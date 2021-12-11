Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда РБ Лейпциг играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Андре Силва нанес удар, мяч был парирован, но Янн Зоммер не удержал его в руках.

46' Плохо сыграл Эльведи Нико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

45' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Нкунку Кристофер не смог попасть в створ ударом издали

43' Хофманн Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Анхелиньо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Штиндль Ларс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Эмболо Брель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Эмболо Брель наказан за толчок Йошко Гвардиол

41' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...

38' Коне Куадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Симакан Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

35' Нкунку Кристофер разрезает оборону соперника отличным пасом

35' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Нкунку Кристофер не смог попасть в створ ударом издали

34' Отличный командный гол!

32' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Закария Денис не смог попасть в створ ударом издали

27' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Рефери не любит споров - именно за это Ади Хюттер сейчас получил желтую

24' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Эмболо Брель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Отличные скиллы показывает Тюрам Маркус , обводя своих соперников

21' ГОООООЛ - Йошко Гвардиол РБ Лейпциг забивает ударом головой

21' Анхелиньо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Нкунку Кристофер нанес удар, мяч был парирован, но Янн Зоммер не удержал его в руках.

19' Нкунку Кристофер нанес удар, мяч был парирован, но Янн Зоммер не удержал его в руках.

19' ШАНС! Нкунку Кристофер вышел один на один с голкипером...

19' Форсберг Эмиль разрезает оборону соперника отличным пасом

17' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

15' Йошко Гвардиол делает длинную передачу вперед

14' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Анхелиньо Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Гинтер Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Как он промахнулся? Андре Силва имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

9' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Как он промахнулся? Лаймер Конрад имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

7' Мукиэле Норди нанес удар, мяч был парирован, но Янн Зоммер не удержал его в руках.

6' После штрафного удара,который нанес Форсберг Эмиль мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

5' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Тюрам Маркус нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

3' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

2' Коне Куадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.