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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Падерборн
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Дармштадт
0'
10' Желтая карточка
Ронштадт Франк
13'

Ход матча

10'
 
Ронштадт Франк
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Дармштадт
2.65
3.88
2.87
Все Коэффициенты
21
Хут
Янник
2
Хюнемайер
Уве
25
Коррейя
Марсель
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
6
Шустер
Марко
8
Шалленберг
Рон
5
Мехлем
Марсель
28
Карльс
Йонас
10
Юстван
Юлиан
18
Србени
Деннис
11
Михель
Свен
1
Шуэн
Марсель
17
Ронштадт
Франк
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
23
Гьясула
Клаус
18
Хонзак
Матиас
16
Пфайффер
Лука
9
Титц
Филлип
Падерборн
3-4-1-2
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Падерборн
Дармштадт

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
2:3
Б2
0:4
Б2
6:2
Б2
1:0
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 13 (1) 0.76
Платте Феликс 6 0.35
Прёгер Кай 4 0.24
Штайперманн Марко 2 0.12
Юстван Юлиан 1 0.06
Шалленберг Рон 1 0.06
Мехлем Марсель 1 0.06
Хеуэр Яннис 1 0.06
Шустер Марко 0 0
Коллинс Джамилу 0 0
Хюнемайер Уве 0 0
Ялчин Робин 0 0
Овусу Принс-Осеи 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 12 (2) 0.71
Пфайффер Лука 12 0.71
Кемпе Тобиас 2 (1) 0.12
Ману Брайдон 2 0.12
Голлер Беньямин 2 0.12
Шнелльхардт Фабиан 2 0.12
Хонзак Матиас 1 0.06
Холланд Фабиан 1 0.06
Карич Эмир 1 0.06
Сейдель Аарон 1 0.06
Бадер Маттиас 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Мелем Марвин 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Верфф Яспер 6 0
Михель Свен 5 0
Коллинс Джамилу 3 1
Шалленберг Рон 3 0
Хюнемайер Уве 2 0
Ялчин Робин 1 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Платте Феликс 1 0
Карльс Йонас 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Мехлем Марсель 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бадер Маттиас 4 0
Гьясула Клаус 4 0
Пфайффер Патрик 4 0
Кемпе Тобиас 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Берко Эрих 2 0
Титц Филлип 2 0
Ману Брайдон 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Мюллер Янник 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Мелем Марвин 1 0
Челич Неманя 1 0
Голлер Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
18
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
4
22%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
3
30%
5
28%
61-75
3
30%
1
6%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
6
46%
76-90

Забито

19
19
15 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
5
26%
3
16%
1-15
7
37%
3
16%
16-30
3
16%
7
37%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
1
5%
2
11%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

29
37
18 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
5
17%
7
19%
1-15
8
28%
4
11%
16-30
5
17%
10
27%
31-45
3
10%
4
11%
46-60
4
14%
9
24%
61-75
4
14%
3
8%
76-90

Пропущено

19
21
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
6
32%
2
10%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
3
16%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0
Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Аякс - Падерборн 4:1
Дармштадт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4
Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Хайденхайм 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 11 2 3 36 - 19 35
2. Дармштадт 0:0 Заявка 17 9 3 5 38 - 20 30
3. Шальке 04 Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
4. Ян Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
5. Падерборн 0:0 Заявка 17 7 7 3 30 - 18 28
6. Нюрнберг Заявка 17 7 6 4 24 - 20 27
7. Хайденхайм Заявка 16 8 3 5 19 - 20 27
8. Гамбург Заявка 16 6 8 2 27 - 17 26
9. Вердер Заявка 17 7 5 5 28 - 24 26
10. Карлсруэ Заявка 16 5 6 5 26 - 24 21
11. Ганновер 96 1:0 Заявка 17 5 5 7 12 - 22 20
12. Динамо Дрезден Заявка 16 6 1 9 19 - 22 19
13. Ганза Заявка 16 5 4 7 19 - 26 19
14. Фортуна Заявка 16 5 4 7 22 - 23 19
15. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 17 4 6 7 18 - 28 18
16. Зандхаузен 0:0 Заявка 17 3 5 9 17 - 34 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 17 1 4 12 10 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
3. Дармштадт 0:0 Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
4. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
5. Ян Заявка 9 5 2 2 24 - 15 17
6. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 23 - 14 16
7. Динамо Дрезден Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
8. Гамбург Заявка 8 3 5 0 16 - 9 14
9. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
10. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
11. Ганновер 96 1:0 Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
12. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 9 3 2 4 8 - 14 11
13. Падерборн 0:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 11 10
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
15. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт 0:1 Заявка 8 0 3 5 4 - 13 3
18. Зандхаузен 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 0:0 Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
3. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 10 - 8 13
4. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
5. Дармштадт 0:0 Заявка 9 3 3 3 17 - 14 12
6. Гамбург Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
7. Санкт-Паули Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
8. Ганза Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
9. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Зандхаузен 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 16 11
11. Нюрнберг Заявка 8 2 4 2 10 - 13 10
12. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
13. Карлсруэ Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Ганновер 96 1:0 Заявка 9 2 3 4 7 - 15 9
15. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    10'
    Ронштадт Франк получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Дармштадт
2.65
3.88
2.87
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Падерборн 0:0 Дармштадт онлайн


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