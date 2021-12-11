Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Ауди-Шпортпарк
0:1
9' ГолБейер Максимилиан
1:1
29' ГолГаус Марсель
36' Желтая карточкаГаус Марсель
1:2
38' ГолМайна Линтон
55' Желтая карточкаБейер Максимилиан
75' Желтая карточкаПрайссингер Рико
87' Желтая карточкаХоукинс Джален
89' Желтая карточкаВайдандт Хендрик
90' Желтая карточкаЛинсмайер Денис
Ход матча
9'
0:1
29'
1:1
36'
38'
1:2
75'
87'
89'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 1
-
6 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
45 Владение мячом, % 55
27
Келлер
Томас
19
Гаус
Марсель
21
Муроя
Сэй
31
Бёрнер
Юлиан
29
Ондуа
Гаэль
11
Майна
Линтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гаус МарсельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шмидт ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шуберт Андре
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christoph Dabrowski
История личных встреч
Ингольштадт
Ганновер 96
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.18
|Кутшке Штефан
|2
|0.12
|Бильбия Филип
|2
|0.12
|Гаус Марсель
|1
|0.06
|Рохль Мерлин
|1
|0.06
|Келлер Томас
|1
|0.06
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|4
|0.24
|Майна Линтон
|3
|0.18
|Дукш Марвин
|2
|0.12
|Эрнст Себастьян
|1
|0.06
|Кайзер Доминик
|1
|0.06
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.06
|Муслия Флоран
|1
|0.06
|Бейер Максимилиан
|1
|0.06
|Муроя Сэй
|0
|0
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
Карточки
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|7
|0
|Линсмайер Денис
|4
|0
|Кутшке Штефан
|3
|0
|Рохль Мерлин
|3
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Гаус Марсель
|2
|0
|Франке Доминик
|2
|0
|Келлер Томас
|2
|0
|Хоукинс Джален
|2
|0
|Байстер Максимилиан
|1
|0
|Рёзелер Нильс
|1
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|4
|1
|Эрнст Себастьян
|5
|0
|Ондуа Гаэль
|3
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Хульт Никлас
|2
|0
|Кайзер Доминик
|2
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Штольце Себастьян
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Вайдандт Хендрик
|2
|0
|Бейер Максимилиан
|2
|0
|Хансен Мартин
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
7
50%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
5
36%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
23
7
9 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
4%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
2
29%
31-45
4
17%
1
14%
46-60
7
30%
1
14%
61-75
3
13%
3
43%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
0
0%
3
20%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Пропущено
37
21
16 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 10
4
11%
1
5%
1-15
3
8%
7
33%
16-30
9
24%
3
14%
31-45
6
16%
2
10%
46-60
12
32%
2
10%
61-75
3
8%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1
Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1
Ганновер 96
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1
Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 19
|35
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|39 - 20
|32
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|4.
|Ян
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 26
|28
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 20
|27
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 20
|27
|7.
|Падерборн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 19
|27
|8.
|Гамбург
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|27 - 17
|26
|9.
|Вердер
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 24
|26
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 24
|21
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|13 - 23
|20
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 22
|19
|13.
|Ганза
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|14.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 23
|19
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 30
|18
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|19 - 36
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 5
|24
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|Ян
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|24 - 15
|17
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|23 - 14
|16
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|8.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 9
|14
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|13.
|Падерборн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|3.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|6.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|8.
|Ганза
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|9.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 18
|11
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 13
|10
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4