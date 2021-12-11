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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бохум
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д
1
Риман
Мануэль
16
Стафилидис
Костас
4
Машович
Эрхан
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
22
Антви-Аджей
Кристофер
27
Пантович
Милош
8
Лосилья
Антони
20
Реджбекай
Элвис
17
Хольтманн
Геррит
40
Полтер
Себастьян
1
Кобель
Грегор
24
Мёнье
Тома
15
Хуммельс
Матс
5
Загаду
Дан-Аксель
14
Шульц
Нико
22
Беллингхем
Джуд
23
Джан
Эмре
8
Дауд
Махмуд
39
Вольф
Мариус
9
Холанн
Эрлинг
11
Ройс
Марко
Бохум
4-5-1
Боруссия Д
4-3-3

История личных встреч

Бохум
Боруссия Д

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
1:3
ТМС
1:3
ТМК
2:2
ТМК
2:1
ТМС
2:1
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 5 0.36
Хольтманн Геррит 2 0.14
Цоллер Симон 2 0.14
Пантович Милош 2 0.14
Блум Данни 2 0.14
Лосилья Антони 1 0.07
Новотны Сома 1 0.07
Лёвен Эдуард 0 0
Асано Такума 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 11 (2) 0.79
Ройс Марко 4 0.29
Брандт Юлиан 3 0.21
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.21
Беллингхем Джуд 2 0.14
Азар Торган 2 0.14
Мален Дониэлл 2 0.14
Джованни Рейна 2 0.14
Джан Эмре 2 (2) 0.14
Хуммельс Матс 1 0.07
Тиггес Штеффен 1 0.07
Мёнье Тома 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машович Эрхан 4 0
Реджбекай Элвис 3 0
Теше Роберт 1 1
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Данило Соарес 2 0
Асано Такума 1 0
Лайч Максим 1 0
Антви-Аджей Кристофер 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 4 0
Беллингхем Джуд 4 0
Розе Марко 1 1
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Вольф Мариус 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Джан Эмре 1 0
Шульц Нико 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Понграчич Марин 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
1
9%
76-90

Забито

7
23
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
0
0%
4
17%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
3
43%
3
13%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
43%
4
17%
76-90

Пропущено

17
12
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 7
2
12%
1
8%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
5
29%
29%
5
42%
76-90

Забито

16
34
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
1
6%
4
12%
1-15
2
13%
3
9%
16-30
3
19%
7
21%
31-45
3
19%
9
26%
46-60
1
6%
5
15%
61-75
6
38%
6
18%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
2
10%
4
17%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
6
29%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0
Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1
Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 45 - 15 34
2. Боруссия Д Заявка 14 10 0 4 35 - 22 30
3. Байер Л Заявка 14 8 3 3 35 - 19 27
4. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 25 - 13 25
5. Унион Берлин Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
6. Хоффенхайм Заявка 14 7 2 5 30 - 22 23
7. Майнц Заявка 14 6 3 5 20 - 14 21
8. Вольфсбург Заявка 14 6 2 6 15 - 20 20
9. Кёльн Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
10. Бохум Заявка 14 6 1 7 15 - 22 19
11. РБ Лейпциг Заявка 14 5 3 6 25 - 18 18
12. Боруссия М Заявка 14 5 3 6 18 - 24 18
13. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 6 4 18 - 20 18
14. Аугсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
15. Герта Заявка 14 4 3 7 15 - 29 15
16. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 20 - 25 14
17. Арминия Заявка 14 1 7 6 10 - 20 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 1 13 12 - 46 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
2. Бавария Заявка 7 6 0 1 23 - 5 18
3. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
5. Майнц Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
6. РБ Лейпциг Заявка 7 5 0 2 21 - 9 15
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
12. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
13. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 1 1 22 - 10 16
2. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
3. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Герта Заявка 8 2 1 5 8 - 22 7
9. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
10. Бохум Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
11. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
12. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13. Арминия Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
14. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
15. Боруссия М Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
16. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
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Где смотреть матч Бохум - Боруссия Д онлайн


Прогнозы на матч Бохум - Боруссия Д

Исход игры
Бохум
3.5% (5)
Ничья
6.3% (9)
Боруссия Д
90.1% (128)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (105)
Меньше
22.22% (30)
Обе команды забьют
Да
78.52% (106)
Нет
21.48% (29)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
42.3% (60)
1:3 Боруссия Д
22.5% (32)
0:2 Боруссия Д
14.8% (21)
1:1 Ничья
3.5% (5)
0:3 Боруссия Д
2.8% (4)
0:1 Боруссия Д
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:1 Бохум
1.4% (2)
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