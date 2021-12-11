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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Падерборн
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 2924
Дармштадт
0'
10' Желтая карточка
Ронштадт Франк
37' Желтая карточка
Михель Свен
62' Желтая карточка
Гьясула Клаус
66' Желтая карточка
Мехлем Марсель
67' Желтая карточка
Кемпе Тобиас
73' Желтая карточка
Скарке Тим
0:1
81' Гол
Пфайффер Патрик
90'+5
21
Хут
Янник
2
Хюнемайер
Уве
25
Коррейя
Марсель
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
6
Шустер
Марко
8
Шалленберг
Рон
5
Мехлем
Марсель
28
Карльс
Йонас
10
Юстван
Юлиан
18
Србени
Деннис
11
Михель
Свен
1
Шуэн
Марсель
17
Ронштадт
Франк
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
23
Гьясула
Клаус
18
Хонзак
Матиас
16
Пфайффер
Лука
9
Титц
Филлип
Падерборн
3-4-1-2
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Падерборн
Дармштадт

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
2:3
Б2
0:4
Б2
6:2
Б2
1:0
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 13 (1) 0.76
Платте Феликс 6 0.35
Прёгер Кай 4 0.24
Штайперманн Марко 2 0.12
Юстван Юлиан 1 0.06
Шалленберг Рон 1 0.06
Мехлем Марсель 1 0.06
Хеуэр Яннис 1 0.06
Шустер Марко 0 0
Коллинс Джамилу 0 0
Хюнемайер Уве 0 0
Ялчин Робин 0 0
Овусу Принс-Осеи 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 12 (2) 0.71
Пфайффер Лука 12 0.71
Кемпе Тобиас 2 (1) 0.12
Ману Брайдон 2 0.12
Голлер Беньямин 2 0.12
Шнелльхардт Фабиан 2 0.12
Холланд Фабиан 1 0.06
Хонзак Матиас 1 0.06
Карич Эмир 1 0.06
Пфайффер Патрик 1 0.06
Сейдель Аарон 1 0.06
Бадер Маттиас 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Мелем Марвин 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 6 0
Ван дер Верфф Яспер 6 0
Коллинс Джамилу 3 1
Шалленберг Рон 3 0
Хюнемайер Уве 2 0
Мехлем Марсель 2 0
Ялчин Робин 1 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Платте Феликс 1 0
Карльс Йонас 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 5 0
Кемпе Тобиас 4 0
Бадер Маттиас 4 0
Пфайффер Патрик 4 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Берко Эрих 2 0
Титц Филлип 2 0
Ману Брайдон 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Мюллер Янник 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Мелем Марвин 1 0
Скарке Тим 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Челич Неманя 1 0
Голлер Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
19
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
4
21%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
3
30%
5
26%
61-75
3
30%
2
11%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
6
46%
76-90

Забито

19
19
15 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
5
26%
3
16%
1-15
7
37%
3
16%
16-30
3
16%
7
37%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
1
5%
2
11%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

29
38
18 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
5
17%
7
18%
1-15
8
28%
4
11%
16-30
5
17%
10
26%
31-45
3
10%
4
11%
46-60
4
14%
9
24%
61-75
4
14%
4
11%
76-90

Пропущено

20
21
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
2
10%
1
5%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
2
10%
4
19%
31-45
6
30%
2
10%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
4
20%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0
Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Аякс - Падерборн 4:1
Дармштадт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4
Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Хайденхайм 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 11 2 3 36 - 19 35
2. Дармштадт Заявка 17 10 2 5 39 - 20 32
3. Шальке 04 Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
4. Ян Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
5. Нюрнберг Заявка 17 7 6 4 24 - 20 27
6. Хайденхайм Заявка 16 8 3 5 19 - 20 27
7. Падерборн Заявка 17 7 6 4 30 - 19 27
8. Гамбург Заявка 16 6 8 2 27 - 17 26
9. Вердер Заявка 17 7 5 5 28 - 24 26
10. Карлсруэ Заявка 16 5 6 5 26 - 24 21
11. Ганновер 96 Заявка 17 5 5 7 13 - 23 20
12. Динамо Дрезден Заявка 16 6 1 9 19 - 22 19
13. Ганза Заявка 16 5 4 7 19 - 26 19
14. Фортуна Заявка 16 5 4 7 22 - 23 19
15. Хольштайн Киль Заявка 17 4 6 7 20 - 30 18
16. Зандхаузен Заявка 17 3 5 9 19 - 36 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
18. Ингольштадт Заявка 17 1 4 12 11 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
3. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
4. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
5. Ян Заявка 9 5 2 2 24 - 15 17
6. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 23 - 14 16
7. Динамо Дрезден Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
8. Гамбург Заявка 8 3 5 0 16 - 9 14
9. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
10. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
11. Ганновер 96 Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
12. Хольштайн Киль Заявка 9 3 2 4 10 - 16 11
13. Падерборн Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
15. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Дармштадт Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
3. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
4. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Гамбург Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
7. Санкт-Паули Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
8. Ганза Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
9. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Зандхаузен Заявка 9 3 2 4 13 - 18 11
11. Нюрнберг Заявка 8 2 4 2 10 - 13 10
12. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
13. Карлсруэ Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Ганновер 96 Заявка 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Михель Свен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Ронштадт Франк получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Падерборн 0:1 Дармштадт онлайн


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