Германия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 55'
Стадион: Europa-Park Stadion Зрители: 750
0:1
3' ГолРаум Давид
16' Желтая карточкаЛинхарт Филипп
1:1
21' ГолШлоттербек Нико
38' Желтая карточкаПош Штефан
Ход матча
3'
0:1
16'
21'
38'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
20
Шаде
Кевин
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
28
Ричардс
Крис
17
Раум
Давид
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шаде КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Атуболу НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Чон У-ЁнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
28 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раум ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фрайбург
Хоффенхайм
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
24 матча
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёлер Лукас
|4
|0.27
|Линхарт Филипп
|4
|0.27
|Грифо Винченцо
|3 (2)
|0.2
|Чон У-Ён
|3
|0.2
|Хёфлер Николас
|2
|0.13
|Шлоттербек Нико
|2
|0.13
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.07
|Шаллаи Роланд
|1
|0.07
|Шаде Кевин
|1
|0.07
|Петерсен Нильс
|1
|0.07
|Кюблер Лукас
|1
|0.07
|Хаберер Яник
|1
|0.07
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бебу Ила
|5
|0.33
|Рюттер Жоржиньо
|4
|0.27
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.2
|Ларсен Якоб-Бруун
|3
|0.2
|Крамарич Андрей
|2
|0.13
|Даббур Мунас
|2
|0.13
|Гайгер Деннис
|2
|0.13
|Самассеку Диади
|2
|0.13
|Руди Себастьян
|2
|0.13
|Раум Давид
|1
|0.07
|Акпогума Кевин
|1
|0.07
|Кадержабек Павел
|1
|0.07
|Адамян Саркис
|1
|0.07
|Пош Штефан
|1
|0.07
|Фогт Кевин
|0
|0
|Ричардс Крис
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гульде Мануэль
|1
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|4
|0
|Самассеку Диади
|4
|0
|Руди Себастьян
|3
|0
|Фогт Кевин
|3
|0
|Пош Штефан
|3
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Гайгер Деннис
|2
|0
|Раум Давид
|2
|0
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|Акпогума Кевин
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
1
11%
6
50%
76-90
Пропущено
7
16
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
14%
4
25%
61-75
1
14%
5
31%
76-90
Забито
15
17
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
5
33%
2
12%
1-15
5
33%
4
24%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
2
13%
2
12%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Забито
24
29
16 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
7
29%
29%
2
7%
1-15
6
25%
4
14%
16-30
3
13%
6
21%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
3
13%
8
28%
76-90
Пропущено
14
23
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
0
0%
2
9%
1-15
2
14%
6
26%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
3
21%
5
22%
61-75
2
14%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2
Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0
Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 16
|35
|2.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|15
|10
|1
|4
|36 - 23
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|35 - 19
|27
|4.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 14
|26
|5.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|15
|7
|3
|5
|31 - 23
|24
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|7.
|Майнц
|1:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 15
|22
|8.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 18
|21
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 20
|20
|10.
|Бохум
|1:1 Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 23
|20
|11.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|23 - 25
|19
|12.
|Герта
|1:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 29
|18
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 20
|18
|14.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 26
|18
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|20 - 25
|14
|17.
|Арминия
|0:1 Заявка
|15
|1
|7
|7
|10 - 21
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|12 - 46
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Бавария
|1:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 9
|18
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|5.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|6.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|7.
|Майнц
|1:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|8.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|9.
|Бохум
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|10.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|12.
|Герта
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 13
|11
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Арминия
|0:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|22 - 10
|16
|2.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|3.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|7.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 16
|8
|8.
|Майнц
|1:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|Герта
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 22
|7
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|11.
|Бохум
|1:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Арминия
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|14.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|15.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|16.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
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Прогнозы на матч Фрайбург 1:1 Хоффенхайм
Исход игры
Фрайбург
50.4% (65)
Ничья
36.4% (47)
Хоффенхайм
13.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
65.35% (83)
Меньше
34.65% (44)
Обе команды забьют
Да
91.34% (116)
Нет
8.66% (11)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
34.9% (45)
1:1 Ничья
25.6% (33)
1:2 Хоффенхайм
10.1% (13)
2:2 Ничья
9.3% (12)
3:2 Фрайбург
5.4% (7)
1:0 Фрайбург
3.9% (5)
3:1 Фрайбург
2.3% (3)
2:0 Фрайбург
2.3% (3)
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