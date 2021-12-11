Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Игрок Хёфлер Николас из команды Фрайбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

47' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Раум Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

42' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Отличный пас сделал Грифо Винченцо из команды Фрайбург . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

41' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

39' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Пош Штефан получил желтую карточку от судьи

38' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Фогт Кевин из команды Хоффенхайм наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

37' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Фрайбург

31' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Пош Штефан из команды Хоффенхайм наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

30' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

28' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Фрайбург выполняет удар от ворот.

25' Хёлер Лукас пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

25' Оливер Бауманн не дал случится голу! Шаде Кевин должен был забивать, но Оливер Бауманн сделал отличный сейв

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Шлоттербек Нико получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Линхарт Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Бебу Ила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Кюблер Лукас из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

20' Фрайбург выполняет удар от ворот.

20' Матч возобновлен

18' Ричардс Крис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Раум Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Линхарт Филипп получил желтую карточку от судьи

15' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Фрайбург

12' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Хёлер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Эггештайн Максимилиан пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

8' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Ричардс Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

6' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Фрайбург выполняет удар от ворот.

3' Г О О О О Л - Раум Давид забивает с левой ноги!

3' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Удар от ворот произведет Фрайбург

1' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хоффенхайм начинает с центра поля