Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Эсприт-Арена
23' Желтая карточкаНеделку Драгош
26' Желтая карточкаСмит Эрик
Ход матча
23'
26'
46
Обердорф
Тим
20
Нарей
Халед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Обердорф ТимЗащитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Kai Eisele
-
Главный тренер: Christian Preusser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диттген МаксНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
История личных встреч
Фортуна
Санкт-Паули
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|8 (3)
|0.47
|Нарей Халед
|5
|0.29
|Боженик Роберт
|2
|0.12
|Кларер Кристоф
|2
|0.12
|Петерсон Кристофер
|1
|0.06
|Хоффманн Андре
|1
|0.06
|Циммерман Маттиас
|1
|0.06
|Аппелькамп Синта
|1
|0.06
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Клаус Феликс
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|14 (2)
|0.82
|Киере Даниэль-Кофи
|5
|0.29
|Диттген Макс
|3
|0.18
|Макиенок Симон
|3
|0.18
|Пакарада Леарт
|2
|0.12
|Беккер Финн
|2
|0.12
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.12
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.06
|Джигала Адам
|1
|0.06
|Ирвайн Джексон
|1
|0.06
|Байфус Марцель
|1
|0.06
|Хартель Марсель
|0
|0
|Медич Яков
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Приб Эдгар
|2
|1
|Хеннингс Роувен
|3
|0
|Бодзек Адам
|3
|0
|Зоботка Марсель
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Обердорф Тим
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Смит Эрик
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Джигала Адам
|2
|0
|Ирвайн Джексон
|2
|0
|Цандер Лука-Милан
|2
|0
|Хартель Марсель
|2
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|0
|Цирайс Филипп
|0
|1
|Пакарада Леарт
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
10%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
3
30%
4
33%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
23%
3
21%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Забито
11
24
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
1
9%
5
21%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
1
9%
2
8%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
3
27%
6
25%
61-75
1
9%
5
21%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
60%
61-75
4
36%
1
20%
76-90
Забито
21
36
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
2
10%
7
19%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
4
19%
4
11%
31-45
6
29%
7
19%
46-60
4
19%
8
22%
61-75
3
14%
6
17%
76-90
Пропущено
24
19
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
17%
3
16%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
17%
6
32%
61-75
8
33%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1
Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0
Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 19
|36
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|39 - 20
|32
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|4.
|Ян
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 26
|28
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 20
|27
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 20
|27
|7.
|Падерборн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 19
|27
|8.
|Гамбург
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|27 - 17
|26
|9.
|Вердер
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 24
|26
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 24
|21
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|13 - 23
|20
|12.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 23
|20
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 22
|19
|14.
|Ганза
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 30
|18
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|19 - 36
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 5
|24
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|Ян
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|24 - 15
|17
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|23 - 14
|16
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|8.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 9
|14
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|13.
|Падерборн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 12
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|3.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|6.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|8.
|Ганза
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|9.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 18
|11
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 13
|10
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4