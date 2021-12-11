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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Фрайбург
1:1
Второй тайм: 55'

Стадион: Зрители: 750
Хоффенхайм
0'
0:1
3' Гол
Раум Давид
16' Желтая карточка
Линхарт Филипп
1:1
21' Гол
Шлоттербек Нико
38' Желтая карточка
Пош Штефан
55'

Ход матча

3'
0:1
Раум Давид
(Даббур Мунас)
16'
Линхарт Филипп
 
21'
Шлоттербек Нико
(Грифо Винченцо)
1:1
38'
 
Пош Штефан
46'
Гульде Мануэль
Демирович Эрмедин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 129
Фрайбург 50.4% (65)
X 36.4% (47)
Хоффенхайм 13.2% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Хоффенхайм
2.60
3.57
3.44
Все Коэффициенты
Новости
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
20
Шаде
Кевин
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
11
Демирович
Эрмедин
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
28
Ричардс
Крис
25
Акпогума
Кевин
18
Самассеку
Диади
13
Штиллер
Анджело
17
Раум
Давид
27
Крамарич
Андрей
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
Фрайбург
4-2-3-1
Хоффенхайм
3-4-1-2

История личных встреч

Фрайбург
Хоффенхайм

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

24 матча

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:3
Б
1:0
Б
0:3
Б
2:4
Б
3:1
Б
1:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
3:3
Б
1:1
Б
3:3
Б
2:1
Б
5:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
0:1
К
3:1
Б2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёлер Лукас 4 0.27
Линхарт Филипп 4 0.27
Грифо Винченцо 3 (2) 0.2
Чон У-Ён 3 0.2
Хёфлер Николас 2 0.13
Шлоттербек Нико 2 0.13
Эггештайн Максимилиан 1 0.07
Шаллаи Роланд 1 0.07
Шаде Кевин 1 0.07
Петерсен Нильс 1 0.07
Кюблер Лукас 1 0.07
Хаберер Яник 1 0.07
Гюнтер Кристиан 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 5 0.33
Рюттер Жоржиньо 4 0.27
Баумгартнер Кристоф 3 0.2
Ларсен Якоб-Бруун 3 0.2
Крамарич Андрей 2 0.13
Даббур Мунас 2 0.13
Гайгер Деннис 2 0.13
Самассеку Диади 2 0.13
Руди Себастьян 2 0.13
Раум Давид 1 0.07
Акпогума Кевин 1 0.07
Кадержабек Павел 1 0.07
Адамян Саркис 1 0.07
Пош Штефан 1 0.07
Фогт Кевин 0 0
Ричардс Крис 0 0
Штиллер Анджело 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 3 0
Линхарт Филипп 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Хёфлер Николас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 4 0
Самассеку Диади 4 0
Руди Себастьян 3 0
Фогт Кевин 3 0
Пош Штефан 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Гайгер Деннис 2 0
Раум Давид 2 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Акпогума Кевин 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
1
11%
6
50%
76-90

Пропущено

7
16
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
14%
4
25%
61-75
1
14%
5
31%
76-90

Забито

15
17
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
5
33%
2
12%
1-15
5
33%
4
24%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
2
13%
2
12%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

24
29
16 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
7
29%
29%
2
7%
1-15
6
25%
4
14%
16-30
3
13%
6
21%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
3
13%
8
28%
76-90

Пропущено

14
23
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
0
0%
2
9%
1-15
2
14%
6
26%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
3
21%
5
22%
61-75
2
14%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2
Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0
Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 15 11 2 2 46 - 16 35
2. Боруссия Д 1:1 Заявка 15 10 1 4 36 - 23 31
3. Байер Л Заявка 14 8 3 3 35 - 19 27
4. Фрайбург 1:1 Заявка 15 7 5 3 26 - 14 26
5. Хоффенхайм 1:1 Заявка 15 7 3 5 31 - 23 24
6. Унион Берлин Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
7. Майнц 1:1 Заявка 15 6 4 5 21 - 15 22
8. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 15 6 3 6 27 - 18 21
9. Вольфсбург Заявка 14 6 2 6 15 - 20 20
10. Бохум 1:1 Заявка 15 6 2 7 16 - 23 20
11. Кёльн Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
12. Герта 1:0 Заявка 15 5 3 7 16 - 29 18
13. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 6 4 18 - 20 18
14. Боруссия М 0:2 Заявка 15 5 3 7 18 - 26 18
15. Аугсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
16. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 20 - 25 14
17. Арминия 0:1 Заявка 15 1 7 7 10 - 21 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 1 13 12 - 46 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 1:1 Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
2. Бавария 1:1 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 8 6 0 2 23 - 9 18
4. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5. Хоффенхайм 1:1 Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
6. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
7. Майнц 1:1 Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
8. Боруссия М 0:2 Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум 1:1 Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург 1:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
12. Герта 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
13. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
14. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
15. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия 0:1 Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 7 5 1 1 22 - 10 16
2. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
3. Фрайбург 1:1 Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Боруссия Д 1:1 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
6. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
7. Хоффенхайм 1:1 Заявка 8 2 2 4 14 - 16 8
8. Майнц 1:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
9. Герта 1:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 22 7
10. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
11. Бохум 1:1 Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
12. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13. Арминия 0:1 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
14. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
15. Боруссия М 0:2 Заявка 8 1 1 6 6 - 16 4
16. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Фрайбург 50.4% (65)
X 36.4% (47)
Хоффенхайм 13.2% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Хоффенхайм
2.60
3.57
3.44
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Фрайбург 1:1 Хоффенхайм онлайн


Прогнозы на матч Фрайбург 1:1 Хоффенхайм

Исход игры
Фрайбург
50.4% (65)
Ничья
36.4% (47)
Хоффенхайм
13.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
65.35% (83)
Меньше
34.65% (44)
Обе команды забьют
Да
91.34% (116)
Нет
8.66% (11)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
34.9% (45)
1:1 Ничья
25.6% (33)
1:2 Хоффенхайм
10.1% (13)
2:2 Ничья
9.3% (12)
3:2 Фрайбург
5.4% (7)
1:0 Фрайбург
3.9% (5)
3:1 Фрайбург
2.3% (3)
2:0 Фрайбург
2.3% (3)
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Фрайбург
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