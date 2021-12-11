Германия: Бундеслига 2021-2022
2:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
1:0
21' ГолГвардиол Йошко
24' Желтая карточкаАди Хюттер
2:0
33' ГолАндре Силва
41' Желтая карточкаЭмболо Брель
42' Желтая карточкаШтиндль Ларс
Ход матча
21'
1:0
24'
33'
2:0
41'
42'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
44
Кампль
Кевин
33
Андре
Силва
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Боруссия М
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|6
|0.4
|Андре Силва
|4 (1)
|0.27
|Поульсен Юссуф
|4
|0.27
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.27
|Собослаи Доминик
|3
|0.2
|Хайдара Амаду
|2
|0.13
|Гвардиол Йошко
|1
|0.07
|Лаймер Конрад
|1
|0.07
|Мукиэле Норди
|1
|0.07
|Новоа Уго
|1
|0.07
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Орбан Вилли
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Броббей Брайан
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|7
|0.47
|Плеа Алассан
|3
|0.2
|Штиндль Ларс
|2
|0.13
|Закария Денис
|2
|0.13
|Нойхаус Флориан
|2
|0.13
|Эмболо Брель
|1
|0.07
|Скалли Джозеф
|1
|0.07
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Кампль Кевин
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Адамс Тайлер
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Хайдара Амаду
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|5
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Коне Куадио
|4
|0
|Бейер Луис
|3
|0
|Бенсебаини Рами
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Тюрам Маркус
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
7
5 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
3
43%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
7
33%
1
14%
61-75
3
14%
2
29%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
6
46%
76-90
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
25%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
33%
4
40%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Забито
25
19
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
1
4%
6
32%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
16%
6
32%
31-45
6
24%
1
5%
46-60
8
32%
3
16%
61-75
3
12%
2
11%
76-90
Пропущено
18
23
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
4
22%
5
22%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
6
33%
2
9%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4
Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1
Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 16
|35
|2.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|15
|10
|1
|4
|36 - 23
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|35 - 19
|27
|4.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 14
|26
|5.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|15
|7
|3
|5
|31 - 23
|24
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|7.
|Майнц
|1:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 15
|22
|8.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 18
|21
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 20
|20
|10.
|Бохум
|1:1 Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 23
|20
|11.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|23 - 25
|19
|12.
|Герта
|1:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 29
|18
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 20
|18
|14.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 26
|18
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|20 - 25
|14
|17.
|Арминия
|0:1 Заявка
|15
|1
|7
|7
|10 - 21
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|12 - 46
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Бавария
|1:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 9
|18
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|5.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|6.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|7.
|Майнц
|1:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|8.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|9.
|Бохум
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|10.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|12.
|Герта
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 13
|11
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Арминия
|0:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|22 - 10
|16
|2.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|3.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|7.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 16
|8
|8.
|Майнц
|1:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|Герта
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 22
|7
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|11.
|Бохум
|1:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Арминия
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|14.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|15.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|16.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Боруссия М
Исход игры
РБ Лейпциг
83.2% (109)
Ничья
11.5% (15)
Боруссия М
5.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
74.42% (96)
Меньше
25.58% (33)
Обе команды забьют
Да
78.29% (101)
Нет
21.71% (28)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
49.6% (65)
2:0 РБ Лейпциг
10.7% (14)
3:1 РБ Лейпциг
9.2% (12)
1:0 РБ Лейпциг
7.6% (10)
1:1 Ничья
6.9% (9)
1:2 Боруссия М
3.8% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
3:2 РБ Лейпциг
1.5% (2)
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