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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
2:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Боруссия М
0'
1:0
21' Гол
Гвардиол Йошко
24' Желтая карточка
Ади Хюттер
2:0
33' Гол
Андре Силва
41' Желтая карточка
Эмболо Брель
42' Желтая карточка
Штиндль Ларс
58'

Ход матча

21'
Гвардиол Йошко
(Анхелиньо Хосе)
1:0
24'
 
Ади Хюттер
33'
Андре Силва
(Анхелиньо Хосе)
2:0
41'
 
Эмболо Брель
42'
 
Штиндль Ларс
54'
 
Бенеш Ласло
Хофманн Йонас

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 131
РБ Лейпциг 83.2% (109)
X 11.5% (15)
Боруссия М 5.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Боруссия М
1.90
4.10
49.19
Все Коэффициенты
Новости
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
22
Мукиэле
Норди
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
10
Форсберг
Эмиль
18
Нкунку
Кристофер
33
Андре
Силва
1
Зоммер
Янн
29
Скалли
Джозеф
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
17
Коне
Куадио
8
Закария
Денис
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
36
Эмболо
Брель
РБ Лейпциг
3-4-2-1
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Боруссия М

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
3:2
Б
1:0
Б
2:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:2
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 6 0.4
Андре Силва 4 (1) 0.27
Поульсен Юссуф 4 0.27
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.27
Собослаи Доминик 3 0.2
Хайдара Амаду 2 0.13
Гвардиол Йошко 1 0.07
Лаймер Конрад 1 0.07
Мукиэле Норди 1 0.07
Новоа Уго 1 0.07
Анхелиньо Хосе 0 0
Кампль Кевин 0 0
Орбан Вилли 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Броббей Брайан 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 7 0.47
Плеа Алассан 3 0.2
Штиндль Ларс 2 0.13
Закария Денис 2 0.13
Нойхаус Флориан 2 0.13
Эмболо Брель 1 0.07
Скалли Джозеф 1 0.07
Херрманн Патрик 0 0
Зоммер Янн 0 0
Нец Лука 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анхелиньо Хосе 3 0
Кампль Кевин 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Адамс Тайлер 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Хайдара Амаду 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 5 0
Закария Денис 4 0
Коне Куадио 4 0
Бейер Луис 3 0
Бенсебаини Рами 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Зоммер Янн 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Эльведи Нико 1 0
Эмболо Брель 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
7
5 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
3
43%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
7
33%
1
14%
61-75
3
14%
2
29%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
6
46%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
25%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
33%
4
40%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

25
19
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
1
4%
6
32%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
16%
6
32%
31-45
6
24%
1
5%
46-60
8
32%
3
16%
61-75
3
12%
2
11%
76-90

Пропущено

18
23
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
4
22%
5
22%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
6
33%
2
9%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4
Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1
Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 15 11 2 2 46 - 16 35
2. Боруссия Д 1:1 Заявка 15 10 1 4 36 - 23 31
3. Байер Л Заявка 14 8 3 3 35 - 19 27
4. Фрайбург 1:1 Заявка 15 7 5 3 26 - 14 26
5. Хоффенхайм 1:1 Заявка 15 7 3 5 31 - 23 24
6. Унион Берлин Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
7. Майнц 1:1 Заявка 15 6 4 5 21 - 15 22
8. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 15 6 3 6 27 - 18 21
9. Вольфсбург Заявка 14 6 2 6 15 - 20 20
10. Бохум 1:1 Заявка 15 6 2 7 16 - 23 20
11. Кёльн Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
12. Герта 1:0 Заявка 15 5 3 7 16 - 29 18
13. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 6 4 18 - 20 18
14. Боруссия М 0:2 Заявка 15 5 3 7 18 - 26 18
15. Аугсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
16. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 20 - 25 14
17. Арминия 0:1 Заявка 15 1 7 7 10 - 21 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 1 13 12 - 46 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 1:1 Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
2. Бавария 1:1 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 8 6 0 2 23 - 9 18
4. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5. Хоффенхайм 1:1 Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
6. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
7. Майнц 1:1 Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
8. Боруссия М 0:2 Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум 1:1 Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург 1:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
12. Герта 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
13. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
14. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
15. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия 0:1 Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 7 5 1 1 22 - 10 16
2. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
3. Фрайбург 1:1 Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Боруссия Д 1:1 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
6. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
7. Хоффенхайм 1:1 Заявка 8 2 2 4 14 - 16 8
8. Майнц 1:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
9. Герта 1:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 22 7
10. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
11. Бохум 1:1 Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
12. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13. Арминия 0:1 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
14. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
15. Боруссия М 0:2 Заявка 8 1 1 6 6 - 16 4
16. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
РБ Лейпциг 83.2% (109)
X 11.5% (15)
Боруссия М 5.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Боруссия М
1.90
4.10
49.19
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Где смотреть матч РБ Лейпциг 2:0 Боруссия М онлайн


Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Боруссия М

Исход игры
РБ Лейпциг
83.2% (109)
Ничья
11.5% (15)
Боруссия М
5.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
74.42% (96)
Меньше
25.58% (33)
Обе команды забьют
Да
78.29% (101)
Нет
21.71% (28)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
49.6% (65)
2:0 РБ Лейпциг
10.7% (14)
3:1 РБ Лейпциг
9.2% (12)
1:0 РБ Лейпциг
7.6% (10)
1:1 Ничья
6.9% (9)
1:2 Боруссия М
3.8% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
3:2 РБ Лейпциг
1.5% (2)
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