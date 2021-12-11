Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Бентелер Арена
10' Желтая карточкаРонштадт Франк
Ход матча
10'
21
Хут
Янник
28
Карльс
Йонас
10
Юстван
Юлиан
11
Михель
Свен
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Карльс ЙонасПолузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Ялчин РобинПолузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Нападающий
-
27 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Зобих ЛассеЗащитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Падерборн
Дармштадт
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|13 (1)
|0.76
|Платте Феликс
|6
|0.35
|Прёгер Кай
|4
|0.24
|Штайперманн Марко
|2
|0.12
|Юстван Юлиан
|1
|0.06
|Шалленберг Рон
|1
|0.06
|Мехлем Марсель
|1
|0.06
|Хеуэр Яннис
|1
|0.06
|Шустер Марко
|0
|0
|Коллинс Джамилу
|0
|0
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
|Овусу Принс-Осеи
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|12 (2)
|0.71
|Пфайффер Лука
|12
|0.71
|Кемпе Тобиас
|2 (1)
|0.12
|Ману Брайдон
|2
|0.12
|Голлер Беньямин
|2
|0.12
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.12
|Хонзак Матиас
|1
|0.06
|Холланд Фабиан
|1
|0.06
|Карич Эмир
|1
|0.06
|Сейдель Аарон
|1
|0.06
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
|Мелем Марвин
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Верфф Яспер
|6
|0
|Михель Свен
|5
|0
|Коллинс Джамилу
|3
|1
|Шалленберг Рон
|3
|0
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Ялчин Робин
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бадер Маттиас
|4
|0
|Гьясула Клаус
|4
|0
|Пфайффер Патрик
|4
|0
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|1
|Зобих Лассе
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Ману Брайдон
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Мюллер Янник
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
18
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
4
22%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
3
30%
5
28%
61-75
3
30%
1
6%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
6
46%
76-90
Забито
19
19
15 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
5
26%
3
16%
1-15
7
37%
3
16%
16-30
3
16%
7
37%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
1
5%
2
11%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
29
37
18 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
5
17%
7
19%
1-15
8
28%
4
11%
16-30
5
17%
10
27%
31-45
3
10%
4
11%
46-60
4
14%
9
24%
61-75
4
14%
3
8%
76-90
Пропущено
19
21
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
6
32%
2
10%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
3
16%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0
Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Аякс - Падерборн 4:1
Дармштадт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4
Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Хайденхайм 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 19
|35
|2.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|38 - 20
|30
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|4.
|Ян
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 26
|28
|5.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|30 - 18
|28
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 20
|27
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 20
|27
|8.
|Гамбург
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|27 - 17
|26
|9.
|Вердер
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 24
|26
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 24
|21
|11.
|Ганновер 96
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|12 - 22
|20
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 22
|19
|13.
|Ганза
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|14.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 23
|19
|15.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 28
|18
|16.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 34
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|18.
|Ингольштадт
|0:1 Заявка
|17
|1
|4
|12
|10 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 5
|24
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|Ян
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|24 - 15
|17
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|23 - 14
|16
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|8.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 9
|14
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|11.
|Ганновер 96
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|12.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 14
|11
|13.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 11
|10
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|0:1 Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
|18.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|4.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|5.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|17 - 14
|12
|6.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|8.
|Ганза
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|9.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 16
|11
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 13
|10
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Ганновер 96
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|15.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4