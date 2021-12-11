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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ингольштадт
0:1
Первый тайм: 13'

Стадион:
Ганновер 96
0'
0:1
10' Гол
Бейер Максимилиан
13'

Ход матча

10'
0:1
Бейер Максимилиан
Лучшие коэффициенты
Ингольштадт
Ничья
Ганновер 96
3.42
3.59
2.49
Все Коэффициенты
24
Бунтиц
Фабиян
26
Маркс
Ян-Хендрик
13
Рёзелер
Нильс
25
Коцке
Йонатан
6
Прайссингер
Рико
22
Гебауэр
Кристиан
27
Келлер
Томас
23
Линсмайер
Денис
19
Гаус
Марсель
30
Кутшке
Штефан
11
Байстер
Максимилиан
1
Хансен
Мартин
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
3
Хульт
Никлас
14
Бейер
Максимилиан
13
Кайзер
Доминик
29
Ондуа
Гаэль
37
Керк
Себастьян
11
Майна
Линтон
17
Хинтерзеер
Лукас
Ингольштадт
3-4-1-2
Ганновер 96
4-5-1

История личных встреч

Ингольштадт
Ганновер 96

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Б
2:2
Б
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кая Фатих 3 (1) 0.18
Кутшке Штефан 2 0.12
Бильбия Филип 2 0.12
Рохль Мерлин 1 0.06
Келлер Томас 1 0.06
Гаус Марсель 0 0
Эккерт Айенса Деннис 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 4 0.24
Дукш Марвин 2 0.12
Майна Линтон 2 0.12
Эрнст Себастьян 1 0.06
Кайзер Доминик 1 0.06
Вайдандт Хендрик 1 0.06
Муслия Флоран 1 0.06
Бейер Максимилиан 1 0.06
Цилер Рон-Роберт 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Муроя Сэй 0 0

Карточки

Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 6 0
Кутшке Штефан 3 0
Линсмайер Денис 3 0
Рохль Мерлин 3 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Франке Доминик 2 0
Келлер Томас 2 0
Байстер Максимилиан 1 0
Гаус Марсель 1 0
Рёзелер Нильс 1 0
Антонич Нико 1 0
Курцвег Петер 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Хоукинс Джален 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 4 1
Эрнст Себастьян 5 0
Ондуа Гаэль 3 0
Дем Янник 3 0
Хульт Никлас 2 0
Кайзер Доминик 2 0
Трибулл Том 2 0
Дукш Марвин 2 0
Штольце Себастьян 2 0
Муроя Сэй 2 0
Хансен Мартин 1 0
Франке Марсель 1 0
Окс Филипп 1 0
Вайдандт Хендрик 1 0
Майна Линтон 1 0
Бейер Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
6
46%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
5
42%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

23
7
9 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
4%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
2
29%
31-45
4
17%
1
14%
46-60
7
30%
1
14%
61-75
3
13%
3
43%
76-90

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Пропущено

35
20
14 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 9
3
9%
1
5%
1-15
3
9%
6
30%
16-30
8
23%
3
15%
31-45
6
17%
2
10%
46-60
12
34%
2
10%
61-75
3
9%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ингольштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1
Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1
Ганновер 96
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1
Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 11 2 3 36 - 19 35
2. Дармштадт 0:0 Заявка 17 9 3 5 38 - 20 30
3. Шальке 04 Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
4. Ян Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
5. Падерборн 0:0 Заявка 17 7 7 3 30 - 18 28
6. Нюрнберг Заявка 17 7 6 4 24 - 20 27
7. Хайденхайм Заявка 16 8 3 5 19 - 20 27
8. Гамбург Заявка 16 6 8 2 27 - 17 26
9. Вердер Заявка 17 7 5 5 28 - 24 26
10. Карлсруэ Заявка 16 5 6 5 26 - 24 21
11. Ганновер 96 1:0 Заявка 17 5 5 7 12 - 22 20
12. Динамо Дрезден Заявка 16 6 1 9 19 - 22 19
13. Ганза Заявка 16 5 4 7 19 - 26 19
14. Фортуна Заявка 16 5 4 7 22 - 23 19
15. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 17 4 6 7 18 - 28 18
16. Зандхаузен 0:0 Заявка 17 3 5 9 17 - 34 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 17 1 4 12 10 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
3. Дармштадт 0:0 Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
4. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
5. Ян Заявка 9 5 2 2 24 - 15 17
6. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 23 - 14 16
7. Динамо Дрезден Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
8. Гамбург Заявка 8 3 5 0 16 - 9 14
9. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
10. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
11. Ганновер 96 1:0 Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
12. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 9 3 2 4 8 - 14 11
13. Падерборн 0:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 11 10
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
15. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт 0:1 Заявка 8 0 3 5 4 - 13 3
18. Зандхаузен 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 0:0 Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
3. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 10 - 8 13
4. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
5. Дармштадт 0:0 Заявка 9 3 3 3 17 - 14 12
6. Гамбург Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
7. Санкт-Паули Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
8. Ганза Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
9. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Зандхаузен 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 16 11
11. Нюрнберг Заявка 8 2 4 2 10 - 13 10
12. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
13. Карлсруэ Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Ганновер 96 1:0 Заявка 9 2 3 4 7 - 15 9
15. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
Лучшие коэффициенты
Ингольштадт
Ничья
Ганновер 96
3.42
3.59
2.49
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ингольштадт 0:1 Ганновер 96 онлайн


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