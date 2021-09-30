Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Альянц Арена
История личных встреч
Бавария
Майнц
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
26 матчей
73.1%
7.7%
19.2%
19 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
23.1%
26.9%
13 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
65.4%
30.8%
3.8%
17 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|16 (3)
|1.14
|Гнабри Серж
|6
|0.43
|Мюллер Томас
|4
|0.29
|Сане Лерой
|4
|0.29
|Киммих Йозуа
|3
|0.21
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.21
|Коман Кингсли
|3
|0.21
|Мусиала Джамал
|2
|0.14
|Горецка Леон
|2
|0.14
|Юпамекано Део
|0
|0
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Зюле Никлас
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|7
|0.5
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.14
|Онисиво Карим
|1
|0.07
|Видмер Сильван
|1
|0.07
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0.07
|Стах Антон
|1
|0.07
|Салаи Адам
|1
|0.07
|Бель Штефан
|1
|0.07
|Штёгер Кевин
|1
|0.07
|Хак Александер
|1
|0.07
|Ньякат Мусса
|1
|0.07
|Лукоки Андерсон
|1
|0.07
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|Кор Доминик
|0
|0
|Баррейро Леандро
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зюле Никлас
|2
|0
|Эрнандес Люка
|2
|0
|Юпамекано Део
|2
|0
|Павар Бенжамен
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|4
|1
|Бель Штефан
|5
|0
|Свенссон Бо
|3
|0
|Хак Александер
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Аарон Мартин
|2
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Небель Пауль
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
6
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
5%
0
0%
1-15
6
27%
2
33%
16-30
2
9%
1
17%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
6
27%
1
17%
61-75
4
18%
2
33%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Забито
21
13
15 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
5
24%
6
46%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
8
38%
2
15%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
3
14%
2
15%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
3
50%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Забито
43
19
24 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 8
0 Не забивали 3
6
14%
6
32%
1-15
8
19%
4
21%
16-30
10
23%
3
16%
31-45
5
12%
0
0%
46-60
7
16%
2
11%
61-75
7
16%
4
21%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
4
24%
4
27%
46-60
3
18%
4
27%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2
Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1
Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2 Майнц - Газиантеп 1:0 Майнц - Ливерпуль 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|45 - 15
|34
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|35 - 22
|30
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|35 - 19
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 13
|25
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 22
|23
|7.
|Майнц
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 14
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 20
|20
|9.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 23
|19
|10.
|Бохум
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 22
|19
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 18
|18
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 24
|18
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 20
|18
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 29
|15
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|20 - 25
|14
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|17.
|Арминия
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|12 - 46
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 5
|18
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|5.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 9
|15
|7.
|Кёльн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|10.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 13
|11
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Арминия
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|22 - 10
|16
|2.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 15
|7
|8.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 22
|7
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|10.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|11.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|12.
|Арминия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|13.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
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Прогнозы на матч Бавария - Майнц
Исход игры
Бавария
98.1% (52)
Ничья
0% (0)
Майнц
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
73.47% (36)
Меньше
26.53% (13)
Обе команды забьют
Да
38.78% (19)
Нет
61.22% (30)
Популярный счёт
3:1 Бавария
28.3% (15)
2:0 Бавария
24.5% (13)
3:0 Бавария
22.6% (12)
4:0 Бавария
5.7% (3)
3:2 Бавария
3.8% (2)
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