8
Траоре
Исмаэль
24
Ромен
Тома
11
Кабо
Джимми
10
Фюльжени
Анжело
2
Менди
Батиста
18
Унаи
Аззедин
3
Думбия
Сулейман
7
Буфаль
Софьян
19
Баокен
Стефан
Реймс
3-5-2
Анже
3-5-2

Ход матча

27'
Бериша Валон
 
30'
Лопи Дион
 
33'
 
Буфаль Софьян
35'
Бериша Валон
 
39'
 
Траоре Исмаэль
48'
Матусива Азор
 
49'
0:1
Буфаль Софьян
57'
 
Думбия Сулейман
58'
Экитик Юго
0:1
75'
0:2
Фюльжени Анжело
(Буфаль Софьян)
80'
 
Чо Мохамед-Али
Баокен Стефан
80'
Донис Анастасиос
Фокет Томас
 
87'
Флипс Алексис
Гравильон Эндрю
 
88'
Туре Эль Билал
Лопи Дион
 
89'
 
Капель Пьеррик
Думбия Сулейман
89'
 
Бобишон Антонен
Буфаль Софьян

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

История личных встреч

Реймс
Анже

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:4
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:0
Л2
3:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
2:0
Л2
0:0
Л2
3:1
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 6 0.35
Фас Ваут 2 0.12
Кассама Морету 2 0.12
Кеббаль Илан 1 0.06
Флипс Алексис 1 (1) 0.06
Конан Гислен 1 0.06
Абдельамид Юнис 1 0.06
Фокет Томас 1 0.06
Манетси Маршал 1 0.06
Локо Банзузи 1 0.06
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.06
Туре Эль Билал 0 0
Бериша Валон 0 0
Матусива Азор 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 5 (2) 0.29
Мангани Тома 4 (3) 0.24
Фюльжени Анжело 3 0.18
Траоре Исмаэль 3 0.18
Баокен Стефан 2 0.12
Ромен Тома 2 0.12
Чо Мохамед-Али 2 0.12
Унаи Аззедин 2 0.12
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 6 1
Гарсия Оскар 4 1
Матусива Азор 5 0
Абдельамид Юнис 3 0
Манетси Маршал 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Фокет Томас 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Фас Ваут 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Лопи Дион 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Локо Банзузи 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангани Тома 4 0
Думбия Сулейман 4 0
Буфаль Софьян 3 0
Фюльжени Анжело 3 0
Кабо Джимми 2 0
Ромен Тома 2 0
Менди Батиста 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Петкович Даниель 1 0
Таиби Ванисс 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
3
38%
4
31%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
3
30%
3
30%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
20%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
1
10%
3
30%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
9%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Забито

