Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Holstein Stadion
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
31
Бартельс
Фин
10
Холтби
Льюис
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
17
Ценга
Эрик
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Корб ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
38 Nico Carrera
-
Главный тренер: Marcel Rapp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Диаките УмарЗащитник
-
27 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Хольштайн Киль
Зандхаузен
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|4 (1)
|0.24
|Меес Джошуа
|4
|0.24
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.12
|Бартельс Фин
|2
|0.12
|Порат Финн
|2
|0.12
|Резе Фабиан
|1
|0.06
|Арп Янн-Фите
|1
|0.06
|Скрибски Стивен
|1
|0.06
|Корб Юлиан
|1
|0.06
|Нойман Фил
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теструт Паскаль
|5 (1)
|0.29
|Хён Иммануэль
|3
|0.18
|Эшвайн Александер
|2
|0.12
|Бахманн Яник
|2
|0.12
|Суку Себио
|1
|0.06
|Зикер Арне
|1
|0.06
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0.06
|Рицмайер Марсель
|1
|0.06
|Айдини Басхким
|1
|0.06
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|Бенсоп Чарлисон
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
|Диаките Умар
|0
|0
|Конте Кристиан
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюлинг Александер
|4
|0
|Холтби Льюис
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Тескер Штефан
|2
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|0
|Бенгер Марсель
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Бартельс Фин
|1
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Порат Финн
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рицмайер Марсель
|5
|1
|Ценга Эрик
|5
|0
|Хён Иммануэль
|4
|0
|Диаките Умар
|2
|1
|Дикмайер Деннис
|3
|0
|Эшвайн Александер
|3
|0
|Айдини Басхким
|3
|0
|Теструт Паскаль
|2
|0
|Суку Себио
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Бенсоп Чарлисон
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Ренен Николай
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
3
33%
4
33%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Пропущено
13
15
11 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
6
46%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
0
0%
6
40%
76-90
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
4
40%
2
33%
76-90
Пропущено
14
18
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
29%
4
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
3
17%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
4
29%
5
28%
76-90
Забито
19
18
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
4
21%
5
28%
61-75
5
26%
6
33%
76-90
Пропущено
27
33
18 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
5
19%
6
18%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
9
33%
4
12%
31-45
2
7%
6
18%
46-60
3
11%
6
18%
61-75
4
15%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1
Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0
Зандхаузен
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2
Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Ян - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 19
|35
|2.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|38 - 20
|30
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|4.
|Ян
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 26
|28
|5.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|30 - 18
|28
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 20
|27
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 20
|27
|8.
|Гамбург
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|27 - 17
|26
|9.
|Вердер
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 24
|26
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 24
|21
|11.
|Ганновер 96
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|12 - 22
|20
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 22
|19
|13.
|Ганза
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|14.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 23
|19
|15.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 28
|18
|16.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 34
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|18.
|Ингольштадт
|0:1 Заявка
|17
|1
|4
|12
|10 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 5
|24
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|Ян
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|24 - 15
|17
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|23 - 14
|16
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|8.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 9
|14
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|11.
|Ганновер 96
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|12.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 14
|11
|13.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 11
|10
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|0:1 Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
|18.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|4.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|5.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|17 - 14
|12
|6.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|8.
|Ганза
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|9.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 16
|11
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 13
|10
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Ганновер 96
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|15.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4