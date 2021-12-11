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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Фортуна
0:0
Перерыв

Стадион:
Санкт-Паули
0'
23' Желтая карточка
Неделку Драгош
26' Желтая карточка
Смит Эрик

Ход матча

23'
Неделку Драгош
 
26'
 
Смит Эрик
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Санкт-Паули
3.70
3.74
2.60
Все Коэффициенты
1
Вольф
Рафаэль
5
Кларер
Кристоф
16
Неделку
Драгош
46
Обердорф
Тим
20
Нарей
Халед
8
Пётровски
Якуб
31
Зоботка
Марсель
4
Танака
Ао
22
Кутрис
Леонардо
19
Ийоха
Эммануэль
28
Хеннингс
Роувен
22
Василь
Никола
19
Цандер
Лука-Милан
4
Цирайс
Филипп
3
Лоуренс
Джеймс
23
Пакарада
Леарт
8
Смит
Эрик
7
Ирвайн
Джексон
30
Хартель
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Бургшталлер
Гвидо
34
Матанович
Игорь
Фортуна
3-5-2
Санкт-Паули
4-1-2-1-2

История личных встреч

Фортуна
Санкт-Паули

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
1:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
4:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 8 (3) 0.47
Нарей Халед 5 0.29
Боженик Роберт 2 0.12
Кларер Кристоф 2 0.12
Петерсон Кристофер 1 0.06
Хоффманн Андре 1 0.06
Циммерман Маттиас 1 0.06
Аппелькамп Синта 1 0.06
Зоботка Марсель 0 0
Клаус Феликс 0 0
Хартерц Флориан 0 0
Пётровски Якуб 0 0
Схипноски Никлас 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 14 (2) 0.82
Киере Даниэль-Кофи 5 0.29
Диттген Макс 3 0.18
Макиенок Симон 3 0.18
Пакарада Леарт 2 0.12
Беккер Финн 2 0.12
Бухтманн Кристофер 2 0.12
Цандер Лука-Милан 1 0.06
Джигала Адам 1 0.06
Ирвайн Джексон 1 0.06
Байфус Марцель 1 0.06
Хартель Марсель 0 0
Медич Яков 0 0
Матанович Игорь 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кларер Кристоф 4 0
Приб Эдгар 2 1
Хеннингс Роувен 3 0
Бодзек Адам 3 0
Зоботка Марсель 3 0
Неделку Драгош 3 0
Клаус Феликс 2 0
Петерсон Кристофер 2 0
Танака Ао 2 0
Обердорф Тим 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Хартерц Флориан 1 0
Ковнацки Давид 1 0
Нарей Халед 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Боженик Роберт 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 4 0
Смит Эрик 3 0
Медич Яков 3 0
Джигала Адам 2 0
Ирвайн Джексон 2 0
Цандер Лука-Милан 2 0
Хартель Марсель 2 0
Киере Даниэль-Кофи 2 0
Цирайс Филипп 0 1
Пакарада Леарт 1 0
Аремю Афииз 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
10%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
3
30%
4
33%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
23%
3
21%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Забито

11
24
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
1
9%
5
21%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
1
9%
2
8%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
3
27%
6
25%
61-75
1
9%
5
21%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
60%
61-75
4
36%
1
20%
76-90

Забито

21
36
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
2
10%
7
19%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
4
19%
4
11%
31-45
6
29%
7
19%
46-60
4
19%
8
22%
61-75
3
14%
6
17%
76-90

Пропущено

24
19
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
17%
3
16%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
17%
6
32%
61-75
8
33%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1
Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0
Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 0:0 Заявка 17 11 3 3 36 - 19 36
2. Дармштадт Заявка 17 10 2 5 39 - 20 32
3. Шальке 04 Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
4. Ян Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
5. Нюрнберг Заявка 17 7 6 4 24 - 20 27
6. Хайденхайм Заявка 16 8 3 5 19 - 20 27
7. Падерборн Заявка 17 7 6 4 30 - 19 27
8. Гамбург Заявка 16 6 8 2 27 - 17 26
9. Вердер Заявка 17 7 5 5 28 - 24 26
10. Карлсруэ Заявка 16 5 6 5 26 - 24 21
11. Ганновер 96 Заявка 17 5 5 7 13 - 23 20
12. Фортуна 0:0 Заявка 17 5 5 7 22 - 23 20
13. Динамо Дрезден Заявка 16 6 1 9 19 - 22 19
14. Ганза Заявка 16 5 4 7 19 - 26 19
15. Хольштайн Киль Заявка 17 4 6 7 20 - 30 18
16. Зандхаузен Заявка 17 3 5 9 19 - 36 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
18. Ингольштадт Заявка 17 1 4 12 11 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 0:0 Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
3. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
4. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
5. Ян Заявка 9 5 2 2 24 - 15 17
6. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 23 - 14 16
7. Динамо Дрезден Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
8. Гамбург Заявка 8 3 5 0 16 - 9 14
9. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
10. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
11. Ганновер 96 Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
12. Хольштайн Киль Заявка 9 3 2 4 10 - 16 11
13. Падерборн Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
15. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна 0:0 Заявка 8 1 4 3 11 - 12 7
17. Ингольштадт Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Дармштадт Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
3. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
4. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Фортуна 0:0 Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Санкт-Паули 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Гамбург Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
8. Ганза Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
9. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Зандхаузен Заявка 9 3 2 4 13 - 18 11
11. Нюрнберг Заявка 8 2 4 2 10 - 13 10
12. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
13. Карлсруэ Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Ганновер 96 Заявка 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Смит Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Неделку Драгош получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Санкт-Паули
3.70
3.74
2.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фортуна 0:0 Санкт-Паули онлайн


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Фортуна
Санкт-Паули

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