18
23
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
4
22%
1
4%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
4
22%
7
30%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
10%
4
17%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
6
29%
1
4%
31-45
2
10%
6
26%
46-60
6
29%
4
17%
61-75
4
19%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0
Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0
Анже
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1
Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн Заявка 17 9 4 4 32 - 14 31
3. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4. Ницца 0:0 Заявка 17 8 5 4 26 - 12 28
5. Ланс Заявка 17 7 6 4 30 - 23 27
6. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
7. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 23 25
8. Анже Заявка 17 6 7 4 25 - 22 25
9. Брест Заявка 17 6 6 5 25 - 23 24
10. Лилль Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
11. Страсбург 0:0 Заявка 17 6 6 5 31 - 22 24
12. Лион Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
13. Нант Заявка 17 6 4 7 21 - 21 22
14. Реймс Заявка 17 4 7 6 19 - 21 19
15. Труа Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16. Лорьян Заявка 17 3 6 8 13 - 26 15
17. Клермон Заявка 17 3 5 9 19 - 32 14
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 17 2 6 9 17 - 37 12
20. Метц Заявка 17 2 6 9 18 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург 0:0 Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
6. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7. Лилль Заявка 8 4 3 1 11 - 10 15
8. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
9. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
10. Нант Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
11. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
12. Ницца 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 8 12
13. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
14. Лорьян Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
15. Реймс Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
16. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
18. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца 0:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Анже Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Ланс Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
8. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
9. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
10. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
11. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
12. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
13. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
14. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
15. Страсбург 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
17. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 95'
    Анже заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Реймс: 43%, Анже: 57%.
  • 94'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Реймс контролирует мяч.
  • 93'
    Анже контролирует мяч.
  • 92'
    Капель Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Реймс контролирует мяч.
  • 92'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Абдельамид Юнис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 90'
    Анже начинает контратаку
  • 90'
    Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Контроль мяча: Реймс: 41%, Анже: 59%.
  • 89'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 89'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 89'
    Тактическая замена. Буфаль Софьян уходит с поля и его заменяет Бобишон Антонен
  • 89'
    Тактическая замена. Думбия Сулейман уходит с поля и его заменяет Капель Пьеррик
  • 88'
    Тактическая замена. Лопи Дион уходит с поля и его заменяет Туре Эль Билал
  • 87'
    Тактическая замена. Гравильон Эндрю уходит с поля и его заменяет Флипс Алексис
  • 87'
    Гравильон Эндрю из команды Реймс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 87'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 86'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Матч возобновлен
  • 85'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 85'
    Контроль мяча: Реймс: 40%, Анже: 60%.
  • 85'
    Фюльжени Анжело из команды Анже в офсайде
  • 84'
    Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    84'
    Илан Кеббал из команды Реймс подал угловой справа.
  • 84'
    Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 83'
    Илан Кеббал из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 83'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Анже контролирует мяч.
  • 82'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 82'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Буфаль Софьян из команды Анже сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • Угловой
    82'
    Буфаль Софьян из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
  • 81'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 81'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    81'
    Донис Анастасиос из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Чо Мохамед-Али.
  • 80'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 80'
    Матч возобновлен
  • 80'
    Тактическая замена. Фокет Томас уходит с поля и его заменяет Донис Анастасиос
  • 80'
    Контроль мяча: Реймс: 40%, Анже: 60%.
  • 80'
    Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Чо Мохамед-Али
  • 79'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 79'
    Буфаль Софьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 79'
    Анже пытается что-то создать.
  • 78'
    Анже контролирует мяч.
  • 77'
    Анже контролирует мяч.
  • 77'
    Реймс контролирует мяч.
  • 75'
    Буфаль Софьян сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    75'
    Г О О О О Л - Фюльжени Анжело забивает с левой ноги!
  • 75'
    Буфаль Софьян разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 75'
    Анже пытается что-то создать.
  • 75'
    Анже контролирует мяч.
  • 75'
    Контроль мяча: Реймс: 41%, Анже: 59%.
  • Фол, нарушение
    75'
    Судья сигнализирует, что Кабо Джимми из команды Анже поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
  • 74'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Менди Батиста из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 73'
    Игра в одни ворота сейчас. Анже доминирует и владеет мячом
  • 73'
    Анже пытается что-то создать.
  • 73'
    Думбия Сулейман из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 73'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 73'
    Фюльжени Анжело из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Анже пытается что-то создать.
  • 72'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Абдельамид Юнис из команды Реймс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 72'
    Думбия Сулейман из команды Анже сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 72'
    Анже пытается что-то создать.
