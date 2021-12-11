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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
 
Позже

Стадион:
Майнц
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
2
Юпамекано
Део
21
Эрнандес
Люка
11
Коман
Кингсли
42
Мусиала
Джамал
24
Толиссо
Корентен
19
Альфонсо
Дэвис
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Левандовски
Роберт
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
6
Стах
Антон
3
Аарон
Мартин
8
Баррейро
Леандро
7
Ли
Чхэ-Сон
II
29
Буркардт
Джонатан
9
Онисиво
Карим
Бавария
3-4-2-1
Майнц
3-3-2-2

История личных встреч

Бавария
Майнц

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

26 матчей

73.1%
7.7%
19.2%
19 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
23.1%
26.9%
13 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

65.4%
30.8%
3.8%
17 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Б
2:1
Б
5:2
Б
1:3
Б
6:1
Б
6:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
2:2
ТМК
2:1
Б
1:3
Б
1:2
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:1
ТМС
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 16 (3) 1.14
Гнабри Серж 6 0.43
Мюллер Томас 4 0.29
Сане Лерой 4 0.29
Киммих Йозуа 3 0.21
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.21
Коман Кингсли 3 0.21
Мусиала Джамал 2 0.14
Горецка Леон 2 0.14
Юпамекано Део 0 0
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Ньянзу Танги 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 0.5
Ингвартсен Маркус 2 0.14
Онисиво Карим 1 0.07
Видмер Сильван 1 0.07
Ли Чхэ-Сон II 1 0.07
Стах Антон 1 0.07
Салаи Адам 1 0.07
Бель Штефан 1 0.07
Штёгер Кевин 1 0.07
Хак Александер 1 0.07
Ньякат Мусса 1 0.07
Лукоки Андерсон 1 0.07
Бутьюс Жан-Поль 0 0
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зюле Никлас 2 0
Эрнандес Люка 2 0
Юпамекано Део 2 0
Павар Бенжамен 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Сане Лерой 1 0
Альфонсо Дэвис 1 0
Станишич Йосип 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 4 1
Бель Штефан 5 0
Свенссон Бо 3 0
Хак Александер 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Аарон Мартин 2 0
Ли Чхэ-Сон II 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Салаи Адам 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Стах Антон 1 0
Небель Пауль 1 0
Тауэр Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
6
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
5%
0
0%
1-15
6
27%
2
33%
16-30
2
9%
1
17%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
6
27%
1
17%
61-75
4
18%
2
33%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Забито

21
13
15 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
5
24%
6
46%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
8
38%
2
15%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
3
14%
2
15%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
3
50%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Забито

43
19
24 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 8
0 Не забивали 3
6
14%
6
32%
1-15
8
19%
4
21%
16-30
10
23%
3
16%
31-45
5
12%
0
0%
46-60
7
16%
2
11%
61-75
7
16%
4
21%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
4
24%
4
27%
46-60
3
18%
4
27%
61-75
3
18%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2
Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1
Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2 Майнц - Газиантеп 1:0 Майнц - Ливерпуль 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 45 - 15 34
2. Боруссия Д Заявка 14 10 0 4 35 - 22 30
3. Байер Л Заявка 14 8 3 3 35 - 19 27
4. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 25 - 13 25
5. Унион Берлин Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
6. Хоффенхайм Заявка 14 7 2 5 30 - 22 23
7. Майнц Заявка 14 6 3 5 20 - 14 21
8. Вольфсбург Заявка 14 6 2 6 15 - 20 20
9. Кёльн Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
10. Бохум Заявка 14 6 1 7 15 - 22 19
11. РБ Лейпциг Заявка 14 5 3 6 25 - 18 18
12. Боруссия М Заявка 14 5 3 6 18 - 24 18
13. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 6 4 18 - 20 18
14. Аугсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
15. Герта Заявка 14 4 3 7 15 - 29 15
16. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 20 - 25 14
17. Арминия Заявка 14 1 7 6 10 - 20 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 1 13 12 - 46 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
2. Бавария Заявка 7 6 0 1 23 - 5 18
3. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
5. Майнц Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
6. РБ Лейпциг Заявка 7 5 0 2 21 - 9 15
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
12. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
13. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 1 1 22 - 10 16
2. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
3. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Герта Заявка 8 2 1 5 8 - 22 7
9. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
10. Бохум Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
11. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
12. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13. Арминия Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
14. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
15. Боруссия М Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
16. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Майнц от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2021, осталось 14 минут.

    Главный судья: Кортус Бенжмани

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 153
    Бавария 98% (150)
    X 1.3% (2)
    Майнц 0.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Майнц
    1.25
    7.60
    14.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бавария - Майнц онлайн


    Прогнозы на матч Бавария - Майнц

    Исход игры
    Бавария
    98.1% (151)
    Ничья
    1.3% (2)
    Майнц
    0.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.35% (95)
    Меньше
    31.65% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    43.17% (60)
    Нет
    56.83% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    27.3% (42)
    3:1 Бавария
    24.7% (38)
    3:0 Бавария
    19.5% (30)
    4:1 Бавария
    6.5% (10)
    2:1 Бавария
    3.2% (5)
    4:0 Бавария
    1.9% (3)
    1:0 Бавария
    1.3% (2)
    5:1 Бавария
    1.3% (2)
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