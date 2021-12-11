Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Vonovia Ruhrstadion
29
Лайч
Максим
24
Мёнье
Тома
14
Шульц
Нико
23
Джан
Эмре
39
Вольф
Мариус
11
Ройс
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
-
15 Новотны СомаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Шульц НикоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Вольф МариусНападающий
- Нападающий
-
11 Ройс МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Боруссия Д
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|5
|0.36
|Хольтманн Геррит
|2
|0.14
|Цоллер Симон
|2
|0.14
|Пантович Милош
|2
|0.14
|Блум Данни
|2
|0.14
|Лосилья Антони
|1
|0.07
|Новотны Сома
|1
|0.07
|Лёвен Эдуард
|0
|0
|Асано Такума
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|0.79
|Ройс Марко
|4
|0.29
|Брандт Юлиан
|3
|0.21
|Геррейро Рафаэль
|3 (1)
|0.21
|Беллингхем Джуд
|2
|0.14
|Азар Торган
|2
|0.14
|Мален Дониэлл
|2
|0.14
|Джованни Рейна
|2
|0.14
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.14
|Хуммельс Матс
|1
|0.07
|Тиггес Штеффен
|1
|0.07
|Мёнье Тома
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машович Эрхан
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Данило Соарес
|2
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дауд Махмуд
|3
|1
|Мёнье Тома
|4
|0
|Беллингхем Джуд
|4
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Шульц Нико
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Понграчич Марин
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
1
9%
76-90
Забито
7
23
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
0
0%
4
17%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
3
43%
3
13%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
43%
4
17%
76-90
Пропущено
17
12
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 7
2
12%
1
8%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
5
29%
29%
5
42%
76-90
Забито
16
34
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
1
6%
4
12%
1-15
2
13%
3
9%
16-30
3
19%
7
21%
31-45
3
19%
9
26%
46-60
1
6%
5
15%
61-75
6
38%
6
18%
76-90
Пропущено
21
23
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
2
10%
4
17%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
6
29%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0
Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1
Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|45 - 15
|34
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|35 - 22
|30
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|35 - 19
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 13
|25
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 22
|23
|7.
|Майнц
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 14
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 20
|20
|9.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|23 - 25
|19
|10.
|Бохум
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 22
|19
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 18
|18
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 24
|18
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 20
|18
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|15.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 29
|15
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|20 - 25
|14
|17.
|Арминия
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|12 - 46
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 5
|18
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|5.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 9
|15
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|10.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 13
|11
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Арминия
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|22 - 10
|16
|2.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 15
|7
|8.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 22
|7
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|10.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|11.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Арминия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|16.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
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Прогнозы на матч Бохум - Боруссия Д
Исход игры
Бохум
3.5% (5)
Ничья
6.3% (9)
Боруссия Д
90.1% (128)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (105)
Меньше
22.22% (30)
Обе команды забьют
Да
78.52% (106)
Нет
21.48% (29)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
42.3% (60)
1:3 Боруссия Д
22.5% (32)
0:2 Боруссия Д
14.8% (21)
1:1 Ничья
3.5% (5)
0:3 Боруссия Д
2.8% (4)
0:1 Боруссия Д
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:1 Бохум
1.4% (2)
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