  • 71'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    71'
    Судья сигнализирует, что Илан Кеббал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • 71'
    Эбосс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Илан Кеббал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    70'
    Эбосс Энцо наказан за толчок Илан Кеббал
  • 70'
    Контроль мяча: Реймс: 43%, Анже: 57%.
  • 70'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Фюльжени Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    70'
    Судья сигнализирует, что Лопи Дион из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • 69'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Кабо Джимми из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 69'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Матч возобновлен
  • 68'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 68'
    Кабо Джимми из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 67'
    Кабо Джимми из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 67'
    Анже пытается что-то создать.
  • 67'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Реймс контролирует мяч.
  • 66'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Анже пытается что-то создать.
  • 65'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: Реймс: 45%, Анже: 55%.
  • 65'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 65'
    Матч остановлен
  • 63'
    Анже контролирует мяч.
  • 63'
    Реймс контролирует мяч.
  • 62'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    62'
    Судья сигнализирует, что Ромен Тома из команды Анже поставил подножку. Пострадал Экитик Юго
  • 61'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Команда Реймс сравняла счет! Игра продолжается!
  • 60'
    Контроль мяча: Реймс: 45%, Анже: 55%.
  • Описание гола
    60'
    'Г О О О О О Л - Экитик Юго из команды Реймс забивает с пенальти! Он пробил правой. Даниел Петкович был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 59'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 59'
    VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Реймс пробила пенальти.
  • Описание гола
    58'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Экитик Юго из команды Реймс пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
  • Желтая карточка
    57'
    Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    57'
    ПЕНАЛЬТИ - Думбия Сулейман из команды Анже привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Фокет Томас.
  • 57'
    Илан Кеббал из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 57'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 56'
    Матусива Азор нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 56'
    Конан Гислен из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 56'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 56'
    Экитик Юго видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
  • 56'
    Экитик Юго ошибается в защите.
  • 56'
    Экитик Юго из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 56'
    Илан Кеббал разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 56'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Реймс: 45%, Анже: 55%.
  • 55'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 55'
    Конан Гислен из команды Реймс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 54'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 54'
    Анже контролирует мяч.
  • 53'
    Анже контролирует мяч.
  • 53'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 53'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Игрок Илан Кеббал из команды Реймс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 52'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 52'
    Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    52'
    Илан Кеббал из команды Реймс подал угловой справа.
  • 52'
    Фокет Томас из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Матусива Азор
  • 51'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 51'
    Менди Батиста из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    Анже контролирует мяч.
  • 50'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Реймс: 45%, Анже: 55%.
  • 50'
    Команда Анже забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • Описание гола
    49'
    'Г О О О О О Л - Буфаль Софьян из команды Анже забивает с пенальти! Он пробил правой. Предраг Райкович был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • Желтая карточка
    48'
    Матусива Азор получает желтую карточку за игру рукой
  • Фол, нарушение
    48'
    ПЕНАЛЬТИ! - Матусива Азор играет рукой в штрафной! Матусива Азор вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 48'
    Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 48'
    Буфаль Софьян из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 48'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    47'
    Ромен Тома наказан за толчок Экитик Юго
  • 47'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Анже контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: Реймс: 43%, Анже: 57%.
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Анже пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Травма, повреждение
    45'
    Кабо Джимми возвращается на поле.
  • 45'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Реймс: 43%, Анже: 57%.
  • 45'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 45'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    45'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кабо Джимми получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    44'
    Кабо Джимми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 44'
    Кабо Джимми из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • Угловой
    43'
    Буфаль Софьян из команды Анже подал угловой слева.
  • 43'
    Фокет Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 43'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 42'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 42'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 42'
    Шанс! Гравильон Эндрю из команды Реймс пробил головой, но мимо
  • Угловой
    42'
    Илан Кеббал из команды Реймс подал угловой слева.
  • 42'
    Эбосс Энцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 41'
    Фюльжени Анжело нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 41'
    Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Реймс: 43%, Анже: 57%.
  • Желтая карточка
    39'
    Траоре Исмаэль получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    39'
    Траоре Исмаэль из команды Анже опасно и грубо сыграл. Илан Кеббал пострадал.
  • 38'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 38'
    Какой промах! Фюльжени Анжело имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 37'
    Кабо Джимми из команды Анже делает пас партнеру.
  • 37'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 37'
    Матч возобновлен
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Контроль мяча: Реймс: 45%, Анже: 55%.
