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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хольштайн Киль
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Зандхаузен
0' 14'
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Зандхаузен
1.84
4.65
6.27
Все Коэффициенты
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
5
Тескер
Штефан
2
Киркесков
Миккель
31
Бартельс
Фин
8
Мюлинг
Александер
10
Холтби
Льюис
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
17
Пихлер
Бенедикт
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
15
Хён
Иммануэль
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
19
Айдини
Басхким
17
Ценга
Эрик
22
Рицмайер
Марсель
7
Суку
Себио
30
Эшвайн
Александер
37
Теструт
Паскаль
Хольштайн Киль
4-5-1
Зандхаузен
4-4-2

История личных встреч

Хольштайн Киль
Зандхаузен

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
2:0
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
2:1
Б2
3:1
Б2
2:2
Б3
1:1
Б3
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 4 (1) 0.24
Меес Джошуа 4 0.24
Мюлинг Александер 2 (1) 0.12
Бартельс Фин 2 0.12
Порат Финн 2 0.12
Резе Фабиан 1 0.06
Арп Янн-Фите 1 0.06
Скрибски Стивен 1 0.06
Корб Юлиан 1 0.06
Нойман Фил 0 0
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теструт Паскаль 5 (1) 0.29
Хён Иммануэль 3 0.18
Эшвайн Александер 2 0.12
Бахманн Яник 2 0.12
Суку Себио 1 0.06
Зикер Арне 1 0.06
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0.06
Рицмайер Марсель 1 0.06
Айдини Басхким 1 0.06
Дикмайер Деннис 0 0
Бенсоп Чарлисон 0 0
Ценга Эрик 0 0
Диаките Умар 0 0
Конте Кристиан 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюлинг Александер 4 0
Холтби Льюис 3 0
Эррас Патрик 3 0
Нойман Фил 3 0
Тескер Штефан 2 0
Арп Янн-Фите 2 0
Бенгер Марсель 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Бартельс Фин 1 0
Киркесков Миккель 1 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Корб Юлиан 1 0
Валь Хауке 1 0
Порат Финн 1 0
Лоренц Симон 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рицмайер Марсель 5 1
Ценга Эрик 5 0
Хён Иммануэль 4 0
Диаките Умар 2 1
Дикмайер Деннис 3 0
Эшвайн Александер 3 0
Айдини Басхким 3 0
Теструт Паскаль 2 0
Суку Себио 2 0
Жиров Александр 2 0
Уахим Анас 2 0
Бенсоп Чарлисон 1 0
Древес Патрик 1 0
Окороджи Чима 1 0
Ренен Николай 1 0
Бахманн Яник 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
3
33%
4
33%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Пропущено

13
15
11 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
6
46%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
4
40%
2
33%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
29%
4
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
3
17%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
4
29%
5
28%
76-90

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
4
21%
5
28%
61-75
5
26%
6
33%
76-90

Пропущено

27
33
18 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
5
19%
6
18%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
9
33%
4
12%
31-45
2
7%
6
18%
46-60
3
11%
6
18%
61-75
4
15%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1
Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0
Зандхаузен
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2
Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Ян - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 11 2 3 36 - 19 35
2. Дармштадт 0:0 Заявка 17 9 3 5 38 - 20 30
3. Шальке 04 Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
4. Ян Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
5. Падерборн 0:0 Заявка 17 7 7 3 30 - 18 28
6. Нюрнберг Заявка 17 7 6 4 24 - 20 27
7. Хайденхайм Заявка 16 8 3 5 19 - 20 27
8. Гамбург Заявка 16 6 8 2 27 - 17 26
9. Вердер Заявка 17 7 5 5 28 - 24 26
10. Карлсруэ Заявка 16 5 6 5 26 - 24 21
11. Ганновер 96 1:0 Заявка 17 5 5 7 12 - 22 20
12. Динамо Дрезден Заявка 16 6 1 9 19 - 22 19
13. Ганза Заявка 16 5 4 7 19 - 26 19
14. Фортуна Заявка 16 5 4 7 22 - 23 19
15. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 17 4 6 7 18 - 28 18
16. Зандхаузен 0:0 Заявка 17 3 5 9 17 - 34 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 17 1 4 12 10 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
3. Дармштадт 0:0 Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
4. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
5. Ян Заявка 9 5 2 2 24 - 15 17
6. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 23 - 14 16
7. Динамо Дрезден Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
8. Гамбург Заявка 8 3 5 0 16 - 9 14
9. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
10. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
11. Ганновер 96 1:0 Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
12. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 9 3 2 4 8 - 14 11
13. Падерборн 0:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 11 10
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
15. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт 0:1 Заявка 8 0 3 5 4 - 13 3
18. Зандхаузен 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 0:0 Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
3. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 10 - 8 13
4. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
5. Дармштадт 0:0 Заявка 9 3 3 3 17 - 14 12
6. Гамбург Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
7. Санкт-Паули Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
8. Ганза Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
9. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Зандхаузен 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 16 11
11. Нюрнберг Заявка 8 2 4 2 10 - 13 10
12. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
13. Карлсруэ Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Ганновер 96 1:0 Заявка 9 2 3 4 7 - 15 9
15. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Зандхаузен
1.84
4.65
6.27
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хольштайн Киль 0:0 Зандхаузен онлайн


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