  • 35'
    УДАЛЕНИЕ! - Бериша Валон удален из-за второго грубого нарушения
  • Фол, нарушение
    35'
    Безумный фол. Бериша Валон грубо играет против соперника. Пострадал Кабо Джимми
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Аззеддин Унахи из команды Анже поставил подножку. Пострадал Матусива Азор
  • 35'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    33'
    Буфаль Софьян из команды Анже получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    33'
    Буфаль Софьян из команды Анже опасно и грубо сыграл. Фокет Томас пострадал.
  • 32'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Баокен Стефан нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.
  • 32'
    Фюльжени Анжело из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Анже пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Реймс: 47%, Анже: 53%.
  • Желтая карточка
    30'
    Лопи Дион получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Лопи Дион из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Аззеддин Унахи
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья свистит. Менди Батиста атаковал сзади соперника. Это Бериша Валон заработал своей команде штрафной
  • 29'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    27'
    Бериша Валон получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Бериша Валон из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • 26'
    Анже контролирует мяч.
  • 26'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 26'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Менди Батиста из команды Анже.
  • 26'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 26'
    Менди Батиста из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 26'
    Илан Кеббал из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 25'
    Конан Гислен из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 25'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Реймс: 45%, Анже: 55%.
  • 24'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 23'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Анже контролирует мяч.
  • 23'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    21'
    Фюльжени Анжело из команды Анже в офсайде
  • 21'
    Буфаль Софьян нанес удар, мяч был парирован, но Предраг Райкович не удержал его в руках.
  • 21'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    21'
    Буфаль Софьян из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
  • 21'
    Фас Ваут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 21'
    Баокен Стефан из команды Анже нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 20'
    Контроль мяча: Реймс: 44%, Анже: 56%.
  • Угловой
    20'
    Буфаль Софьян из команды Анже подал угловой справа.
  • 20'
    Гравильон Эндрю предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 19'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Анже пытается что-то создать.
  • 19'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Илан Кеббал наказан за толчок Кабо Джимми
  • Офсайд
    18'
    Бериша Валон из команды Реймс в офсайде
  • 18'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Матч возобновлен
  • 18'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 17'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 17'
    Эбосс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    17'
    Менди Батиста из команды Анже опасно и грубо сыграл. Бериша Валон пострадал.
  • 15'
    Анже контролирует мяч.
  • 15'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Бериша Валон из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    15'
    Матусива Азор из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
  • 15'
    Контроль мяча: Реймс: 44%, Анже: 56%.
  • 15'
    Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Фокет Томас из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 15'
    Лопи Дион из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 14'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Эбосс Энцо задерживает мяч рукой
  • 13'
    Фюльжени Анжело из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Фюльжени Анжело из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 12'
    Анже начинает контратаку
  • 12'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Анже контролирует мяч.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 10'
    Контроль мяча: Реймс: 49%, Анже: 51%.
  • 10'
    Как он промахнулся? Баокен Стефан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 10'
    Райкович Предраг ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    10'
    Баокен Стефан из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Гравильон Эндрю.
  • 10'
    Контроль мяча: Реймс: 49%, Анже: 51%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Гравильон Эндрю из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Фюльжени Анжело
  • 9'
    Анже контролирует мяч.
  • 8'
    Игрок Илан Кеббал из команды Реймс выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.
  • 8'
    Реймс контролирует мяч.
  • 7'
    Хорошую попытку сделал Матусива Азор. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 7'
    Плохо сыграл Аззеддин Унахи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 7'
    Лопи Дион из команды Реймс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    7'
    Бериша Валон из команды Реймс подал угловой справа.
  • 6'
    Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Фокет Томас делает длинную передачу вперед
  • 6'
    Реймс контролирует мяч.
  • 6'
    Менди Батиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Бериша Валон из команды Реймс подал угловой справа.
  • 6'
    Менди Батиста предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    5'
    Бериша Валон из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
  • 5'
    Контроль мяча: Реймс: 50%, Анже: 50%.
  • 5'
    Эбосс Энцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Конан Гислен из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 5'
    Конан Гислен из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Реймс контролирует мяч.
  • 4'
    Илан Кеббал из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 4'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 3'
    Анже пытается что-то создать.
  • 3'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Баокен Стефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Реймс 43.7% (59)
X 50.4% (68)
Анже 5.9% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Реймс 1:2 Анже онлайн


Прогнозы на матч Реймс 1:2 Анже

Исход игры
Реймс
43.7% (59)
Ничья
50.4% (68)
Анже
5.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
27.82% (37)
Меньше
72.18% (96)
Обе команды забьют
Да
71.43% (95)
Нет
28.57% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43% (58)
2:1 Реймс
18.5% (25)
1:0 Реймс
17.8% (24)
2:0 Реймс
5.9% (8)
1:2 Анже
3.7% (5)
2:2 Ничья
3.7% (5)
0:0 Ничья
3% (4)
0:1 Анже
1.5% (2)
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